Oscars 2026 : sacre de "Une bataille après l'autre" et Michael B. Jordan, le palmarès complet et les temps forts
La cérémonie des Oscars s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles. Découvrez les films récompensés et les temps forts de la soirée.
- La 98e cérémonie des Oscars s’est tenue dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026 à Los Angeles.
- Une bataille après l'autre est le grand gagnant de la soirée : il a remporté six Oscars, parmi lesquels le prix du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, du Meilleur scénario adapté. L’autre grand gagnant de la soirée reste Sinners, qui a eu quatre récompenses.
- Les Oscars ont également salué les performances de plusieurs comédiens : Michael B. Jordan a été sacré Meilleur acteur pour Sinners (qui a coiffé au poteau Timothée Chalamet), tandis que Jessie Buckley a remporté l’Oscar de la Meilleure actrice pour Hamnet. Dans les catégories seconds rôles, Sean Penn (Une bataille après l'autre) et Amy Madigan (Evanouis) ont été primés.
05:45 - Surprise : un ex-aequo au palmarès
Dans toute l'histoire des Oscars, il n'y a eu que six prix remis ex-aquo avant ce soir. Pas étonnant que ça soit aussi rare, puisqu'il y a plus de 10 000 votants membres de l'Académie actuellement. Et pourtant, la catégorie du Meilleur court-métrage de fiction est venu couronner deux films cette nuit : The Singers et Two people exchanging saliva. Résultat : le discours de remerciement a été particulièrement long, comme l'a commenté le présentateur Kumail Nanjiani : "c'est ironique que l'Oscar du meilleurt court-métrage va durer deux fois plus long".
05:30 - Qui est Michael B. Jordan, sacré Meilleur acteur ?
La catégorie Meilleur acteur est venue récompenser Michael B. Jordan pour sa performance dans le film Sinners. L'acteur de 39 ans est venu coiffer au poteau Timothée Chalamet, autre grand favori de cette catégorie. Michael B. Jordan a été célébré ce soir pour son interprétation de deux jumeaux dans le film de vampires de Ryan Coogler, immensément populaire aux Etats-Unis. Mais le comédien n'en est pas à ses débuts, puisqu'il avait été révélé dans le rôle principal de la saga Creed, avant d'incarner l'antagoniste Killmonger dans Black Panther chez Marvel.
05:15 - Quatre Oscars pour "Sinners"
Sinners est également l'un des grands gagnants de la soirée. Le film de Ryan Coogler, également favori de cette course aux Oscars, est reparti avec quatre statuettes : celle du Meilleur acteur pour Michael B. Jordan, du Meilleur scénario original, de la Meilleure musique originale et de la Meilleure photographie.
05:02 - Six prix pour "Une bataille après l'autre"
Une bataille après l'autre est le grand gagnant de cette soirée des Oscars. Le film de Paul Thomas Anderson a remporté six prix au cours de la soirée : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn, Meilleur scénario adapté, Meilleur casting et Meilleur montage.
04:55 - Le palmarès complet des Oscars 2026
Les Oscars ont dévoilé leur palmarès dans la nuit. C’est Une bataille après l'autre qui est sorti grand gagnant de la soirée, avec 6 prix remportés dont celui du Meilleur film. Ci-dessous, on vous récapitule le palmarès complet :
- Oscar du Meilleur film : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur acteur : Michael B. Jordan dans Sinners
- Oscar de la Meilleure actrice : Jessie Buckley dans Hamnet
- Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Sean Penn dans Une bataille après l'autre
- Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Amy Madian dans Evanouis
- Oscar de la Meilleure réalisation : Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur casting : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur scénario original : Sinners
- Oscar du Meilleur scénario adapté : Une bataille après l'autre
- Oscar de la Meilleure photographie : Sinners
- Oscar du Meilleur film étranger : Valeur sentimentale
- Oscar du Meilleur film d'animation : K-Pop Demon Hunters
- Oscar du Meilleur montage : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur son : F1
- Oscar des Meilleurs décors : Frankenstein
- Oscar de la Meilleure musique originale : Sinners
- Oscar de la Meilleure chanson originale : "Golden" dans K-Pop Demon Hunters
- Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : Frankenstein
- Oscar des Meilleurs costumes : Frankenstein
- Oscar des Meilleurs effets visuels : Avatar : De Feu et de Cendres
- Oscar du Meilleur documentaire : Mr Nobody against Putin
- Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : All the Empty rooms
- Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : The Singers et Two people exchanging saliva ex-aequo
- Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : The Girl who cried pearls
03:32 - Pourquoi la nouvelle règle des Oscars n’est pas parfaite
Si l’intention de vérifier que les électeurs voient bien les films en compétition aux Oscars, la règle est facilement contournable. Si un votant a vu un long-métrage par le passé, il peut tout simplement cocher une case. Par ailleurs, certains ont affirmé auprès de médias américains qu’ils se contentaient de visionner 20 minutes d’un film seulement pour se faire une opinion (avant de regarder le reste en fond et sans le son), quand d’autres font le choix de renoncer à voter dans une catégorie s’ils n’ont pas vu tous les films.
03:01 - Les votants regardent-ils vraiment tous les films ?
Cela semble normal, mais c’est une nouveauté : l’Académie des Oscars a introduit une nouvelle règle cette année pour vérifier que les votants regardent bien tous les films en compétition. Afin de voter dans une catégorie, ils devaient avoir vu le film sur une plateforme de visionnage spéciale de l’Académie, sinon le vote était bloqué.
02:33 - Les favoris de la presse française aux Oscars
La presse française a son chouchou pour cette 98e cérémonie des Oscars. Il s’agit de Une bataille après l’autre, qui a obtenu la note rare de 4,7/5, si l’on se fie aux notes du site Allociné. Il devance de peu L’agent secret. Voici le classement complet de la presse française, sensiblement différent de celui des spectateurs :
- Une bataille après l’autre : 4,7/5
- L’agent secret : 4,6/5
- Train Dreams et Marty Supreme : 4,2/5
- Valeur sentimentale : 4,1 / 5
- Hamnet : 3,8/5
- Frankenstein : 3,6/5
- Sinners : 3,4/5
- Bugonia : 3,3/5
- F1 : 3,2/5
02:02 - Les favoris des spectateurs français aux Oscars
Les membres de l’Académie des Oscars sont les seuls à décider du palmarès. Mais qu’en pense le public français ? Si l’on se fie aux notes d’Allociné des longs-métrages sélectionnés dans la catégorie Meilleure film, c’est Hamnet qui a la préférence des spectateurs français, avec une note de 4,⅕, devant Valeur sentimentale (4/5) et F1 (4/5). Les notes de l'ensemble des films en compétition restent toutefois très positives, signe d'une année excellente pour le cinéma.
- Hamnet : 4,1/5
- Valeur sentimentale et F1 : 4/5
- Une bataille après l’autre, Train Dreams, Marty Supreme, L’agent secret et Frankenstein : 3,9/5
- Bugonia : 3,8/5
- Sinners : 3,7/5
01:34 - Pourquoi n’y a-t-il toujours pas d’Oscar de la Meilleure cascade ?
L’une des catégories manquantes aux Oscars reste celle du Meilleur coordinateur de cascades. Malgré des demandes de professionnels, l’Académie ne récompense pas ces professionnels qui chorégraphie et coordonnent les combats, courses-poursuites ou cascades les plus spectaculaires du cinéma. Cela va heureusement changer, puisque l’académie des Oscars a annoncé la création d’une nouvelle catégorie dédiée aux cascadeurs pour l’édition de 2028.
01:02 - Qui décide qui remporte un prix aux Oscars ?
Contrairement aux Golden Globes, qui sont choisis par la presse, les Oscars sont désignés par les membres de l’Académie, qui font partie de l’industrie cinématographique. L’Académie compte plus de 10 000 membres, dont un peu moins de 10 000 sont habilités à voter.
00:45 - Timothée Chalamet trop jeune pour l’Oscar du Meilleur acteur ?
Dans les colonnes du Hollywood Reporter avant la cérémonie, on analyse les chances de Timothée Chalamet de remporter l’Oscar. Si certains le jugent arrogant, d’autres estiment que le comédien de 30 ans a encore le temps avant de remporter la récompense suprême : Hollywood aime sacrer les jeunes actrices, mais préfère primer les acteurs sur le tard, comme les exemples de Leonardo DiCaprio ou Will Smith on pu le prouver ces dernières années. De plus, Marty Supreme est un film volontairement mal-aimable qui divise, contrairement à d’autres propositions de cinéma qui rassemblent l’industrie, comme Sinners ou Une bataille après l’autre.
00:34 - Une nouvelle catégorie créée pour les Oscars
L’année 2026 apporte une nouveauté de taille aux Oscars. Une nouvelle catégorie a été créée pour l’occasion : il s’agit de l’Oscar du Meilleur casting, qui vient récompenser les directeurs de casting qui font le choix des acteurs et actrices qui seront les visages d'un long-métrage. Pour cette première édition, sont en compétition Hamnet, Marty Supreme, Une bataille après l'autre, L'agent secret et Sinners.
00:15 - Comment suivre les Oscars en streaming depuis la France ?
Si vous êtes motivés et pas trop fatigués, vous avez peut-être envie de suivre cette 98e cérémonie des Oscars en direct. La soirée est à suivre en streaming sur la plateforme Disney+, qui se charge de la couverture de l’événement depuis l’an dernier. Il est également possible de suivre les résultats sur les canaux officiels de l’Académie, notamment sur Youtube.
00:02 - La cérémonie des Oscars débute !
Décalage horaire et changement d’heure oblige, la cérémonie des Oscars débute un peu plus tôt que d’habitude. C’est à minuit heure française que l’on peut suivre la remise de prix de l’Académie, et découvrir les gagnants de l’année. C’est également cette cérémonie qui met fin à la saison des “awards” aux Etats-Unis, débutée depuis janvier.
Quels sont les gagnants au palmarès des Oscars 2026 ?
- Oscar du Meilleur film : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur acteur : Michael B. Jordan dans Sinners
- Oscar de la Meilleure actrice : Jessie Buckley dans Hamnet
- Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Sean Penn dans Une bataille après l'autre
- Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Amy Madian dans Weapons
- Oscar de la Meilleure réalisation : Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur casting : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur scénario original : Sinners
- Oscar du Meilleur scénario adapté : Une bataille après l'autre
- Oscar de la Meilleure photographie : Sinners
- Oscar du Meilleur film étranger : Valeur sentimentale
- Oscar du Meilleur film d'animation : K-Pop Demon Hunters
- Oscar du Meilleur montage : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur son : F1
- Oscar des Meilleurs décors : Frankenstein
- Oscar de la Meilleure musique originale : Sinners
- Oscar de la Meilleure chanson originale : "Golden" dans K-Pop Demon Hunters
- Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : Frankenstein
- Oscar des Meilleurs costumes : Frankenstein
- Oscar des Meilleurs effets visuels : Avatar : De Feu et de Cendres
- Oscar du Meilleur documentaire : Mr Nobody against Putin
- Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : All the Empty rooms
- Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : The Singers et Two people exchanging saliva ex-aequo
- Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : The Girl who cried pearls
Quelles sont les nominations aux Oscars 2026 ?
Oscar du Meilleur film :
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- L'agent secret
- Valeur sentimentale
- Sinners
- Train Dreams
Oscar du Meilleur acteur :
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'agent secret
Oscar de la Meilleure actrice :
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I had legs I'd kick you
- Kate Hudson, Sur un air de blues
- Renate Reinsve, Valeur sentimentale
- Emma Stone, Bugonia
Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Benicio del Toro, Une bataille après l'autre
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, Une bataille après l'autre
- Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale
Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Elle Fanning, Valeur sentimentale
- Inga Ibsdotter Lilleass, Valeur sentimentale
- Amy Madigan, Evanouis
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, Une bataille après l'autre
Oscar de la Meilleure réalisation :
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
- Joachim Trier, Valeur sentimentale
- Ryan Coogler, Sinners
Oscar du Meilleur casting :
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- L'agent secret
- Sinners
Oscar du Meilleur scénario original :
- Blue Moon
- Un simple accident
- Marty Supreme
- Valeur sentimentale
- Sinners
Oscar du Meilleur scénario adapté :
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Une bataille après l'autre
- Train Dreams
Oscar de la Meilleure photographie :
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Sinners
- Train Dreams
Oscar du Meilleur film étranger :
- L'agent secret (Brésil)
- Un simple accident (France)
- Valeur sentimentale (Norvège)
- Sirât (Espagne)
- La voix d'Hind Rajab (Tunisie)
Oscar du Meilleur film d'animation :
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie et la Métaphysique des tubes
- Zootopie 2
Oscar du Meilleur montage :
- F1
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
- Sinners
Oscar du Meilleur son :
- F1
- Frankenstein
- Une bataille après l'autre
- Sinners
- Sirât
Oscar des Meilleurs décors :
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Sinners
Oscar de la Meilleure musique originale :
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Une bataille après l'autre
- Sinners
Oscar de la Meilleure chanson originale :
- "Dear me" dans Diane Warren : Relentless
- "Golden" dans K-Pop Demon Hunters
- "I lied to you" dans Sinners
- "Sweet dreams of joy" dans Viva Verdi!
- "Train Dreams" dans Train Dreams
Oscar des Meilleures coiffures et maquillages :
- Frankenstein
- Le Maître du kabuki
- Sinners
- Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Oscar des Meilleurs costumes :
- Avatar : de Feu et de cendres
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Oscar des Meilleurs effets visuels :
- Avatar : De feu et de cendres
- F1
- Jurassic World : Renaissance
- The Lost Bus : Au cœur des flammes
- Sinners
Oscar du Meilleur documentaire :
- Alabama Solution
- Come see me in the good light
- Cutting through rocks
- Mr Nobody against Putin
- The perfect Neighborough
Oscar du Meilleur court-métrage documentaire :
- All the empty rooms
- Armed only with a camera
- Children no more : were and are gone
- The devil is busy
- Perfectly a strangeness
Oscar du Meilleur court-métrage de fiction :
- Butcher's stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen's period drama
- The Singers
- Two people exchanging saliva
Oscar du Meilleur court-métrage d'animation :
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Retirement plan
- The Three Sisters
Où voir les Oscars en streaming ?
La 98e édition des Oscars est diffusée dans la nuit du 15 au 16 mars 2026, à partir de minuit. Il faut désormais un abonnement à Disney++ pour suivre la soirée en direct, puisque c'est la plateforme de streaming qui la propose à ses abonnés. Elle est ensuite disponible en replay, toujours sur le site de streaming du géant du divertissement.