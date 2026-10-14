Festival International du film de Marrakech 2026 : Marion Cotillard choisie pour présider le jury

L'actrice Marion Cotillard a été choisie comme présidente du jury du Festival International du Film de Marrakech, qui doit se tenir du 20 au 28 novembre 2026.

Après Bong Joon-ho l'an passé, au tour de Marion Cotillard de présider le Festival International du Film de Marrakech. Chaque année, l'événement décerne son Etoile d'or, qui met à l'honneur de jeunes cinéastes. La 23e édition de l'événement se tiendra du 20 au 28 novembre 2026. Organisé dans la ville marocaine depuis 2002, le Festival de Marrakech vise à "promouvoir le septième art au Maroc et au niveau international", et accueille depuis de nombreuses années des grands noms du cinéma au Palais des Congrès de Marrakech.

"J'ai la chance de venir au Festival de Marrakech depuis ses tout débuts, j'y ai vécu de merveilleux moments et j'y ai fait de très belles rencontres", a réagi Marion Cotillard dans un communiqué de presse relayé par l'événement. Accompagner les premiers pas de cinéastes est un acte important, c'est l'ADN de ce festival et c'est une grande joie pour moi d'en présider le jury cette année". Pour l'heure, le programme de cette 23e édition, ni le reste de la composition du jury, ne sont pas encore connus.

Cette décision vient saluer l'ampleur de la carrière de l'actrice française de 51 ans. Révélée dans Taxi, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Un long dimanche de fiançailles en 2005, et surtout l'Oscar de la meilleure actrice pour La Môme, en 2007. Cette consécration lui ouvre en grand les portes d'Hollywood, et elle apparaît dans les films de Christopher Nolan (Inception, The Dark Knight Rises) ou encore aux côtés de Brad Pitt dans Alliés. Avant de s'envoler pour le Festival International du Film de Marrakech, Marion Cotillard présente Karma, le dernier film de Guillaume Canet dans lequel elle tient le premier rôle, au cinéma ce mercredi 21 octobre.