César 2022 : Illusions perdues sacré, larmes de Dolan… Palmarès et temps forts

CESAR. Illusions perdues est le grand vainqueur des César. Annette a également été primés, tandis que Valérie Lemercier et Benoît Magimel ont été sacrés meilleure actrice et meilleur acteur. Le palmarès complet et le récap de la soirée.

Le palmarès des César 2022 est désormais connu : Illusions perdues a remporté le César du meilleur film, tandis que Leos Carax (Annette) a été sacré meilleur réalisateur. Benoît Magimel (De son vivant) a remporté le prix du meilleur acteur et Valérie Lemercier (Aline) celui de la meilleure actrice. Anamaria Vartolomei (L'événement) a remporté le César du meilleur espoir féminin et Benjamin Voisin (Illusions perdues) a été sacré meilleur espoir masculin. Aissatou Diallo Sagna (La Fracture) a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle, Vincent Lacoste a eu le prix équivalent masculin. Avec sept récompenses, Illusions perdues est le grand vainqueur de la soirée, suivi par Annette. Ci-dessous, découvrez le palmarès complet des César complet.

Meilleur film : Illusions perdues

: Illusions perdues Meilleure réalisation : Leos Carax, Annette

Leos Carax, Annette Meilleur acteur : Benoît Magimel, De son vivant

Benoît Magimel, De son vivant Meilleure actrice : Valérie Lemercier, Aline

Valérie Lemercier, Aline Meilleure actrice dans un second rôle : Aissatou Diallo Sagna dans La Fracture

Aissatou Diallo Sagna dans La Fracture Meilleur acteur dans un second rôle : Vincent Lacoste dans Illusions perdues

Vincent Lacoste dans Illusions perdues Meilleur espoir féminin : Anamaria Vartolomei pour L'événement

Anamaria Vartolomei pour L'événement Meilleur espoir masculin : Benjamin Voisin pour Illusions perdues

Benjamin Voisin pour Illusions perdues Meilleur scénario original : Onoda,10 000 nuits dans la jungle

Onoda,10 000 nuits dans la jungle Meilleure adaptation : Illusions perdues

Illusions perdues Meilleurs costumes : Illusions perdues

Illusions perdues Meilleurs décors : Illusions perdues

Illusions perdues Meilleure photographie : Illusions perdues

Illusions perdues Meilleur montage : Annette

Annette Meilleur son : Annette

Annette Meilleurs effets visuels : Annette

Annette Meilleure musique originale : Annette

Annette Meilleur premier film : Les Magnétiques

Les Magnétiques Meilleur long-métrage d'animation : Le Sommet des Dieux

Le Sommet des Dieux Meilleur court-métrage d'animation : Folie Douce, Folie Dure

Folie Douce, Folie Dure Meilleur film étranger : The Father

The Father Meilleur court-métrage de fiction : Les mauvais garçons

Les mauvais garçons Meilleur documentaire : La Panthère des Neiges

La Panthère des Neiges Meilleur court-métrage documentaire : Maalbeek

: Maalbeek César d'honneur : Cate Blanchett

L'Académie a dévoilé la liste des nominations pour la 47e cérémonie des César le 26 janvier 2022. Au total, "Illusions perdues" fait figure de grand favori de l'année avec 15 nominations. Il est suivi par "Annette" (11 nominations), "Aline" (10 nominations) et "Bac Nord" (7 nominations). "Titane", palme d'or au dernier Festival de Cannes, n'a récolté "que" quatre nominations, et ne figure pas dans la liste du César du meilleur film. Ci-dessous, découvrez les films en compétition :

César du Meilleur film

Aline

Annette

Bac Nord

L'événement

La Fracture

Illusions perdues

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour "Aline"

Leos Carax pour "Annette"

Cédric Jimenez pour "Bac Nord"

Audrey Diwan pour "L'événement"

Xavier Giannoli pour "Illusions perdues"

Arthur Harari pour "Onoda, 10 000 nuits dans la jungle"

Julia Ducournau pour "Titane"

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti, "Les Intranquilles"

Valéria Bruni Tedeschi, "La Fracture"

Virginie Efira, "Benedetta"

Vicky Krieps, "Serre moi fort"

Valérie Lemercier "Aline"

Laure Calamy, "Une femme du monde"

Léa Seydoux, "France"

César du meilleur acteur

Damien Bonnard, "Les Intranquilles"

Adam Driver, "Annette"

Gilles Lellouche, "Bac Nord"

Vincent Macaigne, "Médecin de nuit"

Benoît Magimel, "De son vivant"

Pio Marmaï, "La Fracture"

Pierre Niney, "Boîte noire"

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar, "Illusions perdues"

Cécile de France, "Illusions perdues"

Aissatou Diallo Sagna, "La Fracture"

Adèle Exarchopoulos, "Mandibules"

Danielle Fichaud, "Aline"

César du meilleur acteur dans un second rôle

François Civil, "Bac Nord"

Xavier Dolan, "Illusions perdues"

Vincent Lacoste, "Illusions perdues"

Karim Leklou, "Bac Nord"

Sylvain Marcel, "Aline"

César du meilleur espoir féminin

Noée Abita, "Slalom"

Salomé Dewaels, "Illusions perdues"

Agathe Rousselle, "Titane"

Anamaria Vartolomei, "L'événement"

Lucie Zhang, "Les olympiades"

César du meilleur espoir masculin

Sandor Funtek, "Suprêmes"

Sami Outalbali, "Une histoire d'amour et de désir"

Timotée Robart, "Les magnétiques"

Makita Samba, "Les Olympiades"

Benjamin Voisin, "Illusions perdues"

César du meilleur scénario original

Aline

Annette

Boîte Noire

La Fracture

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure adaptation

Les choses humaines

L'événement

Illusions perdues

Les Olympiades

Serre-moi fort

César des meilleurs costumes

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César des meilleurs décors

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César de la meilleure photographie

Annette

Illusions perdues

Les Olympiades

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Titane

César du meilleur montage

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

La Fracture

Illusions perdues

César des meilleurs effets visuels

Aline

Annette

Eiffel

Illusions Perdues

Titane

César du meilleur son

Aline

Annette

Boîte noire

Illusions perdues

Les magnétiques

César de la meilleure musique originale

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

Les Olympiades

La Panthère des Neiges

César du meilleur premier film

Gagarine

Les Magnétiques

La Nuée

La Panthère des neiges

Slalom

César du meilleur film d'animation (long-métrage)

Même les souris vont au Paradis

Le Sommet des dieux

La Traversée

César du meilleur court métrage d'animation

Empty Places

Folie Douce, Folie Dure

Le Monde en soi

Précieux

César du meilleur film étranger

"Compartiment n°6

Drive My Car

First Cow

Julie (en 12 chapitres)

La Loi de Téhéran

Madres Paralelas

The Father

César du meilleur court métrage de fiction

L'Âge tendre

Le Départ

Des Gens bien

Les Mauvais garçons

Soldat Noir

César du meilleur court-métrage documentaire

America

Les Antilopes

La Fin des rois

Maalbeek

César du meilleur film documentaire

Animal

Bigger Than Us

Debout les femmes

Indes galantes

La Panthère des neiges

La cérémonie des César du cinéma récompense depuis 1976 le meilleur du septième art français. Des prix sont remis chaque année à Paris par l'Académie des César, aussi appelée Académie des arts et techniques du cinéma. C'est le sculpteur César qui a réalisé le trophée, qui a la forme de compressions d'objets métalliques. Chaque année, entre février et mars, la cérémonie est souvent retransmise en direct et en clair sur la chaîne Canal+. Les amateurs de radio peuvent également suivre la cérémonie sur Europe 1 dès l'édition 2022. Parmi les films les plus primés de l'histoire des César, on compte Le Dernier Métro et Cyrano de Bergerac (dix récompenses chacun), Un prophète (9 récompenses), De battre mon coeur s'est arrêté (8 récompenses). La prochaine édition aura lieu le 25 février 2022.

Les César sont traditionnellement diffusés sur Canal ++, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. Les amateurs de radio peuvent privilégier Europe 1, partenaire de la cérémonie 2022, pour suivre la remise de prix en direct. Si vous souhaitez regarder la dernière cérémonie des César en replay, sachez qu'elle est disponible dès le lendemain de sa diffusion sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.