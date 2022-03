Oscars : Billie Eilish, Beyoncé... Les stars présentes en 2022

OSCARS 2022. Plusieurs stars seront présentes aux Oscars dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars 2022.Ce qui vous attend au cours de la cérémonie 2022.

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 9h03] Les Oscars se déroulent dans la nuit du 27 au 28 mars 2022 en direct de Los Angeles. En France, la cérémonie 2022 sera retransmise sur Canal+. En plus des nommés qui viendront encourager leurs films, plusieurs stars seront présentes pour faire le show et pour remettre les prix. Les performances les plus attendues restent celles de Beyoncé et Billie Eilish, qui chanteront respectivement les titres pour lesquels elles sont nommées à l'Oscar de la meilleure chanson originale : "Be Alive" (La méthode Williams) pour Beyoncé, et "No time to die" (James Bond : Mourir peut attendre) pour Billie Eilish.

D'autres stars seront présentes aux Oscars 2022. La cérémonie sera présentée par Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes. Parmi les personnalités qui interviendront sur scène, on compte Stephanie Beatriz (Encanto, Brooklyn 99), le producteur et DJ Khaled, Jennifer Garner (30 ans sinon rien, Alias), la chanteuse H.E.R., l'actrice Tiffany Haddish (Girls Trip), le skateboarder Tony Hawk, Bill Murray (S.O.S. Fantômes, Un jour sans fin), Elliott Page (Juno, Umbrella Academy), le surfeur Kelly Slater ou encore le snowboardeur Shaun White.

D'autres stars viendront remettre des prix aux Oscars : la chanteuse et actrice Halle Bailey (La petite Sirène), le rappeur Sean Diddy Combs, Jamie Lee Curtis (Halloween), Woody Harrelson (Zombieland), Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), le chanteur Shawn Mendes, l'acteur et réalisateur Tyler Perry, la réalisatrice et actrice Tracee Ellis Ross (Black-ish), Daniel Kaluuya (Get Out), Mila Kunis (Sexe entre amis), Lupita Nyong'o (Black Panther, Twelve year a slave), Naomi Scott (Aladdin), Wesley Snipes (Blade), John Travolta (Grease), Kevin Costner (Bodyguard), Lady Gaga, Zoë Kravitz (The Batman), Rosie Perez (Birds of Prey), l'humoriste Chris Rock et Yuh-Jung Youn (Minari).

Tout savoir sur les oscars

La prochaine édition des Oscars se tiendra en 2022. En raison de la pandémie qui touche la population mondiale depuis mars 2020, l'Académie a pris la décision de décaler la cérémonie. Au lieu d'avoir lieu en février, comme c'est habituellement le cas, la 94e édition des Oscars aura lieu le 27 mars 2022, toujours au Hollywood Dolby Theatre.

Oscar du Meilleur film :

Oscar du Meilleur acteur :

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, tick... BOOM !

Will Smith, La méthode Williams

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Oscar de la Meilleure actrice :

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Madres Paralelas

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle :

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Jesse Plemons, The Power of the Dog

J.K. Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle :

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, La Méthode Williams

Oscar de la Meilleure réalisation :

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive my car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Oscar du Meilleur film d'animation :

Oscar du Meilleur scénario adapté :

Coda

Drive my car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Oscar du Meilleur scénario original :

Belfast

Don't look up

La méthode Williams

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)

Oscar de la Meilleure photographie :

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Oscar du Meilleur documentaire :

Ascension

Attica

Flee

Summer of soul

Writing with fire

Oscar du meilleur court-métrage documentaire

Audible

Lead Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Oscar du Meilleur court-métrage :

Ala Kachuu - take and run

The Dress

The long goodbye

On my mind

Please Hold

Oscar du Meilleur court-métrage d'animation :

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

The Windshield Wiper

Robin Robin

Oscar du Meilleur film étranger :

Drive my car

Flee

La main de dieu

L'école du bout du monde

Julie (en 12 chapitres)

Oscar du Meilleur Montage :

Don't look up

Dune

La méthode Williams

The Power of the Dog

Tick, tick... BOOM !

Oscar du Meilleur son :

Belfast

Dune

Mourir peut attendre

The Power of the Dog

West Side Story

Oscar des Meilleurs décors :

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Oscar de la Meilleure musique originale :

Don't Look Up

Dune

Encanto

Madres Paralelas

The Power of the Dog

Oscar de la Meilleure chanson originale :

"Be Alive", La méthode Williams

"Dos Oruguitas", Encanto

"Down to Joy", Belfast

"No time to die", Mourir peut attendre

"Somehow you do", Four good days

Oscar des Meilleurs coiffures et maquillages :

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Oscar des Meilleurs costumes :

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Oscar des Meilleurs effets spéciaux :

Difficile de faire ses pronostics avant le grand soir. Certains films sont déjà favoris en nombre de nominations, comme Power of the Dog de Jane Campion (12 nominations), Dune de Denis Villeneuve (10 nominations), Belfast de Kenneth Branagh (9 nominations) ou encore West Side Story (7 nominations). Les Oscars aiment bien créer la surprise chaque année : ce n'est pas toujours le film le plus nommé qui repart avec le plus de statuettes. Les autres cérémonies de remise de prix antérieures peuvent également apporter un éclairage sur les potentiels vainqueurs de la soirée 2022.

Aux Bafta, The Power of the dog a remporté le Meilleur film et la meilleure réalisation, tandis que Will Smith a été sacré meilleur acteur pour La méthode Williams (il est favori des Oscars dans cette catégorie). Troy Kotsur (Coda) et Ariana DeBose (West Side Story), ont été sacrés meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle, ce qui peut être de bon augure pour un sacre dimanche. Aux Golden Globes, en janvier dernier, The Power of the Dog et West Side Story ont également été récompensés, tandis que les prix des meilleurs acteurs et actrices ont récompensé Will Smith, Nicole Kidman et Andrew Garfield, également cités par l'Académie. Il faudra toutefois attendre la cérémonie pour connaître le palmarès complet. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des films nommés pour la prochaine cérémonie des Oscars 2022.

Le palmarès des Oscars 2022 n'est pas encore connu. L'an dernier, Nomadland, réalisé par Chloé Zhao est ressorti grand vainqueur de cette cérémonie 2021. Le long-métrage, fresque sur le deuil et la résilience, a remporté trois prix dans les catégories reines : l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure réalisation et l'Oscar de la meilleure actrice pour Frances McDormand. Chloé Zhao devient la seconde femme à remporter l'Oscar de la réalisation depuis la création de la remise de prix, et la première d'origine asiatique. Absent de la soirée, Anthony Hopkins a toutefois remporté l'Oscar du meilleur acteur 2021, grâce à son interprétation dans le film The Father. Ci-dessous, le palmarès complet de la dernière cérémonie des Oscars.

Oscar du Meilleur film : Nomadland

Nomadland Oscar du Meilleur acteur : Anthony Hopkins (The Father)

Anthony Hopkins (The Father) Oscar de la Meilleure actrice : Frances McDormand (Nomadland)

: Frances McDormand (Nomadland) Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Youn Juh-yung (Minari)

Youn Juh-yung (Minari) Oscar de la Meilleure réalisation : Chloe Zhao (Nomadland)

: Chloe Zhao (Nomadland) Oscar du Meilleur film d'animation : Soul

: Soul Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : If anything happens I love you

If anything happens I love you Oscar du Meilleur scénario adapté : The Father

The Father Oscar du Meilleur scénario original : Promising Young Woman

Promising Young Woman Oscar de la Meilleure photographie : Mank

Mank Oscar du Meilleur documentaire : La sagesse de la pieuvre

La sagesse de la pieuvre Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : Colette

Colette Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : Two distant strangers

Two distant strangers Oscar du Meilleur film étranger : Drunk

Drunk Oscar du Meilleur Montage : Sound of metal

Sound of metal Oscar du Meilleur son : Sound of metal

Sound of metal Oscar des Meilleurs décors : Mank

Mank Oscar de la Meilleure musique originale : Soul

Soul Oscar de la Meilleure chanson originale : "Fight for you" (Judas and the Black Messiah)

"Fight for you" (Judas and the Black Messiah) Oscar des Meilleurs coiffures et maquillages : Le Blues de Ma Rainey

Le Blues de Ma Rainey Oscar des Meilleurs costumes : Le Blues de Ma Rainey

Le Blues de Ma Rainey Oscar des Meilleurs effets spéciaux : Tenet

Habituellement, les Oscars sont diffusés en direct et en clair sur Canal+. Si vous avez raté la dernière cérémonie et que vous souhaitez la regarder en replay, sachez qu'elle est disponible en streaming sur le site MyCanal. Il suffit d'être abonné à la plateforme et au bouquet de chaînes Canal pour y avoir accès.