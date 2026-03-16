Oscars 2026 : sacre de "Une bataille après l'autre" et Michael B. Jordan, le palmarès complet et les temps forts

La cérémonie des Oscars s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles. Découvrez les films récompensés et les temps forts de la soirée.

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05:45 - Surprise : un ex-aequo au palmarès Dans toute l'histoire des Oscars, il n'y a eu que six prix remis ex-aquo avant ce soir. Pas étonnant que ça soit aussi rare, puisqu'il y a plus de 10 000 votants membres de l'Académie actuellement. Et pourtant, la catégorie du Meilleur court-métrage de fiction est venu couronner deux films cette nuit : The Singers et Two people exchanging saliva. Résultat : le discours de remerciement a été particulièrement long, comme l'a commenté le présentateur Kumail Nanjiani : "c'est ironique que l'Oscar du meilleurt court-métrage va durer deux fois plus long".

05:30 - Qui est Michael B. Jordan, sacré Meilleur acteur ? La catégorie Meilleur acteur est venue récompenser Michael B. Jordan pour sa performance dans le film Sinners. L'acteur de 39 ans est venu coiffer au poteau Timothée Chalamet, autre grand favori de cette catégorie. Michael B. Jordan a été célébré ce soir pour son interprétation de deux jumeaux dans le film de vampires de Ryan Coogler, immensément populaire aux Etats-Unis. Mais le comédien n'en est pas à ses débuts, puisqu'il avait été révélé dans le rôle principal de la saga Creed, avant d'incarner l'antagoniste Killmonger dans Black Panther chez Marvel.

05:15 - Quatre Oscars pour "Sinners" Sinners est également l'un des grands gagnants de la soirée. Le film de Ryan Coogler, également favori de cette course aux Oscars, est reparti avec quatre statuettes : celle du Meilleur acteur pour Michael B. Jordan, du Meilleur scénario original, de la Meilleure musique originale et de la Meilleure photographie.

05:02 - Six prix pour "Une bataille après l'autre" Une bataille après l'autre est le grand gagnant de cette soirée des Oscars. Le film de Paul Thomas Anderson a remporté six prix au cours de la soirée : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn, Meilleur scénario adapté, Meilleur casting et Meilleur montage.

04:55 - Le palmarès complet des Oscars 2026 Les Oscars ont dévoilé leur palmarès dans la nuit. C’est Une bataille après l'autre qui est sorti grand gagnant de la soirée, avec 6 prix remportés dont celui du Meilleur film. Ci-dessous, on vous récapitule le palmarès complet : Oscar du Meilleur film : Une bataille après l'autre

: Une bataille après l'autre Oscar du Meilleur acteur : Michael B. Jordan dans Sinners

: Michael B. Jordan dans Sinners Oscar de la Meilleure actrice : Jessie Buckley dans Hamnet

: Jessie Buckley dans Hamnet Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Sean Penn dans Une bataille après l'autre

: Sean Penn dans Une bataille après l'autre Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Amy Madian dans Evanouis

: Amy Madian dans Evanouis Oscar de la Meilleure réalisation : Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre

: Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre Oscar du Meilleur casting : Une bataille après l'autre

: Une bataille après l'autre Oscar du Meilleur scénario original : Sinners

: Sinners Oscar du Meilleur scénario adapté : Une bataille après l'autre

: Une bataille après l'autre Oscar de la Meilleure photographie : Sinners

: Sinners Oscar du Meilleur film étranger : Valeur sentimentale

: Valeur sentimentale Oscar du Meilleur film d'animation : K-Pop Demon Hunters

: K-Pop Demon Hunters Oscar du Meilleur montage : Une bataille après l'autre

: Une bataille après l'autre Oscar du Meilleur son : F1

: F1 Oscar des Meilleurs décors : Frankenstein

: Frankenstein Oscar de la Meilleure musique originale : Sinners

: Sinners Oscar de la Meilleure chanson originale : "Golden" dans K-Pop Demon Hunters

: "Golden" dans K-Pop Demon Hunters Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : Frankenstein

: Frankenstein Oscar des Meilleurs costumes : Frankenstein

: Frankenstein Oscar des Meilleurs effets visuels : Avatar : De Feu et de Cendres

: Avatar : De Feu et de Cendres Oscar du Meilleur documentaire : Mr Nobody against Putin

: Mr Nobody against Putin Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : All the Empty rooms

: All the Empty rooms Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : The Singers et Two people exchanging saliva ex-aequo

: The Singers et Two people exchanging saliva ex-aequo Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : The Girl who cried pearls

03:32 - Pourquoi la nouvelle règle des Oscars n’est pas parfaite Si l’intention de vérifier que les électeurs voient bien les films en compétition aux Oscars, la règle est facilement contournable. Si un votant a vu un long-métrage par le passé, il peut tout simplement cocher une case. Par ailleurs, certains ont affirmé auprès de médias américains qu’ils se contentaient de visionner 20 minutes d’un film seulement pour se faire une opinion (avant de regarder le reste en fond et sans le son), quand d’autres font le choix de renoncer à voter dans une catégorie s’ils n’ont pas vu tous les films.

03:01 - Les votants regardent-ils vraiment tous les films ? Cela semble normal, mais c’est une nouveauté : l’Académie des Oscars a introduit une nouvelle règle cette année pour vérifier que les votants regardent bien tous les films en compétition. Afin de voter dans une catégorie, ils devaient avoir vu le film sur une plateforme de visionnage spéciale de l’Académie, sinon le vote était bloqué.

02:33 - Les favoris de la presse française aux Oscars La presse française a son chouchou pour cette 98e cérémonie des Oscars. Il s’agit de Une bataille après l’autre, qui a obtenu la note rare de 4,7/5, si l’on se fie aux notes du site Allociné. Il devance de peu L’agent secret. Voici le classement complet de la presse française, sensiblement différent de celui des spectateurs : Une bataille après l’autre : 4,7/5 L’agent secret : 4,6/5 Train Dreams et Marty Supreme : 4,2/5 Valeur sentimentale : 4,1 / 5 Hamnet : 3,8/5 Frankenstein : 3,6/5 Sinners : 3,4/5 Bugonia : 3,3/5 F1 : 3,2/5

02:02 - Les favoris des spectateurs français aux Oscars Les membres de l’Académie des Oscars sont les seuls à décider du palmarès. Mais qu’en pense le public français ? Si l’on se fie aux notes d’Allociné des longs-métrages sélectionnés dans la catégorie Meilleure film, c’est Hamnet qui a la préférence des spectateurs français, avec une note de 4,⅕, devant Valeur sentimentale (4/5) et F1 (4/5). Les notes de l'ensemble des films en compétition restent toutefois très positives, signe d'une année excellente pour le cinéma. Hamnet : 4,1/5 Valeur sentimentale et F1 : 4/5 Une bataille après l’autre, Train Dreams, Marty Supreme, L’agent secret et Frankenstein : 3,9/5 Bugonia : 3,8/5 Sinners : 3,7/5



01:34 - Pourquoi n’y a-t-il toujours pas d’Oscar de la Meilleure cascade ? L’une des catégories manquantes aux Oscars reste celle du Meilleur coordinateur de cascades. Malgré des demandes de professionnels, l’Académie ne récompense pas ces professionnels qui chorégraphie et coordonnent les combats, courses-poursuites ou cascades les plus spectaculaires du cinéma. Cela va heureusement changer, puisque l’académie des Oscars a annoncé la création d’une nouvelle catégorie dédiée aux cascadeurs pour l’édition de 2028.

01:02 - Qui décide qui remporte un prix aux Oscars ? Contrairement aux Golden Globes, qui sont choisis par la presse, les Oscars sont désignés par les membres de l’Académie, qui font partie de l’industrie cinématographique. L’Académie compte plus de 10 000 membres, dont un peu moins de 10 000 sont habilités à voter.

00:45 - Timothée Chalamet trop jeune pour l’Oscar du Meilleur acteur ? Dans les colonnes du Hollywood Reporter avant la cérémonie, on analyse les chances de Timothée Chalamet de remporter l’Oscar. Si certains le jugent arrogant, d’autres estiment que le comédien de 30 ans a encore le temps avant de remporter la récompense suprême : Hollywood aime sacrer les jeunes actrices, mais préfère primer les acteurs sur le tard, comme les exemples de Leonardo DiCaprio ou Will Smith on pu le prouver ces dernières années. De plus, Marty Supreme est un film volontairement mal-aimable qui divise, contrairement à d’autres propositions de cinéma qui rassemblent l’industrie, comme Sinners ou Une bataille après l’autre.

00:34 - Une nouvelle catégorie créée pour les Oscars L’année 2026 apporte une nouveauté de taille aux Oscars. Une nouvelle catégorie a été créée pour l’occasion : il s’agit de l’Oscar du Meilleur casting, qui vient récompenser les directeurs de casting qui font le choix des acteurs et actrices qui seront les visages d'un long-métrage. Pour cette première édition, sont en compétition Hamnet, Marty Supreme, Une bataille après l'autre, L'agent secret et Sinners.

00:15 - Comment suivre les Oscars en streaming depuis la France ? Si vous êtes motivés et pas trop fatigués, vous avez peut-être envie de suivre cette 98e cérémonie des Oscars en direct. La soirée est à suivre en streaming sur la plateforme Disney+, qui se charge de la couverture de l’événement depuis l’an dernier. Il est également possible de suivre les résultats sur les canaux officiels de l’Académie, notamment sur Youtube.