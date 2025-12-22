Oscars 2026 : les dates de la prochaine édition et les favoris

La prochaine cérémonie des Oscars se déroule bientôt à Los Angeles. On fait le point sur les dates clés et les favoris.

La cérémonie des Oscars reste la plus importante d'Hollywood : chaque année, son résultat est scruté de près pour savoir quels films américains ont marqué les derniers mois. La prochaine édition est prévue dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026, au Dolby Theatre de Los Angeles. Pour l'heure, les nominations ne sont pas connues : elles seront dévoilées le 22 janvier 2026.

On ne peut donc que se prêter au jeu des suppositions tant qu'on ne connaît pas la liste exacte des nommés. Si l'on se fie aux autres cérémonies de remise de prix américaines, comme les Golden Globes, il y a de grandes chances qu'Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson soit nommé pour de nombreux prix, mais on peut aussi s'attendre à voir Sinners, Frankenstein, Marty Supreme, Valeur sentimentale, Hamnet ou Un simple accident (de Jafar Panahi, représentant de la France aux Oscars cette année) cités dans plusieurs catégories.

Chaque année, la cérémonie des Oscars se déroule au mois de mars. L'édition 2026 ne déroge pas à la règle : la remise de prix aura lieu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026, à partir de 2 heures du matin (heure française). Avant cela, les nominations seront connues le 22 janvier 2026.

Voir les photos Le meilleur et le pire du tapis rouge des Oscars 2025

Oscar du Meilleur film : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur acteur : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar de la Meilleure actrice : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar de la Meilleure réalisation : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur scénario original : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur scénario adapté : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar de la Meilleure photographie : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur film étranger : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur film d'animation : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur montage : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur son : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar des Meilleurs décors : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar de la Meilleure musique originale : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar de la Meilleure chanson originale : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar des Meilleurs costumes : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar des Meilleurs effets visuels : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur documentaire : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : annonce le 22 janvier 2026

: annonce le 22 janvier 2026 Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : annonce le 22 janvier 2026

Meilleur film : Anora

Anora Meilleure actrice : Mikey Madison, Anora

: Mikey Madison, Anora Meilleur acteur : Adrien Brody, The Brutalist

: Adrien Brody, The Brutalist Meilleure réalisation : Sean Baker pour Anora

: Sean Baker pour Anora Meilleure actrice dans un second rôle : Zoe Saldaña pour Emilia Pérez

: Zoe Saldaña pour Emilia Pérez Meilleur acteur dans un second rôle : Kieran Culkin pour A real pain

: Kieran Culkin pour A real pain Meilleur film étranger : I'm still here (Brésil)

: I'm still here (Brésil) Meilleur scénario adapté : Conclave

Conclave Meilleur scénario : Anora

: Anora Meilleure photographie : The Brutalist

: The Brutalist Meilleurs effets visuels : Dune : deuxième partie

: Dune : deuxième partie Meilleur son : Dune, deuxième partie

: Dune, deuxième partie Meilleur montage : Anora

: Anora Meilleure musique originale : The Brutalist

: The Brutalist Meilleure chanson originale : "El Mal", Emilia Pérez

: "El Mal", Emilia Pérez Meilleurs décors : Wicked

: Wicked Meilleurs costumes : Wicked

Wicked Meilleurs coiffures et maquillages : The Substance

: The Substance Meilleur film d'animation : Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau

: Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau Meilleur documentaire : No other land

: No other land Meilleur court-métrage documentaire : The only girl in the orchestra

: The only girl in the orchestra Meilleur court-métrage de fiction : I'm not a robot

: I'm not a robot Meilleur court-métrage d'animation : In the shadow of the Cypress

La 98e édition des Oscars est diffusée dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. L'édition passée, ce n'était plus sur Canal++ qu'elle était proposée. En effet, il fallait un abonnement à Disney+ pour suivre la soirée en direct, puisque c'est la plateforme de streaming qui la propose à ses clients. Elle est désormais disponible en replay, toujours sur le site de streaming du géant du divertissement.