César 2026 : le palmarès complet est connu, quel film gagnant ?

CESAR 2026. La 51e cérémonie des César a rendu son palmarès ce jeudi 26 février. "Nouvelle Vague", "L'Attachement"… Qui est sorti vainqueur de la soirée ?

00:10 - Où voir "L'attachement", César du Meilleur film, en streaming ? C'est L'Attachement qui a remporté le César du Meilleur film ce soir et qui est venu clôturer la soirée. Le film de Carine Tardieu, qui explore la question des familles recomposées et des familles que l'on choisit, est visible en streaming si vous l'avez raté lors de sa diffusion au cinéma. C'est sur MyCanal qu'il faut se rendre pour le voir en streaming, avec un abonnement nécessaire à la plateforme de la chaîne cryptée.

00:05 - Le palmarès complet des César 2026 Le palmarès complet des César est désormais connu. L'Attachement, Nouvelle Vague, L'Inconnu de la Grande Arche, plusieurs films ont été récompensés ce soir. Voici ci-dessous la liste complète par catégorie : Meilleur film : L'Attachement

Meilleur acteur : Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde

Meilleure actrice : Léa Drucker dans Dossier 137

Meilleur acteur dans un second rôle : Pierre Lottin dans L'Etranger

Meilleure actrice dans un second rôle : Vimala Pons dans L'Attachement

Meilleure réalisation : Richard Linklater pour Nouvelle Vague

Meilleur espoir masculin : Théodore Pellerin, pour Nino

Meilleur révélation féminine : Nadia Melliti, pour La petite dernière

Meilleur scénario original : Un ours dans le Jura

Meilleur scénario adapté : L'Attachement

Meilleur film d'animation : Arco

Meilleur premier film : Nino

Meilleure photographie : Nouvelle Vague

Meilleur montage : Nouvelle Vague

Meilleur son : Le chant des forêts

Meilleurs décors : L'Inconnu de la Grande arche

Meilleure musique originale : Arco

Meilleurs costumes : Nouvelle Vague

Meilleurs effets visuels : L'Inconnu de la Grande Arche

Meilleur film documentaire : Le chant des forêts

Meilleur film étranger : Une bataille après l'autre

Meilleur court-métrage de fiction : Mort d'un acteur

Meilleur court-métrage documentaire : Au bain des dames

Meilleur court-métrage d'animation : La fille de l'eau

00:02 - L'Attachement remporte le César du Meilleur film 2026 Pour conclure la 51e cérémonie, l’Académie des César a choisi de sacrer L'Attachement Meilleur film de l’année. Réalisé par Carine Tardieu, le film obtient donc la récompense suprême de la cérémonie 2026. Il était en compétition face aux films suivants : Dossier 137, Nouvelle vague, La petite dernière et Un simple accident.

26/02/26 - 23:54 - Léa Drucker sacrée Meilleure actrice aux César Léa Drucker a remporté la statuette de la meilleure actrice au cours de la cérémonie des César 2026. Elle faisait face à XXXXXX Leila Bekhti (Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan), Valeria Bruni Tedeschi (L'attachement), Isabelle Huppert (La femme la plus riche du monde) et Mélanie Thierry (La chambre de Mariana). Pour rappel, dans Dossier 137, elle incarne une enquêtrice de l'IGPN chargée de déterminer la responsabilité des policiers dans la blessure d'un manifestant gilet jaune.

26/02/26 - 23:47 - Laurent Lafitte remporte le César du meilleur acteur Les César ont décerné la statuette du meilleur acteur à Laurent Lafitte, pour son rôle dans le film La femme la plus riche du monde. Il faisait face dans cette catégorie à Claes Bang (L'inconnu de la Grande Arche), Bastien Bouillon (Partir un jour), Pio Marmaï (L'attachement) et Benjamin Voisin (L'Etranger).

26/02/26 - 23:36 - Richard Linklater reçoit le prix de la Meilleure réalisation aux César 2026 La cérémonie touche très prochainement à sa fin et le César de la Meilleure réalisation a été remis des mains de David Cronenberg (La Mouche, Crash). C'est Richard Linklater qui a remporté la statuette pour le long-métrage Nouvelle Vague. Face à lui, se trouvaient Carine Tardieu (L'attachement), Dominik Moll (Dossier 137), Stéphane Demoustier (L'inconnu de la Grande Arche), et Hafsia Herzi (La petite dernière).

26/02/26 - 23:18 - "Nouvelle Vague" reçoit le César du meilleur montage Un film n’existerait pas sans la magie du montage, primordial pour la narration ou encore le rythme du film. En 2026, cinq longs-métrages concouraient pour le César du meilleur montage : 13 jours, 13 nuits, L'attachement, Dossier 137, Nouvelle vague et La petite dernière. La statuette a été décernée à Nouvelle Vague.

26/02/26 - 23:18 - L’Académie des César récompense "Arco" pour la meilleure musique originale Le cinéma, c'est de l'image, mais aussi de la musique. Dans la catégorie meilleure musique originale, on retrouvait les partitions de Arco, Dossier 137, L'Etranger, La femme la plus riche du monde et La petite dernière. C'est finalement le compositeur Arnaud Toulonqui a remporté le César pour le film Arco, après un medley de musique de films à la guitare en présence de M.

26/02/26 - 23:08 - Vimala Pons remporte la statuette de la meilleure actrice dans un second rôle Elles étaient cinq à se disputer le César de la meilleure actrice dans un second rôle : Jeanne Balibar pour Nino, Dominique Blanc pour Partir un jour, Marina Foïs pour La femme la plus riche du monde, Ji-Min Park pour La petite dernière et Vimala Pons pour L'attachement. C'est finalement Vimala Pons pour L'attachement qui l'emporte.

26/02/26 - 23:03 - Le César 2026 des meilleurs costumes est attribué à.. Dans la catégorie meilleurs costumes, la quasi intégralité des nommés sont des films ayant une forte composante historique : La condition, Dracula, La femme la plus riche du monde, Nouvelle vague et La venue de l'avenir. C'est Nouvelle Vague qui a remporté le prix de la 51e cérémonie des César.

26/02/26 - 22:51 - "Le chant des forêts" sacré Meilleur documentaire aux César 2026 Au rang des documentaires, les membres de l'Académie ont récompensé Le chant des forêts, qui décroche donc le César du meilleur documentaire. Ce film parle du vivant et d'une histoire de transmission entre trois générations au coeur des Vosges. Etaient également nommés A bicyclette !, Le cinquième plan de la jetée, Personne n'y comprend rien et Put your soul on your hand and walk. Il s'agit du second César de la soirée pour Le chant des forêts, déjà lauréat du prix du Meilleur son.

26/02/26 - 22:46 - "Au bain des dames" sacré Meilleur court métrage documentaire Les César récompensent chaque année les meilleurs court-métrages documentaires, ce qui a permis à Alice Diop de rendre hommage au cinéaste Frederick Wiseman, mort le 16 février à l'âge de 96 ans.. Au bain des dames a remporté le prix 2026. Etaient également en compétition Car wash et Ni Dieu, ni père.

26/02/26 - 22:43 - Jim Carrey reçoit son César d'honneur Michel Gondry, réalisateur qui a dirigé Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, est présent pour rendre hommage à l'acteur, qui a reçu son César d'honneur et une standing ovation de la part du public de l'Olympia. Il a ensuite donné un discours intégralement en français : "En tant qu'acteur chaque personnage qu'on incarne, c'est comme l'argile du sculpteur que vous façonnez à la forme de votre coeur (en français). Quelle chance j'ai eu de partager cet art avec tant de personne qui m'ont offert leur coeur en retour." Après avoir remercié sa famille, il a tenu à remercier "l'homme le plus drôle" qu'il a jamais connu : "mon père", avant d'assurer qu'il va "toujours chérir le souvenir" de cette soirée.

26/02/26 - 22:26 - Franck Dubosc remporte son premier César Après un long et puissant discours de Golshifteh Farahani pour rappeler les massacres en Iran et la résistance du peuple iranien, les César ont remis le prix du meilleur scénario. Dans la catégorie meilleure scénario. Cette année, le César du meilleur scénario revient à Un ours dans le Jura, ce qui permet à Franck Dubosc de remporte son premier César avec

Sarah Kaminsky. Dans cette catégorie, étaient nommés Dossier 137, Nino, Nouvelle vague et Un simple accident.