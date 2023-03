"Oscars : favoris, heure, streaming... Tout sur la cérémonie 2023"

OSCARS 2023. La cérémonie des Oscars 2023 est diffusée cette nuit. Voici où la regarder en streaming et à partir de quelle heure. On fait également le point sur les acteurs et films favoris pour l'emporter.

Sommaire Oscars 2023 heure

Oscars 2023 nominations

Oscars palmarès

Oscars streaming La cérémonie des Oscars 2023 est diffusée cette nuit aux Etats-Unis en direct du Dolby Theater de Los Angeles. Il s'agit de la 95e édition de cette prestigieuse cérémonie de remise de prix qui récompensent le cinéma américain.

aux Etats-Unis en direct du Dolby Theater de Los Angeles. Il s'agit de la 95e édition de cette prestigieuse cérémonie de remise de prix qui récompensent le cinéma américain. En France, les Oscars sont diffusés sur Canal++ . La chaîne sera, comme à son habitude, présente aux abords du théâtre dès 23h35 pour discuter avec les nombreuses stars réunies sur le tapis blanc avant d'entrer dans le théâtre puis la cérémonie sera diffusée à partir de 1 heure du matin en direct pour les abonnés. A noter qu'il est tout à fait possible de regarder les Oscars 2023 en streaming via l'application MyCanal.

. La chaîne sera, comme à son habitude, présente aux abords du théâtre dès 23h35 pour discuter avec les nombreuses stars réunies sur le tapis blanc avant d'entrer dans le théâtre puis la cérémonie sera diffusée à partir de 1 heure du matin en direct pour les abonnés. A noter qu'il est tout à fait possible de regarder les Oscars 2023 en streaming via l'application MyCanal. Plusieurs films font office de favoris pour rafler le plus de titres cette année. Parmi ceux-ci, Everything Everywhere All At Once a obtenu de nombreux prix tout au long de la course aux Oscars. Le film cumule d'ailleurs pas moins de 11 nominations. Le dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans, détient également 7 nominations. Et il faudra compter sur Les Banshees d'Inisherin et A l'Ouest, rien de nouveau, film de guerre allemand disponible sur Netflix, qui ont chacun 9 nominations. Voir le dossier Les nominations des Oscars 2023 en images

En direct

18:00 - Sur quelle chaîne regarder les Oscars en France ? Grand événement culturel et cinéphile, les Oscars sont évidemment à suivre à la télévision française. Comme c’est le cas déjà depuis plusieurs années, Canal+ se charge de la diffusion de l’événement. La retransmission débute à partir de 23h35 avec le tapis rouge (même s'il sera blanc cette année, oui on vous expliquera pourquoi tout à l'heure). C’est à partir de 1 heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi que la chaîne cryptée diffuse la cérémonie. 17:30 - À quelle heure est diffusée la cérémonie des Oscars en France ? Chaque année, les cinéphiles qui souhaitent suivre les Oscars en direct doivent passer une nuit blanche. Cette 95e cérémonie ne fait pas exception : l’événement débute à 1 heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi pour les Français, pour s’achever aux alentours de 4h45 du matin. A vos réveils ! 17:00 - La cérémonie des Oscars, c’est ce soir ! C’est ce soir que les Oscars rendent leur palmarès. La 95e cérémonie récompensant le meilleur d’Hollywood est à suivre aux Etats-Unis ce dimanche 12 mars 2023 à Los Angeles. En raison du décalage horaire, c’est dans la nuit de dimanche à lundi que le palmarès sera à découvrir en France.

Les Oscars nous avaient habitué à se dérouler au mois de février, mais la pandémie a, semble-t-il, changé la donne. Comme ce fut le cas l'an dernier, la 95e cérémonie a lieu un mois plus tard : elle est ainsi prévue pour le 12 mars 2023 aux Etats-Unis. Décalage horaire oblige, la soirée est retransmise en France depuis Los Angeles, dans la nuit du 12 au 13 mars. La cérémonie est diffusée sur Canal+ en direct dès 1 heures du matin le lundi 13 mars.

La 95e cérémonie des Oscars a dévoilé l'ensemble de ses nominations le 24 janvier 2023. L'Académie avait d'ailleurs précisé que 301 films étaient éligibles aux Oscars. Les votants avaient jusqu'au 17 janvier pour choisir les finalistes dans chaque catégorie, avant l'annonce des nominations une semaine plus tard.

Oscar du Meilleur film

A l'Ouest rien de nouveau

Avatar : la voie de l'eau

Les Banshees d'Inisherin

Elvis

Everything, everywhere, all at once

The Fabelmans

Tár

Top Gun : Maverick

Sans filtre

Women Talking

Oscar de la Meilleure réalisation

Les Banshees of Inisherin

Everything, everywhere all at once

The Fabelmans

Tár

Sans filtre

Oscar du Meilleur acteur

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, Les Banshees of Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Vivre

Oscar de la Meilleure actrice

Cate Blanchett, Tár

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, À Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything, everywhere all at once

Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle

Brendan Gleeson, Les Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything, everywhere all at once

Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett, Black Panther : Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, Les Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything, everywhere all at once

Stephanie Hsu, Everything, everywhere all at once

Oscar du Meilleur film d'animation

Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes on

Le Chat Potté 2

Le Monstre des mers

Alerte Rouge

Oscar du Meilleur film international

A l'Ouest rien de nouveau (Allemagne)

Argentina, 1985 (Argentine)

Close (Belgique)

Eo (Pologne)

The Quiet Girl (Irlande)

Oscar du Meilleur scénario original

Les Banshees of Inisherin

Everything, everywhere all at once

The Fabelmans

Tár

Sans filtre

Oscar du Meilleur scénario adapté

A l'Ouest rien de nouveau

Glass Onion

Onion Vivre

Top Gun : Maverick

Women Talking

Oscar de la Meilleure bande originale

A l'Ouest rien de nouveau

Babylon

Les Banshees of Inisherin

Everything, everywhere all at once

The Fabelmans

Oscar de la Meilleure chanson originale

"Applause" de Sofia Carson - Tell it like a woman

"Hold my hand" de Lady Gaga - Top Gun Maverick

"Lift Me Up" de Rihanna - Black Panther : Wakanda Forever

"Naatu Naatu" de M.M. Keeravani, Kala Bhairava et Rahul Sipligunj - RRR

"This is a Life" de Son Lux, Mitski et David Byrne - Everything, Everywhere, All At Once

Oscar de la Meilleure photographie

A l'Ouest rien de nouveau

Bardo, fausse chronique de quelques vérités

Elvis

Empire of light

Tár

Oscar du Meilleur montage

Les Banshees of Inisherin

Elvis

Everything, Everywhere, all at once

Tár

Top Gun : Maverick

Oscar des Meilleurs décors

A l'Ouest rien de nouveau

Avatar 2

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Oscar des Meilleurs sons

A l'Ouest rien de nouveau

Avatar : la voie de l'eau

The Batman

Elvis

Top Gun : Maverick

Oscar des Meilleurs effets visuels

A l'Ouest rien de nouveau

Avatar 2

The Batman

Black Panther 2

Top Gun 2

Oscar des Meilleurs costumes

Babylon

Black Panther : Wakanda Forever

Elvis

Everything, Everywhere all at once

Une robe pour Mrs. Harris

Oscar des Meilleurs maquillages et coiffures

A l'Ouest rien de nouveau

The Batman

Black Panther : Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Oscar du Meilleur court-métrage

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Oscar du Meilleur court-métrage d'animation

The Boy, the mole, the fox and the horse

The flying sailor

Ice merchants

My year of dicks

An ostrich told me the world is fake and I think I believe it

Oscar du Meilleur documentaire long

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of Splinters

Navalny

Oscar du Meilleur documentaire court

The elephant whisperers

Haulout

How do you measure a year ?

The Martha Mitchell Effect

Strangers at the gate

Chaque année, la France envoie l'un de ses films pour concourir pour l'Oscar du Meilleur film international. Ceux-ci sont retenus, ou non, parmi les cinq nommés. Pour la 95e cérémonie, c'est Saint-Omer, film d'Alice Diop, qui avait été choisi pour représenter la France aux Oscars 2023. Celui-ci avait déjà remporté le Lion d'argent lors de la dernière Mostra de Venise. Le 24 janvier 2023, cependant, nous avons appris que le film n'avait pas été sélectionné pour faire partie des finalistes de la catégorie Oscar du Meilleur film étranger. Il n'y a donc pas de film français candidat aux Oscars cette année.

Pour l'heure, nous ne connaissons pas encore le palmarès des Oscars 2023. La cérémonie livre son palmarès complet le 13 mars aux alentours de 5 heures du matin. Pour rappel, lors de la dernière cérémonie des Oscars, Coda a été sacré Meilleur film, tandis que Will Smith et Jessica Chastain ont remporté les Oscars du Meilleur acteur et de la Meilleure actrice. Jane Campion a remporté l'Oscar de la meilleure réalisation. Ci-dessous, on vous récapitule le palmarès de la dernière cérémonie des Oscars.

Oscar du Meilleur film : Coda

: Coda Oscar du Meilleur acteur : Will Smith (La méthode Williams)

: Will Smith (La méthode Williams) Oscar de la Meilleure actrice : Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Troy Kotsur (Coda)

: Troy Kotsur (Coda) Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Ariana DeBose (West Side Story)

: Ariana DeBose (West Side Story) Oscar de la Meilleure réalisation : Jane Campion (The Power of the Dog)

: Jane Campion (The Power of the Dog) Oscar du Meilleur film d’animation : Encanto

: Encanto Oscar du meilleur scénario adapté : Coda

: Coda Oscar du Meilleur scénario original : Belfast

: Belfast Oscar de la Meilleure photographie : Dune

: Dune Oscar du Meilleur documentaire : Summer of soul

: Summer of soul Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : The Queen of Basketball

: The Queen of Basketball Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : The Long Goodbye

: The Long Goodbye Oscar du Meilleur court-métrage d’animation : The Windshield Wiper

: The Windshield Wiper Oscar du Meilleur film étranger : Drive my car

: Drive my car Oscar du Meilleur montage : Dune

: Dune Oscar du Meilleur son : Dune

: Dune Oscar des Meilleurs décors : Dune

: Dune Oscar de la Meilleure musique originale : Dune par Hans Zimmer

: Dune par Hans Zimmer Oscar de la Meilleure chanson originale : No Time to Die de Billie Eilish (de Mourir peut attendre)

: No Time to Die de Billie Eilish (de Mourir peut attendre) Oscar des Meilleurs coiffures et maquillages : The Eyes of Tammy Faye

: The Eyes of Tammy Faye Oscar des Meilleurs costumes : Cruella

Cruella Oscar des Meilleurs effets spéciaux : Dune

Les Oscars sont diffusés en direct sur Canal+. La cérémonie est retransmise sur la chaîne dans la nuit du 12 au 13 mars 2023. Vous cherchez où regarder les Oscars en streaming ? C'est sur l'application MyCanal qu'il faut se diriger ! Enfin, si vous avez raté la cérémonie et que vous souhaitez la regarder en replay, sachez qu'elle est mise à disposition en streaming sur le site MyCanal au lendemain de la soirée. Il suffit d'être abonné à la plateforme et au bouquet de chaînes Canal pour y avoir accès.