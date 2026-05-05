Met Gala 2026 : Heidi Klum terrifie tout le monde avec son look spectaculaire

Le Met Gala s'est déroulé dans la nuit du 4 au 5 mai 2026. Comme à son habitude, Heidi Klum a fait parler d'elle.

Le Met Gala est un événement particulièrement suivi : tout le gratin américain se réunit sur le tapis (pas vraiment) rouge du Metropolitan Museum of Art (le Met). Au cours de cette impressionnante cérémonie, on lance l'exposition de mode annuelle du musée new yorkais. Les invités se prêtent plus ou moins au jeu, ce qui offre souvent des tenues particulièrement extravagantes et mémorables lors du défilé.

Le thème de cette édition 2026 était très vaste : "fashion is art" (la mode est de l'art), afin de présenter l'exposition "Costume Art". Pour l'occasion, les stars ont redoublé d'imagination, rendant hommage à des tableaux connus comme a pu le faire Rachel Zegler par exemple, ou dans des drapés d'inspiration antique pour Anne Hathaway ou des jeux d'illusion comme on pu essayer Gwendoline Christie ou Jordan Roth.

Les apparitions de Beyoncé, Blake Lively, Madonna Rihanna ont impressionné, mais c'est celle d'Heidi Klum qui était le plus mémorable. Grimée en statue grâce au travail du maquilleur Mike Marino pour reproduire la sculpture italienne, le mannequin américain avait un look non seulement très réussi (l'illusion est bluffante), mais aussi un peu terrifiant. De quoi rappeler ses costumes toujours très inventifs d'Halloween pour ses fans !