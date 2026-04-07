Longtemps sous-estimée, Marilyn Monroe est réhabilitée comme actrice par la Cinémathèque Française

La Cinémathèque Française dévoile une exposition consacrée à la carrière de la comédienne longtemps sous-estimée, du 8 avril au 26 juillet 2026.

La Cinémathèque Française dévoile à partir de ce mercredi 8 avril 2026 l'exposition Marilyn Monroe : 100 ans. Le public va pouvoir revenir sur la carrière et la célébrité de la comédienne, connue pour Les hommes préfèrent les blondes ou Certains l'aiment chaud, à travers des images d'archives, costumes, affiches, photographies, extraits de films... L'exposition parisienne se veut particulièrement exhaustive sur la carrière construite par la comédienne et le phénomène qu'elle représente, encore aujourd'hui.

L'ambition de cette exposition est claire : remettre Marilyn, l'actrice, au cœur du récit. Marilyn Monroe : 100 ans s'intéresse à la professionnelle derrière la légende. Elle est une icone, une star, une célébrité à la vie trépidante qui a alimenté les rumeurs et les tabloïds. Mais ses talents d'actrice sont trop rarement le sujet des conversations. Souvent dénigrée ou moquée, on a pu dire d'elle, au mieux, qu'elle ne jouait que son propre rôle dans des comédies légères. Au pire, qu'elle incarnait les "blondes idiotes" séductrices. L'exposition interroge la perception que l'on pouvait se faire de celle qu'on a érigé comme un symbole de beauté et de féminité, pour remettre les performances de l'actrice à l'honneur.

"C'est étonnant de voir le contraste entre la renommée mondiale, qui est toujours très forte aujourd'hui, de Marilyn Monroe, et le peu d'attention porté à ses qualités de comédienne", réagit Florence Tissot, commissaire de l'exposition, en interview auprès de Linternaute. "L'exposition a voulu regarder l'interprète et ses performances à l'écran. Mais pour bien comprendre quelle comédienne Marilyn Monroe était, c'était important aussi de comprendre aussi la star, c'est-à-dire le phénomène de la star et la manière dont elle est construite médiatiquement."

© PHOTOGRAPHIE : STÉPHANE DABROWSKI - LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

Peu de commentaire sur sa vie privée

Ne vous attendez pas à (re)découvrir la vie privée de Marilyn Monroe : celle-ci n'est qu'esquissée au détour de quelques panneaux, comme des éléments de repères. "Cela a été mille fois fait", souligne Florence Tissot "On parle souvent [d'elle] sous le prisme de ses divorces, de ses fausses couches [...] On a tendance à regarder Monroe au prisme de sa fin tragique. Il m'a semblé plus intéressant de questionner le fait de regarder la carrière d'une actrice au prisme de problèmes émotionnels. C'est un peu impossible de connaître la vérité de la vraie femme derrière l'icone, et je me suis beaucoup inspirée d'un travail remarquable de Sarah Churchwell [...] qui analyse toutes les biographies existantes sur Marilyn Monroe".

C'est pourquoi l'exposition ne retrace pas l'enfance compliquée de Norma Baker et débute directement en 1945, au moment où la carrière de Marilyn Monroe débute comme mannequin. L'exposition retrace les croyances et le star-system qui ont modelé la star que l'on connaît, ses films les plus marquants (Certains l'aiment chaud, Les hommes préfèrent les blondes, Sept ans de réflexion, Les désaxés, Niagara, Comment épouser un millionnaire...) et ses collaborations majeures. Ses performances de comédienne, ses trajectoires de carrière et ses ambitions artistiques sont étudiées.

© PHOTOGRAPHIE : STÉPHANE DABROWSKI - LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

L'exposition de la Cinémathèque française revient également sur ses prises de position. "Certaines photographies ou certains propos qu'elle a tenu peut laisser entendre ou apparaître une personnalité qui avait des idées politiques plutôt de gauche", note Florence Tissot en rappelant que Marilyn Monroe était proche du "milieu intellectuel new-yorkais" et de "certaines troupes de théâtre".

Elle avait également eu des positions résolument moderne s pour son époque : au cours de l'exposition, on découvre ses propos pour dénoncer des prédateurs à Hollywood ou encore la photographie sur laquelle elle s'affiche aux côtés d'Ella Fitzgerald, interdite de performer dans certains lieux prestigieux en raison de sa couleur de peau. "Ce qui m'a intéressé, ajoute Florence Tissot, c'était de les présenter un peu avec nuance : ce sont des images qu'on connaît beaucoup aujourd'hui mais qui était une mise en scène : elles n'avaient pas d'amitié mais c'était un geste politique. Mais il faut aussi savoir à l'époque que cette image n'était pas visible, ça n'a pas beaucoup été commenté."

Où et quand voir l'exposition ?

Marilyn Monroe : 100 ans permet donc de remettre une icone en perspective, dans toute sa nuance et sa complexité, et d'étudier le phénomène culturel et la légende qu'elle représente encore aujourd'hui. Vous pouvez voir l'exposition de la Cinémathèque Française (Paris, Bercy) jusqu'au 26 juillet 2026, (du lundi au dimanche sauf le mardi) à un tarif variant de 7 à 14 euros selon les profils. Une réservation de créneau est obligatoire pour pouvoir s'y rendre.