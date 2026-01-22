Oscars 2026 : des Français en compétition, la liste complète des nominations

Les nominations aux Oscars ont été annoncées ce jeudi 22 janvier 2026. On fait le point sur les favoris et les films en compétition.

Sommaire Oscars 2026 nominations

Oscars 2026 date

Oscars 2026 en streaming La saison des récompenses bat son plein avant le bouquet final : les Oscars. La prochaine édition, la 98e, se tiendra à Los Angeles dans la nuit du 15 au 16 mars 2026 (à partir de 2 heure du matin heure française). Avant cela, les nominations ont été dévoilées ce jeudi 22 janvier 2026. Si l'on se fie aux Golden Globes et au nombre de nominations, Sinners se présente déjà comme le grand favori. Cité dans les catégories majeures, le film de Ryan Coogler cumule 16 nominations. C'est un record dans l'histoire des Oscars, aucun autre film n'avait encore jamais réussi à atteindre ce chiffre. Mais attention à la concurrence, comme Une bataille après l'autre (13 nominations), Valeur sentimentale, Frankenstein et Marty Supreme (9 nominations chacun), Hamnet (8 nominations) ou L'Agent Secret (4 nominations). Cocorico, on retrouve plusieurs représentants français dans la liste, comme Arco et Amélie et la Métaphysique des Tubes, tous deux cités dans la catégorie du Meilleur film d'animation ou Un simple accident, de Jafar Panahi qui représente la France à l'Oscar du Meilleur film étranger. La compétition sera cependant très rude, puisqu'il fera face à L'Agent Secret, grand favori brésilien de cette catégorie. Vous pouvez retrouver l'intégralité des nominations aux Oscars 2026 ci-dessous. A vos pronostics ! Quelles sont les nominations aux Oscars 2026 ? Oscar du Meilleur film : Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une bataille après l'autre

L'agent secret

Valeur sentimentale

Sinners

Train Dreams Oscar du Meilleur acteur : Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, L'agent secret Oscar de la Meilleure actrice : Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I had legs I'd kick you

Kate Hudson, Sur un air de blues

Renate Reinsve, Valeur sentimentale

Emma Stone, Bugonia Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Benicio del Toro, Une bataille après l'autre

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, Une bataille après l'autre

Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Elle Fanning, Valeur sentimentale

Inga Ibsdotter Lilleass, Valeur sentimentale

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, Une bataille après l'autre Oscar de la Meilleure réalisation : Chloe Zhao, Hamnet

Josh Sadie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre

Joachim Trier, Valeur sentimentale

Ryan Coogler, Sinners Oscar du Meilleur casting : Hamnet

Marty Supreme

Une bataille après l'autre

L'agent secret

Sinners Oscar du Meilleur scénario original : Blue Moon

Un simple accident

Marty Supreme

Valeur sentimentale

Sinners Oscar du Meilleur scénario adapté : Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Une bataille après l'autre

Train Dreams Oscar de la Meilleure photographie : Frankenstein

Marty Supreme

Une bataille après l'autre

Sinners

Train Dreams Oscar du Meilleur film étranger : L'agent secret (Brésil)

(Brésil) Un simple accident (France)

Valeur sentimentale (Norvège)

Sirât (Espagne)

La voix d'Hind Rajab (Tunisie) Oscar du Meilleur film d'animation : Arco

Elio

K-Pop Demon Hunters

Amélie et la Métaphysique des tubes

Zootopie 2 Oscar du Meilleur montage : F1

Marty Supreme

Une bataille après l'autre

Valeur sentimentale

Sinners Oscar du Meilleur son : F1

Frankenstein

Une bataille après l'autre

Sinners

Sirât Oscar des Meilleurs décors : Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une bataille après l'autre

Sinners Oscar de la Meilleure musique originale : Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Une bataille après l'autre

Sinners Oscar de la Meilleure chanson originale : "Dear me" dans Diane Warren : Relentless

"Golden" dans K-Pop Demon Hunters

"I lied to you" dans Sinners

"Sweet dreams of joy" dans Viva Verdi

"Train Dreams" dans Train Dreams Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister Oscar des Meilleurs costumes : Avatar : de Feu et de cendres

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners Oscar des Meilleurs effets visuels : Avatar : De feu et de cendres

F1

Jurassic World : Renaissance

The Lost Bus

Sinners Oscar du Meilleur documentaire : Alabama Solution

Come see me in the good light

Cutting through rocks

Mr Nobody against Putin

The perfect Neighborough Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : All the empty rooms

Armed only with a camera

Children no more : were and are gone

The devil is busy

Perfectly a strangeness Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : Butcher's stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's period drama

The Singers

Two people exchanging saliva Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement plan

The Three Sisters

Dernières mises à jour

15:30 - Timothée Chalamet confirme sa position de meilleur acteur de sa génération La Chalamet-mania n'a jamais été aussi forte. De nouveau nommé à l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle d'un pongiste ambitieux dans Marty Supreme, l'acteur de 30 ans confirme être l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Il s'agit de sa troisième nomination aux Oscars : auparavant, il avait été cité pour Call me by your name en 2018 et pour Un parfait inconnu en 2025. Il est donc l'acteur le plus jeune de l'histoire des Oscars à avoir été nommé autant de fois. Rappelons toutefois qu'il n'a pas encore remporté la précieuse statuette. L'année 2026 sera-t-elle la bonne ? A moins qu'il ne se fasse voler le prix par Wagner Moura (L'agent secret), autre immense favori de cette catégorie. Réponse le 15 mars. 15:11 - "Sinners" bat tous les records Le grand favori des nominations aux Oscars 2026 est indubitablement Sinners. Avec 16 nominations au total, il bat le record du nombre de nominations jamais cumulées pour un film. Avant lui, seuls trois films détenaient le précédents record : Eve, Titanic et La La Land, qui avait été nommées à 14 reprises lors de leurs éditions respectives. Si l'avenir de Sinners semble radieux, il faut toutefois faire attention : une seconde phase de campagne s'ouvre pour les votants aux Oscars, et un film largement nommé peut toujours se faire coiffer au poteau au moment de la remise de prix. D'autant qu'il y a de sérieux concurrents en face, et notamment Une bataille après l'autre qui a enregistré 13 nominations. Ce dernier a déjà remporté plusieurs Golden Globes début janvier, dont celui du Meilleur film comique et celui de la Meilleure réalisation.

Chaque année, la cérémonie des Oscars se déroule au mois de mars. L'édition 2026 ne déroge pas à la règle : la remise de prix aura lieu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026, à partir de 2 heures du matin (heure française). Les nominations ont été annoncées un mois et demi à l'avance, le 22 janvier.

La 98e édition des Oscars est diffusée dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. L'édition passée, ce n'était plus sur Canal++ qu'elle était proposée. En effet, il fallait un abonnement à Disney+ pour suivre la soirée en direct, puisque c'est la plateforme de streaming qui la propose à ses clients. Elle est désormais disponible en replay, toujours sur le site de streaming du géant du divertissement.