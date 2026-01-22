Oscars 2026 : des Français en compétition, la liste complète des nominations
Les nominations aux Oscars ont été annoncées ce jeudi 22 janvier 2026. On fait le point sur les favoris et les films en compétition.
La saison des récompenses bat son plein avant le bouquet final : les Oscars. La prochaine édition, la 98e, se tiendra à Los Angeles dans la nuit du 15 au 16 mars 2026 (à partir de 2 heure du matin heure française). Avant cela, les nominations ont été dévoilées ce jeudi 22 janvier 2026.
Si l'on se fie aux Golden Globes et au nombre de nominations, Sinners se présente déjà comme le grand favori. Cité dans les catégories majeures, le film de Ryan Coogler cumule 16 nominations. C'est un record dans l'histoire des Oscars, aucun autre film n'avait encore jamais réussi à atteindre ce chiffre. Mais attention à la concurrence, comme Une bataille après l'autre (13 nominations), Valeur sentimentale, Frankenstein et Marty Supreme (9 nominations chacun), Hamnet (8 nominations) ou L'Agent Secret (4 nominations).
Cocorico, on retrouve plusieurs représentants français dans la liste, comme Arco et Amélie et la Métaphysique des Tubes, tous deux cités dans la catégorie du Meilleur film d'animation ou Un simple accident, de Jafar Panahi qui représente la France à l'Oscar du Meilleur film étranger. La compétition sera cependant très rude, puisqu'il fera face à L'Agent Secret, grand favori brésilien de cette catégorie. Vous pouvez retrouver l'intégralité des nominations aux Oscars 2026 ci-dessous. A vos pronostics !
Quelles sont les nominations aux Oscars 2026 ?
Oscar du Meilleur film :
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- L'agent secret
- Valeur sentimentale
- Sinners
- Train Dreams
Oscar du Meilleur acteur :
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'agent secret
Oscar de la Meilleure actrice :
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I had legs I'd kick you
- Kate Hudson, Sur un air de blues
- Renate Reinsve, Valeur sentimentale
- Emma Stone, Bugonia
Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Benicio del Toro, Une bataille après l'autre
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, Une bataille après l'autre
- Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale
Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Elle Fanning, Valeur sentimentale
- Inga Ibsdotter Lilleass, Valeur sentimentale
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, Une bataille après l'autre
Oscar de la Meilleure réalisation :
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Sadie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
- Joachim Trier, Valeur sentimentale
- Ryan Coogler, Sinners
Oscar du Meilleur casting :
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- L'agent secret
- Sinners
Oscar du Meilleur scénario original :
- Blue Moon
- Un simple accident
- Marty Supreme
- Valeur sentimentale
- Sinners
Oscar du Meilleur scénario adapté :
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Une bataille après l'autre
- Train Dreams
Oscar de la Meilleure photographie :
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Sinners
- Train Dreams
Oscar du Meilleur film étranger :
- L'agent secret (Brésil)
- Un simple accident (France)
- Valeur sentimentale (Norvège)
- Sirât (Espagne)
- La voix d'Hind Rajab (Tunisie)
Oscar du Meilleur film d'animation :
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie et la Métaphysique des tubes
- Zootopie 2
Oscar du Meilleur montage :
- F1
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
- Sinners
Oscar du Meilleur son :
- F1
- Frankenstein
- Une bataille après l'autre
- Sinners
- Sirât
Oscar des Meilleurs décors :
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Sinners
Oscar de la Meilleure musique originale :
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Une bataille après l'autre
- Sinners
Oscar de la Meilleure chanson originale :
- "Dear me" dans Diane Warren : Relentless
- "Golden" dans K-Pop Demon Hunters
- "I lied to you" dans Sinners
- "Sweet dreams of joy" dans Viva Verdi
- "Train Dreams" dans Train Dreams
Oscar des Meilleures coiffures et maquillages :
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Oscar des Meilleurs costumes :
- Avatar : de Feu et de cendres
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Oscar des Meilleurs effets visuels :
- Avatar : De feu et de cendres
- F1
- Jurassic World : Renaissance
- The Lost Bus
- Sinners
Oscar du Meilleur documentaire :
- Alabama Solution
- Come see me in the good light
- Cutting through rocks
- Mr Nobody against Putin
- The perfect Neighborough
Oscar du Meilleur court-métrage documentaire :
- All the empty rooms
- Armed only with a camera
- Children no more : were and are gone
- The devil is busy
- Perfectly a strangeness
Oscar du Meilleur court-métrage de fiction :
- Butcher's stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen's period drama
- The Singers
- Two people exchanging saliva
Oscar du Meilleur court-métrage d'animation :
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Retirement plan
- The Three Sisters
15:30 - Timothée Chalamet confirme sa position de meilleur acteur de sa génération
La Chalamet-mania n'a jamais été aussi forte. De nouveau nommé à l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle d'un pongiste ambitieux dans Marty Supreme, l'acteur de 30 ans confirme être l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Il s'agit de sa troisième nomination aux Oscars : auparavant, il avait été cité pour Call me by your name en 2018 et pour Un parfait inconnu en 2025. Il est donc l'acteur le plus jeune de l'histoire des Oscars à avoir été nommé autant de fois. Rappelons toutefois qu'il n'a pas encore remporté la précieuse statuette. L'année 2026 sera-t-elle la bonne ? A moins qu'il ne se fasse voler le prix par Wagner Moura (L'agent secret), autre immense favori de cette catégorie. Réponse le 15 mars.
15:11 - "Sinners" bat tous les records
Le grand favori des nominations aux Oscars 2026 est indubitablement Sinners. Avec 16 nominations au total, il bat le record du nombre de nominations jamais cumulées pour un film. Avant lui, seuls trois films détenaient le précédents record : Eve, Titanic et La La Land, qui avait été nommées à 14 reprises lors de leurs éditions respectives. Si l'avenir de Sinners semble radieux, il faut toutefois faire attention : une seconde phase de campagne s'ouvre pour les votants aux Oscars, et un film largement nommé peut toujours se faire coiffer au poteau au moment de la remise de prix. D'autant qu'il y a de sérieux concurrents en face, et notamment Une bataille après l'autre qui a enregistré 13 nominations. Ce dernier a déjà remporté plusieurs Golden Globes début janvier, dont celui du Meilleur film comique et celui de la Meilleure réalisation.
A quelle date ont lieu les Oscars 2026 ?
Chaque année, la cérémonie des Oscars se déroule au mois de mars. L'édition 2026 ne déroge pas à la règle : la remise de prix aura lieu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026, à partir de 2 heures du matin (heure française). Les nominations ont été annoncées un mois et demi à l'avance, le 22 janvier.
Où voir les Oscars en streaming ?
La 98e édition des Oscars est diffusée dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. L'édition passée, ce n'était plus sur Canal++ qu'elle était proposée. En effet, il fallait un abonnement à Disney+ pour suivre la soirée en direct, puisque c'est la plateforme de streaming qui la propose à ses clients. Elle est désormais disponible en replay, toujours sur le site de streaming du géant du divertissement.