César 2026 : le palmarès complet est connu, quel film gagnant ?
CESAR 2026. La 51e cérémonie des César a rendu son palmarès ce jeudi 26 février. "Nouvelle Vague", "L'Attachement"… Qui est sorti vainqueur de la soirée ?
- Les César 2026 ont rendu leur palmarès jeudi 26 février. La soirée était diffusée en clair et en direct sur Canal++, et désormais disponible en replay sur MyCanal.
- L'Attachement a remporté le César du Meilleur film, mais pas que : Meilleure adaptation et Meilleure actrice dans un second rôle. Nouvelle Vague a également remporté plusieurs prix : Meilleure réalisation, Meilleure photographie, Meilleur montage, Meilleurs costumes.
- Côté interprétations, les César sont venus couronner les performances de Laurent Lafitte (meilleur acteur dans La femme la plus riche du monde), Léa Drucker (meilleure actrice dans Dossier 137), Pierre Lottin (meilleur acteur dans un second rôle dans L'Etranger) et Vimala Pons (meilleure actrice dans un second rôle dans L'attachement). Côté révélations, Nadia Melliti (La petite dernière) et Théodore Pellerin (Nino) ont été récompensés.
- Parmi les temps forts des César, outre le palmarès, citons l'hommage rendu au film The Mask par Benjamin Lavernhe dans une imitation de Jim Carrey, présent dans la salle pour recevoir un César d'honneur. Ce dernier a rendu hommage, intégralement en français, à "l'homme le plus drôle qu'il a connu", son père. Un hommage très sommaire a aussi été rendu à Brigitte Bardot à quelques mois de son décès, mais des huées ont été entendues dans la salle.
- Retrouvez le palmarès ainsi que le récap complet des César 2026 ci-dessous.
00:10 - Où voir "L'attachement", César du Meilleur film, en streaming ?
C'est L'Attachement qui a remporté le César du Meilleur film ce soir et qui est venu clôturer la soirée. Le film de Carine Tardieu, qui explore la question des familles recomposées et des familles que l'on choisit, est visible en streaming si vous l'avez raté lors de sa diffusion au cinéma. C'est sur MyCanal qu'il faut se rendre pour le voir en streaming, avec un abonnement nécessaire à la plateforme de la chaîne cryptée.
00:05 - Le palmarès complet des César 2026
Le palmarès complet des César est désormais connu. L'Attachement, Nouvelle Vague, L'Inconnu de la Grande Arche, plusieurs films ont été récompensés ce soir. Voici ci-dessous la liste complète par catégorie :
- Meilleur film : L'Attachement
- Meilleur acteur : Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Meilleure actrice : Léa Drucker dans Dossier 137
- Meilleur acteur dans un second rôle : Pierre Lottin dans L'Etranger
- Meilleure actrice dans un second rôle : Vimala Pons dans L'Attachement
- Meilleure réalisation : Richard Linklater pour Nouvelle Vague
- Meilleur espoir masculin : Théodore Pellerin, pour Nino
- Meilleur révélation féminine : Nadia Melliti, pour La petite dernière
- Meilleur scénario original : Un ours dans le Jura
- Meilleur scénario adapté : L'Attachement
- Meilleur film d'animation : Arco
- Meilleur premier film : Nino
- Meilleure photographie : Nouvelle Vague
- Meilleur montage : Nouvelle Vague
- Meilleur son : Le chant des forêts
- Meilleurs décors : L'Inconnu de la Grande arche
- Meilleure musique originale : Arco
- Meilleurs costumes : Nouvelle Vague
- Meilleurs effets visuels : L'Inconnu de la Grande Arche
- Meilleur film documentaire : Le chant des forêts
- Meilleur film étranger : Une bataille après l'autre
- Meilleur court-métrage de fiction : Mort d'un acteur
- Meilleur court-métrage documentaire : Au bain des dames
- Meilleur court-métrage d'animation : La fille de l'eau
00:02 - L'Attachement remporte le César du Meilleur film 2026
Pour conclure la 51e cérémonie, l’Académie des César a choisi de sacrer L'Attachement Meilleur film de l’année. Réalisé par Carine Tardieu, le film obtient donc la récompense suprême de la cérémonie 2026. Il était en compétition face aux films suivants : Dossier 137, Nouvelle vague, La petite dernière et Un simple accident.
26/02/26 - 23:54 - Léa Drucker sacrée Meilleure actrice aux César
Léa Drucker a remporté la statuette de la meilleure actrice au cours de la cérémonie des César 2026. Elle faisait face à XXXXXX Leila Bekhti (Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan), Valeria Bruni Tedeschi (L'attachement), Isabelle Huppert (La femme la plus riche du monde) et Mélanie Thierry (La chambre de Mariana). Pour rappel, dans Dossier 137, elle incarne une enquêtrice de l'IGPN chargée de déterminer la responsabilité des policiers dans la blessure d'un manifestant gilet jaune.
26/02/26 - 23:47 - Laurent Lafitte remporte le César du meilleur acteur
Les César ont décerné la statuette du meilleur acteur à Laurent Lafitte, pour son rôle dans le film La femme la plus riche du monde. Il faisait face dans cette catégorie à Claes Bang (L'inconnu de la Grande Arche), Bastien Bouillon (Partir un jour), Pio Marmaï (L'attachement) et Benjamin Voisin (L'Etranger).
26/02/26 - 23:36 - Richard Linklater reçoit le prix de la Meilleure réalisation aux César 2026
La cérémonie touche très prochainement à sa fin et le César de la Meilleure réalisation a été remis des mains de David Cronenberg (La Mouche, Crash). C'est Richard Linklater qui a remporté la statuette pour le long-métrage Nouvelle Vague. Face à lui, se trouvaient Carine Tardieu (L'attachement), Dominik Moll (Dossier 137), Stéphane Demoustier (L'inconnu de la Grande Arche), et Hafsia Herzi (La petite dernière).
26/02/26 - 23:18 - "Nouvelle Vague" reçoit le César du meilleur montage
Un film n’existerait pas sans la magie du montage, primordial pour la narration ou encore le rythme du film. En 2026, cinq longs-métrages concouraient pour le César du meilleur montage : 13 jours, 13 nuits, L'attachement, Dossier 137, Nouvelle vague et La petite dernière. La statuette a été décernée à Nouvelle Vague.
26/02/26 - 23:18 - L’Académie des César récompense "Arco" pour la meilleure musique originale
Le cinéma, c'est de l'image, mais aussi de la musique. Dans la catégorie meilleure musique originale, on retrouvait les partitions de Arco, Dossier 137, L'Etranger, La femme la plus riche du monde et La petite dernière. C'est finalement le compositeur Arnaud Toulonqui a remporté le César pour le film Arco, après un medley de musique de films à la guitare en présence de M.
26/02/26 - 23:08 - Vimala Pons remporte la statuette de la meilleure actrice dans un second rôle
Elles étaient cinq à se disputer le César de la meilleure actrice dans un second rôle : Jeanne Balibar pour Nino, Dominique Blanc pour Partir un jour, Marina Foïs pour La femme la plus riche du monde, Ji-Min Park pour La petite dernière et Vimala Pons pour L'attachement. C'est finalement Vimala Pons pour L'attachement qui l'emporte.
26/02/26 - 23:03 - Le César 2026 des meilleurs costumes est attribué à..
Dans la catégorie meilleurs costumes, la quasi intégralité des nommés sont des films ayant une forte composante historique : La condition, Dracula, La femme la plus riche du monde, Nouvelle vague et La venue de l'avenir. C'est Nouvelle Vague qui a remporté le prix de la 51e cérémonie des César.
26/02/26 - 22:51 - "Le chant des forêts" sacré Meilleur documentaire aux César 2026
Au rang des documentaires, les membres de l'Académie ont récompensé Le chant des forêts, qui décroche donc le César du meilleur documentaire. Ce film parle du vivant et d'une histoire de transmission entre trois générations au coeur des Vosges. Etaient également nommés A bicyclette !, Le cinquième plan de la jetée, Personne n'y comprend rien et Put your soul on your hand and walk. Il s'agit du second César de la soirée pour Le chant des forêts, déjà lauréat du prix du Meilleur son.
26/02/26 - 22:46 - "Au bain des dames" sacré Meilleur court métrage documentaire
Les César récompensent chaque année les meilleurs court-métrages documentaires, ce qui a permis à Alice Diop de rendre hommage au cinéaste Frederick Wiseman, mort le 16 février à l'âge de 96 ans.. Au bain des dames a remporté le prix 2026. Etaient également en compétition Car wash et Ni Dieu, ni père.
26/02/26 - 22:43 - Jim Carrey reçoit son César d'honneur
Michel Gondry, réalisateur qui a dirigé Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, est présent pour rendre hommage à l'acteur, qui a reçu son César d'honneur et une standing ovation de la part du public de l'Olympia. Il a ensuite donné un discours intégralement en français : "En tant qu'acteur chaque personnage qu'on incarne, c'est comme l'argile du sculpteur que vous façonnez à la forme de votre coeur (en français). Quelle chance j'ai eu de partager cet art avec tant de personne qui m'ont offert leur coeur en retour." Après avoir remercié sa famille, il a tenu à remercier "l'homme le plus drôle" qu'il a jamais connu : "mon père", avant d'assurer qu'il va "toujours chérir le souvenir" de cette soirée.
26/02/26 - 22:26 - Franck Dubosc remporte son premier César
Après un long et puissant discours de Golshifteh Farahani pour rappeler les massacres en Iran et la résistance du peuple iranien, les César ont remis le prix du meilleur scénario. Dans la catégorie meilleure scénario. Cette année, le César du meilleur scénario revient à Un ours dans le Jura, ce qui permet à Franck Dubosc de remporte son premier César avec
Sarah Kaminsky. Dans cette catégorie, étaient nommés Dossier 137, Nino, Nouvelle vague et Un simple accident.
26/02/26 - 22:15 - Pierre Lottin désigné meilleur acteur dans un second rôle
Pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, c’est Pierre Lottin qui a remporté l'adhésion des membres de l'Académie cette année pour le film L'Etranger. Face à lui, étaient nommés Swann Arlaud, Xavier Dolan et Michel Fau, tous pour L'inconnu de la Grande Arche et Raphaël Personnaz pour La femme la plus riche du monde.
Quels films nommés aux César 2026 ?
César du Meilleur film :
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
- Un simple accident
César du Meilleur acteur :
- Claes Bang dans L'inconnu de la Grande Arche
- Bastien Bouillon dans Partir un jour
- Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Pio Marmaï dans L'attachement
- Benjamin Voisin dans L'Etranger
César de la Meilleure actrice :
- Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Valeria Bruni Tedeschi dans L'attachement
- Léa Drucker dans Dossier 137
- Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde
- Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana
César du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Swann Arlaud dans L'inconnu de la Grande Arche
- Xavier Dolan dans L'inconnu de la Grande Arche
- Michel Fau dans L'inconnu de la Grande Arche
- Pierre Lottin dans L'Etranger
- Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde
César de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Jeanne Balibar dans Nino
- Dominique Blanc dans Partir un jour
- Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde
- Ji-Min Park dans La petite dernière
- Vimala Pons dans L'attachement
César de la Meilleure réalisation :
- Carine Tardieu pour L'attachement
- Dominik Moll pour Dossier 137
- Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche
- Richard Linklater pour Nouvelle vague
- Hafsia Herzi pour La petite dernière
César de la Meilleur espoir masculin :
- Idir Azougli dans Meteors
- Sayyid El Alami dans La Pampa
- Félix Lefebvre dans L'Epreuve du feu
- Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague
- Theodore Pellerin dans Nino
César de la Meilleur espoir féminin :
- Manon Clavel dans Kika
- Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir
- Nadia Melliti dans La petite dernière
- Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
- Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu
César du Meilleur scénario original :
- Dossier 137
- Nino
- Nouvelle vague
- Un ours dans le Jura
- Un simple accident
César du Meilleur scénario adapté :
- L'attachement
- L'inconnu de la Grande Arche
- La petite dernière
César de la Meilleure photographie :
- L'attachement
- Dossier 137
- L'engloutie
- L'Etranger
- Nouvelle vague
César du Meilleur film d'animation :
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Arco
- La vie de château, mon enfance à Versailles
César du Meilleur premier film :
- Arco
- L'épreuve du feu
- Nino
- La pampa
- Partir un jour
César du Meilleur montage :
- 13 jours, 13 nuits
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
César du Meilleur son :
- Arco
- Le chant des forêts
- Dossier 137
- Nouvelle Vague
- Partir un jour
César des Meilleurs décors :
- Chien 51
- L'inconnu de la Grande Arche
- Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César de la Meilleure musique originale :
- Arco
- Dossier 137
- L'Etranger
- La femme la plus riche du monde
- La petite dernière
César des Meilleurs costumes :
- La Condition
- Dracula
- La femme la plus riche du monde
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César des Meilleurs effets visuels :
- Chien 51
- L'homme qui rétrécit
- L'inconnu de la Grande Arche
- Nouvelle vague
César du Meilleur film documentaire :
- A bicyclette !
- Le chant des forêts
- Le cinquième plan de la jetée
- Personne n'y comprend rien
- Put your soul on your hand and walk
César du Meilleur film étranger :
- L'agent secret
- Black Dog
- Sirât
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
César du meilleur court-métrage de fiction :
- Big boys don't cry
- Deux personnes échangeant de la salive
- Mort d'un acteur
- Wonderwall
César du meilleur court-métrage documentaire :
- Au bain des dames
- Car wash
- Ni Dieu, ni père
César du meilleur court-métrage d'animation :
- Les belles cicatrices
- Dieu est timide
- Fille de l'eau
Date, diffusion et replay streaming des César
Les César sont diffusés ce jeudi 26 février 2026, sur CStar et Canal+, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. La 51e cérémonie est diffusée à partir de 20h30 (et non plus le vendredi comme c'était initialement prévu, pour laisser pleinement la place à la diffusion du concert des Enfoirés). Elle est ensuite disponible en replay sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.