César 2025 : rude compétition avec plusieurs favoris, qui peut l'emporter ? Voici nos pronostics

11:36 - "L’amour ouf", autre grand favori de la 50e édition

Face au Comte de Monte-Cristo, un autre film fait figure de favori aux César et devrait décrocher plusieurs prix ce soir. Avec 13 nominations, L’amour ouf est cité dans la plupart des catégories, sauf dans celle du Meilleur film. La romance passionnée de Jackie et Clotaire a également été un vrai succès populaire grâce aux réseaux sociaux et au bouche-à-oreille, et a cumulé 4,9 millions d’entrées. Le film est disponible depuis le 19 février en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K, ainsi qu’à l’achat sur la plupart des plateformes de VOD.