Cinémas ouverts : masque, jauge, pass sanitaire... Ce qui change le 30 juin

CINEMA OUVERTURE. Le mercredi 30 juin, les restrictions sanitaires évoluent dans les salles de cinéma françaises. On fait le point sur ce qui change pour les cinéphiles.

[Mis à jour le 30 juin 2021 à 9h53] Le mercredi 30 juin, les mesures sanitaires de déconfinement évoluent à nouveau et elles concernent, entre autres, les salles de cinéma. Rouvertes le 15 mai sous des conditions strictes, les salles de cinéma françaises peuvent à nouveau accueillir 100% du public. Aucune jauge n'est donc appliquée pour les salles de cinéma depuis le 30 juin, c'est le principal changement qui intervient pour les cinéphiles lors de cette nouvelle étape du déconfinement. Il est donc désormais à nouveau possible qu'une salle soit pleine et que les spectateurs soient assis les uns à côté des autres. A cet effet, rappelons que le port du masque est toujours obligatoire pendant l'intégralité de la séance et à l'intérieur du cinéma.

Notez qu'il n'est pas nécessaire de présenter un pass sanitaire pour entrer dans une salle de cinéma car il s'agit d'un "lieu de la vie de tous les jours" au même titre que les restaurants et les théâtres a précisé le Président de la République. Par ailleurs, rappelons que le couvre-feu a été supprimé le 20 juin ce qui permet donc aux salles de cinéma de programmer à nouveau des séances du soir sans prendre gare à ce que les spectateurs puissent rentrer chez eux à une heure donnée. Ces nouvelles mesures entrent en vigueur au même moment que la Fête du Cinéma, de quoi profiter à nouveau des salles de cinéma dans des conditions aussi proches de la normalité que possible. Retrouvez vos séances de cinéma en cliquant sur le lien.

Après le premier confinement, la règle concernant le port du masque dans les cinémas a changé plusieurs fois. Depuis la réouverture des cinémas le 19 mai 2021, la règle est beaucoup plus simple : le masque doit être porté par le public dans l'ensemble de l'établissement, et même durant la séance. La vente de confiserie a d'ailleurs été interdite pour éviter que les spectateurs n'enlèvent leur masque à répétition durant la projection du film.

Depuis le dimanche 20 juin 2021, la France n'est plus soumise au couvre-feu qui était en vigueur depuis le 30 octobre. Suite à déconfinement progressif, l'horaire du couvre-feu a changé plusieurs fois avant de disparaître purement et simplement en raison de l'embellie des conditions sanitaires constatée fin juin. Pour les cinéphiles, cela signifie qu'il n'y a donc plus de restrictions concernant les horaires des séances de cinéma. Les séances du soir ont repris et il n'est plus question de se presser pour rentrer chez soi avant le début du couvre-feu.

Dès le début du mois de juin, le pass sanitaire, un nouveau protocole sanitaire obligatoire pour se rendre dans certains lieux de plus de 1000 personnes, est entré en vigueur. Cependant, le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour accéder aux cinémas, qui ont rouvert dès la mi-mai. Emmanuel Macron a précisé dans son interview du 29 avril 2021 que le pass sanitaire "ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, les théâtres et les cinémas, ou pour aller chez des amis". Il est donc possible de se rendre au cinéma dans des conditions habituelles, dans le respect des gestes barrières dont le port du masque et de la distanciation sociale.