Oscars 2026 : les dates de la prochaine édition et les favoris
La prochaine cérémonie des Oscars se déroule bientôt à Los Angeles. On fait le point sur les dates clés et les favoris.
La cérémonie des Oscars reste la plus importante d'Hollywood : chaque année, son résultat est scruté de près pour savoir quels films américains ont marqué les derniers mois. La prochaine édition est prévue dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026, au Dolby Theatre de Los Angeles. Pour l'heure, les nominations ne sont pas connues : elles seront dévoilées le 22 janvier 2026.
On ne peut donc que se prêter au jeu des suppositions tant qu'on ne connaît pas la liste exacte des nommés. Si l'on se fie aux autres cérémonies de remise de prix américaines, comme les Golden Globes, il y a de grandes chances qu'Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson soit nommé pour de nombreux prix, mais on peut aussi s'attendre à voir Sinners, Frankenstein, Marty Supreme, Valeur sentimentale, Hamnet ou Un simple accident (de Jafar Panahi, représentant de la France aux Oscars cette année) cités dans plusieurs catégories.
A quelle date ont lieu les Oscars 2026 ?
Chaque année, la cérémonie des Oscars se déroule au mois de mars. L'édition 2026 ne déroge pas à la règle : la remise de prix aura lieu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026, à partir de 2 heures du matin (heure française). Avant cela, les nominations seront connues le 22 janvier 2026.
Quelles sont les nominations aux Oscars 2026 ?
- Oscar du Meilleur film : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur acteur : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar de la Meilleure actrice : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar de la Meilleure réalisation : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur scénario original : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur scénario adapté : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar de la Meilleure photographie : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur film étranger : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur film d'animation : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur montage : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur son : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar des Meilleurs décors : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar de la Meilleure musique originale : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar de la Meilleure chanson originale : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar des Meilleurs costumes : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar des Meilleurs effets visuels : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur documentaire : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : annonce le 22 janvier 2026
- Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : annonce le 22 janvier 2026
Le dernier palmarès complet (2025)
- Meilleur film : Anora
- Meilleure actrice : Mikey Madison, Anora
- Meilleur acteur : Adrien Brody, The Brutalist
- Meilleure réalisation : Sean Baker pour Anora
- Meilleure actrice dans un second rôle : Zoe Saldaña pour Emilia Pérez
- Meilleur acteur dans un second rôle : Kieran Culkin pour A real pain
- Meilleur film étranger : I'm still here (Brésil)
- Meilleur scénario adapté : Conclave
- Meilleur scénario : Anora
- Meilleure photographie : The Brutalist
- Meilleurs effets visuels : Dune : deuxième partie
- Meilleur son : Dune, deuxième partie
- Meilleur montage : Anora
- Meilleure musique originale : The Brutalist
- Meilleure chanson originale : "El Mal", Emilia Pérez
- Meilleurs décors : Wicked
- Meilleurs costumes : Wicked
- Meilleurs coiffures et maquillages : The Substance
- Meilleur film d'animation : Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau
- Meilleur documentaire : No other land
- Meilleur court-métrage documentaire : The only girl in the orchestra
- Meilleur court-métrage de fiction : I'm not a robot
- Meilleur court-métrage d'animation : In the shadow of the Cypress
Où voir les Oscars en streaming ?
La 98e édition des Oscars est diffusée dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. L'édition passée, ce n'était plus sur Canal++ qu'elle était proposée. En effet, il fallait un abonnement à Disney+ pour suivre la soirée en direct, puisque c'est la plateforme de streaming qui la propose à ses clients. Elle est désormais disponible en replay, toujours sur le site de streaming du géant du divertissement.