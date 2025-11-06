César 2026 : invité d'honneur, présidente... Une pluie de stars pour la 51e édition

La 51e cérémonie des César aura lieu le 27 février 2026. En coulisses, de gros noms sont déjà annoncés.

La grand-messe du cinéma français se prépare activement en coulisse. La 51e édition des César se tiendra 27 février 2026 et sera diffusée, comme à l'accoutumée, sur Canal++. S'il faudra attendre le 28 janvier pour connaître les films nommés, de premiers noms sont déjà annoncés.

La soirée sera présidée par l'actrice Camille Cottin (Dix pour cent, Connasse, Stillwater...), qui aura la charge d'ouvrir et de clôturer cette 51e cérémonie. Extrêmement populaire, elle a été nommée une fois pour Connasse, princesse des coeurs, mais n'est jamais reparti avec le fameux sésame. La soirée sera animée par Benjamin Lavernhe (Des vivants, Le Sens de la Fête, En fanfare...), qui œuvrera comme maître de cérémonie "entouré d'une collégiale d'artistes". Jamais récompensé, il a tout de même été nommé à cinq reprises au cours de sa carrière.

On connaît également le nom de la star qui recevra un César d'honneur. Il s'agit du comédien ultra-populaire Jim Carrey, qui s'est illustré comme l'un des acteurs comiques les plus hilarants d'Hollywood (The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura, Bruce tout-puissant...) sans jamais délaisser les drames (The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind...). Son apparition sur la scène des César promet déjà d'être un sacré moment de télévision.

La liste des films nommés aux César 2026 n'est pas encore connue, puisque le 1er tour de vote pour désigner les films et personnalités en compétition débute le 6 janvier 2026. Les nominations seront dévoilées par communiqué de presse le mercredi 28 janvier 2026, un mois avant la cérémonie prévue pour le 27 février.

Les César sont traditionnellement diffusés sur Canal+, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. La 51e cérémonie sera diffusée le 27 février 2025. Elle sera ensuite disponible en replay sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.