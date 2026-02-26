EN DIRECT. César 2026 : les premiers prix remis, découvrez le palmarès complet

Actuellement diffusés sur Canal+, les César ont déjà remis plusieurs prix. On fait le point sur le palmarès en direct.

En direct

21:58 - "L'inconnu de la Grande Arche" choisi pour le César des meilleurs décors Parmi les cinq films qui étaient soumis en compétition pour le César des meilleurs décors, c’est L'inconnu de la Grande Arche qui a remporté la statuette. Le long-métrage était nommé face à plusieurs films : Chien 51, L'inconnu de la grande arche, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Nouvelle vague et La venue de l'avenir.

21:52 - "Nino" remporte le César du meilleur premier film Contrairement aux Oscar, les César récompensent chaque année les premières tentatives de cinéma de réalisateurs en devenir. En 2026, Arco, L'épreuve du feu, Nino, La pampa et Partir un jour étaient nommés. C'est finalement Nino qui remporte le César du meilleur premier film.

21:49 - "Mort d'un acteur" remporte le César du meilleur court métrage (de fiction) Le César du meilleur court-métrage de fiction a été remis à Mort d'un acteur. Etaient également nommés dans cette catégorie Big boys don't cry, Deux personnes échangeant de la salive et Wonderwall.

21:40 - "L'Attachement" récompensé du César de la meilleure adaptation Dans la catégorie meilleure adaptation, concouraient trois films : L'Attachement, L'inconnu de la Grande Arche et La petite dernière. C'est finalement L'Attachement, adaptation de L'intimité, qui s'est imposé aux César 2026.

21:37 - "L'Inconnu de la Grande Arche" remporte le César des meilleurs effets visuels 2026 Les César récompensent les techniciens à l'œuvre derrière les effets visuels. L'Inconnu de la Grande Arche a remporté le prix. Il faisait face à Chien 51, L'homme qui rétrécit et Nouvelle vague.

21:33 - Le César de la meilleure photographie revient à "Nouvelle Vague" Le directeur de la photographie accompagne le réalisateur pour concrétiser sa réalisation à l'écran. Cinq films étaient nommés au César de la meilleure photographie : L'attachement, Dossier 137, L'engloutie, L'Etranger et Nouvelle vague. C’est le directeur de la photographie de Nouvelle Vague qui a été appelé sur scène pour récupérer sa récompense, ce qui fait le premier prix du film, favori en nombre de nominations.

21:29 - L'Académie des César rend hommage à Brigitte Bardot Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre 2025 d'un cancer, n'était pas tendre avec le cinéma français. Mais l'impact de la comédienne dans le septième art hexagonal est non-négligeable, et un hommage lui est rendu au cours de la soirée des César à travers un montage de ses films cultes : Le Mépris, Vie privée, La vérité... L'occasion de revivre ces apparitions les plus mémorables à l'écran.

21:26 - "Une bataille après l'autre" remporte le Meilleur film étranger La concurrence était rude cette année pour récompenser les productions internationales. C’est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui s’est imposé comme meilleur film étranger cette année aux César. Il faisait face à L'agent secret, Black Dog, Sirât et Valeur sentimentale.

21:20 - Et les vainqueurs pour l’animation sont… Après un discours explosif d'Alison Wheeler (qui tacle les nepo babies et moque Benjamin Lavernhe pour avoir joué l'Abbé Pierre avant les accusations dont il a fait l'objet), Cette année, Arco a remporté le César du meilleur film d'animation long-métrage, tandis que Fille de l'eau a remporté le meilleur court d'animation. Dans la première catégorie, on retrouvait Amélie et la métaphysique des tubes et La vie de château, mon enfance à Versailles. Dans la catégorie du meilleur court d'animation, se retrouvaient Les belles cicatrices et Dieu est timide.

21:09 - Théodore Pellerin remporte le César de la Meilleure révélation masculine De futurs grands acteurs se cachent dans cette catégorie. Théodore Pellerin, pour Nino, a remporté le César du meilleur espoir masculin 2026. Il faisait face à Idir Azougli (Meteors), Sayyid El Alami (La Pampa), Félix Lefebvre (L'Épreuve du feu) et Guillaume Marbeck (Nouvelle vague). Il succède à Abou Sangaré, récompensé pour L’histoire de Souleymane en 2025.

21:02 - Nadia Melliti sacrée Meilleure révélation féminine Les César récompensent les acteurs et actrices de demain. Parmi les meilleures révélations féminines 2026 (aussi connues comme Meilleurs espoirs féminins), on retrouve Manon Clavel dans Kika, Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir, Nadia Melliti dans La petite dernière, Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie et Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu. Nadia Melliti remporte le César du meilleur espoir féminin. Elle succède à Maïwène Barthelemy, qui avait remporté le prix en 2025 pour Vingt Dieux.

20:58 - Discours très impactant de Camille Cottin Camille Cottin se moque d'Emmanuel Macron en arrivant, lunettes de soleil, pour officier comme "présidente"... des César ! Rationnalisation, suppression des artistes, suppression du cinéma d'auteur... "Oh ? Il est mort, le cinéma. ça fait mal d'imaginer un monde dans lequel on peut tuer la pensée", déclare-t-elle ensuite, avec beaucoup plus de sérieux. "C'est parce que l'art est fragile qu'il faut le protéger", ajoute-t-elle, avant d'expliquer l'intérêt du CNC et la manière dont est financé le cinéma français : en allant voir un film en salles, une partie du prix de la salle sert à financer de futurs films. "Ce modèle, c'est l'une de nos fiertés nationales, comme la gastronomie, la mode et la sécurité sociale. La culture est une arme extrêmement puissante contre l'autoritarisme." Elle dédie cette soirée à "tous les peuples qui luttent poru la liberté au péril de leur vie.". Et de conclure : "En France, nous avons encore la liberté de nous exprimer, soyons en fier, soyons en digne, vive le cinéma, vive la France !"

20:42 - Benjamin Lavernhe rejoue The Mask En hommage à Jim Carrey, Benjamin Lavernhe se mime comme possédé par le véritable masque de The Mask (explosé au musée du cinéma de Lyon) et se transforme en personnage du film. Il refait d'ailleurs la danse que Jim Carrey partage avec Cameron Diaz dans le long-métrage, avant de devenir aussi prétentieux et irrévérencieux que le personnage et d'offrir "une leçon d'acting à la française". Un show qui réveille définitivement ce début de cérémonie, et Jim Carrey a l'air totalement conquis !

20:37 - Benjamin Lavernhe pleure en rendant hommage à Jim Carrey "Merci pour la lumière et pour l'espoir", lance Benjamin Lavernhe pour ouvrir cette 51e cérémonie des César, "première cérémonie post-moderne qui se déroule un jeudi." Il rend hommage à ceux qui, comme lui, n'auront pas de prix ce soir. "Au bout de la cinquième, l'Académie vous prend en pitié et vous propose d'animer la cérémonie", scande-t-il face à un public séduit. L'acteur rend ensuite hommage, des trémolos dans la voix et des larmes aux yeux, à un comédien qu'il admire particulièrement et qui reçoit ce soir un César d'honneur : Jim Carrey, "un artiste immense, au talent sans limite, qui se permet tout et libère nos imaginaires".