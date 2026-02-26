EN DIRECT. César 2026 : les premiers prix remis, découvrez le palmarès complet
Actuellement diffusés sur Canal+, les César ont déjà remis plusieurs prix. On fait le point sur le palmarès en direct.
- Les César 2026 sont actuellement diffusés sur Canal++ et CStar, en clair et en direct depuis l’Olympia.
- Plusieurs César ont déjà été remis depuis le début de la soirée. Les prix des Révélations de l'année a été remis à Théodore Pellerin (Nino) et Nadia Melliti (La petite dernière). Arco a remporté le César du Meilleur film d'animation, Nino a été sacré Meilleur Premier film, tandis que Une bataille après l'autre a été sacré Meilleur film étranger. Nouvelle Vague (photographie), L'Attachement (adaptation) et L'Inconnu de la Grande Arche (effets visuels) ont chacun un prix.
- Parmi les temps forts, outre le palmarès, citons l'hommage rendu au film The Mask par Benjamin Lavernhe dans une imitation de Jim Carrey (qui recevra le César d'honneur), et l'hommage rendu à Brigitte Bardot à quelques mois de son décès. Jim Carrey va également recevoir un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Suivez le palmarès en direct ci-dessous.
21:58 - "L'inconnu de la Grande Arche" choisi pour le César des meilleurs décors
Parmi les cinq films qui étaient soumis en compétition pour le César des meilleurs décors, c’est L'inconnu de la Grande Arche qui a remporté la statuette. Le long-métrage était nommé face à plusieurs films : Chien 51, L'inconnu de la grande arche, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Nouvelle vague et La venue de l'avenir.
21:52 - "Nino" remporte le César du meilleur premier film
Contrairement aux Oscar, les César récompensent chaque année les premières tentatives de cinéma de réalisateurs en devenir. En 2026, Arco, L'épreuve du feu, Nino, La pampa et Partir un jour étaient nommés. C'est finalement Nino qui remporte le César du meilleur premier film.
21:49 - "Mort d'un acteur" remporte le César du meilleur court métrage (de fiction)
Le César du meilleur court-métrage de fiction a été remis à Mort d'un acteur. Etaient également nommés dans cette catégorie Big boys don't cry, Deux personnes échangeant de la salive et Wonderwall.
21:40 - "L'Attachement" récompensé du César de la meilleure adaptation
Dans la catégorie meilleure adaptation, concouraient trois films : L'Attachement, L'inconnu de la Grande Arche et La petite dernière. C'est finalement L'Attachement, adaptation de L'intimité, qui s'est imposé aux César 2026.
21:37 - "L'Inconnu de la Grande Arche" remporte le César des meilleurs effets visuels 2026
Les César récompensent les techniciens à l'œuvre derrière les effets visuels. L'Inconnu de la Grande Arche a remporté le prix. Il faisait face à Chien 51, L'homme qui rétrécit et Nouvelle vague.
21:33 - Le César de la meilleure photographie revient à "Nouvelle Vague"
Le directeur de la photographie accompagne le réalisateur pour concrétiser sa réalisation à l'écran. Cinq films étaient nommés au César de la meilleure photographie : L'attachement, Dossier 137, L'engloutie, L'Etranger et Nouvelle vague. C’est le directeur de la photographie de Nouvelle Vague qui a été appelé sur scène pour récupérer sa récompense, ce qui fait le premier prix du film, favori en nombre de nominations.
21:29 - L'Académie des César rend hommage à Brigitte Bardot
Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre 2025 d'un cancer, n'était pas tendre avec le cinéma français. Mais l'impact de la comédienne dans le septième art hexagonal est non-négligeable, et un hommage lui est rendu au cours de la soirée des César à travers un montage de ses films cultes : Le Mépris, Vie privée, La vérité... L'occasion de revivre ces apparitions les plus mémorables à l'écran.
21:26 - "Une bataille après l'autre" remporte le Meilleur film étranger
La concurrence était rude cette année pour récompenser les productions internationales. C’est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui s’est imposé comme meilleur film étranger cette année aux César. Il faisait face à L'agent secret, Black Dog, Sirât et Valeur sentimentale.
21:20 - Et les vainqueurs pour l’animation sont…
Après un discours explosif d'Alison Wheeler (qui tacle les nepo babies et moque Benjamin Lavernhe pour avoir joué l'Abbé Pierre avant les accusations dont il a fait l'objet), Cette année, Arco a remporté le César du meilleur film d'animation long-métrage, tandis que Fille de l'eau a remporté le meilleur court d'animation. Dans la première catégorie, on retrouvait Amélie et la métaphysique des tubes et La vie de château, mon enfance à Versailles. Dans la catégorie du meilleur court d'animation, se retrouvaient Les belles cicatrices et Dieu est timide.
21:09 - Théodore Pellerin remporte le César de la Meilleure révélation masculine
De futurs grands acteurs se cachent dans cette catégorie. Théodore Pellerin, pour Nino, a remporté le César du meilleur espoir masculin 2026. Il faisait face à Idir Azougli (Meteors), Sayyid El Alami (La Pampa), Félix Lefebvre (L'Épreuve du feu) et Guillaume Marbeck (Nouvelle vague). Il succède à Abou Sangaré, récompensé pour L’histoire de Souleymane en 2025.
21:02 - Nadia Melliti sacrée Meilleure révélation féminine
Les César récompensent les acteurs et actrices de demain. Parmi les meilleures révélations féminines 2026 (aussi connues comme Meilleurs espoirs féminins), on retrouve Manon Clavel dans Kika, Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir, Nadia Melliti dans La petite dernière, Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie et Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu. Nadia Melliti remporte le César du meilleur espoir féminin. Elle succède à Maïwène Barthelemy, qui avait remporté le prix en 2025 pour Vingt Dieux.
20:58 - Discours très impactant de Camille Cottin
Camille Cottin se moque d'Emmanuel Macron en arrivant, lunettes de soleil, pour officier comme "présidente"... des César ! Rationnalisation, suppression des artistes, suppression du cinéma d'auteur... "Oh ? Il est mort, le cinéma. ça fait mal d'imaginer un monde dans lequel on peut tuer la pensée", déclare-t-elle ensuite, avec beaucoup plus de sérieux. "C'est parce que l'art est fragile qu'il faut le protéger", ajoute-t-elle, avant d'expliquer l'intérêt du CNC et la manière dont est financé le cinéma français : en allant voir un film en salles, une partie du prix de la salle sert à financer de futurs films. "Ce modèle, c'est l'une de nos fiertés nationales, comme la gastronomie, la mode et la sécurité sociale. La culture est une arme extrêmement puissante contre l'autoritarisme." Elle dédie cette soirée à "tous les peuples qui luttent poru la liberté au péril de leur vie.". Et de conclure : "En France, nous avons encore la liberté de nous exprimer, soyons en fier, soyons en digne, vive le cinéma, vive la France !"
20:42 - Benjamin Lavernhe rejoue The Mask
En hommage à Jim Carrey, Benjamin Lavernhe se mime comme possédé par le véritable masque de The Mask (explosé au musée du cinéma de Lyon) et se transforme en personnage du film. Il refait d'ailleurs la danse que Jim Carrey partage avec Cameron Diaz dans le long-métrage, avant de devenir aussi prétentieux et irrévérencieux que le personnage et d'offrir "une leçon d'acting à la française". Un show qui réveille définitivement ce début de cérémonie, et Jim Carrey a l'air totalement conquis !
20:37 - Benjamin Lavernhe pleure en rendant hommage à Jim Carrey
"Merci pour la lumière et pour l'espoir", lance Benjamin Lavernhe pour ouvrir cette 51e cérémonie des César, "première cérémonie post-moderne qui se déroule un jeudi." Il rend hommage à ceux qui, comme lui, n'auront pas de prix ce soir. "Au bout de la cinquième, l'Académie vous prend en pitié et vous propose d'animer la cérémonie", scande-t-il face à un public séduit. L'acteur rend ensuite hommage, des trémolos dans la voix et des larmes aux yeux, à un comédien qu'il admire particulièrement et qui reçoit ce soir un César d'honneur : Jim Carrey, "un artiste immense, au talent sans limite, qui se permet tout et libère nos imaginaires".
20:30 - La 51e cérémonie des César va débuter
Ça y est : la cérémonie des César 2026 a débuté. La soirée de remise de récompenses est à suivre en direct et en clair sur Canal+, ou en streaming sur MyCanal. Si vous ne pouvez pas regarder l’émission, pas de panique : nous dévoilerons dans cet article le nom des gagnants et le palmarès complet en temps réel.
Le palmarès des César 2026
- Meilleur film : à venir
- Meilleur acteur : à venir
- Meilleure actrice : à venir
- Meilleur acteur dans un second rôle : à venir
- Meilleure actrice dans un second rôle : à venir
- Meilleure réalisation : à venir
- Meilleur espoir masculin : Théodore Pellerin, pour Nino
- Meilleur révélation féminine : Nadia Melliti, pour La petite dernière
- Meilleur scénario original : à venir
- Meilleur scénario adapté : L'Attachement
- Meilleur film d'animation : Arco
- Meilleur premier film : Nino
- Meilleure photographie : Nouvelle Vague
- Meilleur montage : à venir
- Meilleur son : à venir
- Meilleurs décors : à venir
- Meilleure musique originale : à venir
- Meilleurs costumes : à venir
- Meilleurs effets visuels : L'Inconnu de la Grande Arche
- Meilleur film documentaire : à venir
- Meilleur film étranger : Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson
- Meilleur court-métrage de fiction : Mort d'un acteur
- Meilleur court-métrage documentaire : à venir
- Meilleur court-métrage d'animation : La fille de l'eau
Quels films nommés aux César 2026 ?
César du Meilleur film :
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
- Un simple accident
César du Meilleur acteur :
- Claes Bang dans L'inconnu de la Grande Arche
- Bastien Bouillon dans Partir un jour
- Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Pio Marmaï dans L'attachement
- Benjamin Voisin dans L'Etranger
César de la Meilleure actrice :
- Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Valeria Bruni Tedeschi dans L'attachement
- Léa Drucker dans Dossier 137
- Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde
- Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana
César du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Swann Arlaud dans L'inconnu de la Grande Arche
- Xavier Dolan dans L'inconnu de la Grande Arche
- Michel Fau dans L'inconnu de la Grande Arche
- Pierre Lottin dans L'Etranger
- Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde
César de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Jeanne Balibar dans Nino
- Dominique Blanc dans Partir un jour
- Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde
- Ji-Min Park dans La petite dernière
- Vimala Pons dans L'attachement
César de la Meilleure réalisation :
- Carine Tardieu pour L'attachement
- Dominik Moll pour Dossier 137
- Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche
- Richard Linklater pour Nouvelle vague
- Hafsia Herzi pour La petite dernière
César de la Meilleur espoir masculin :
- Idir Azougli dans Meteors
- Sayyid El Alami dans La Pampa
- Félix Lefebvre dans L'Epreuve du feu
- Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague
- Theodore Pellerin dans Nino
César de la Meilleur espoir féminin :
- Manon Clavel dans Kika
- Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir
- Nadia Melliti dans La petite dernière
- Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
- Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu
César du Meilleur scénario original :
- Dossier 137
- Nino
- Nouvelle vague
- Un ours dans le Jura
- Un simple accident
César du Meilleur scénario adapté :
- L'attachement
- L'inconnu de la Grande Arche
- La petite dernière
César de la Meilleure photographie :
- L'attachement
- Dossier 137
- L'engloutie
- L'Etranger
- Nouvelle vague
César du Meilleur film d'animation :
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Arco
- La vie de château, mon enfance à Versailles
César du Meilleur premier film :
- Arco
- L'épreuve du feu
- Nino
- La pampa
- Partir un jour
César du Meilleur montage :
- 13 jours, 13 nuits
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
César du Meilleur son :
- Arco
- Le chant des forêts
- Dossier 137
- Nouvelle Vague
- Partir un jour
César des Meilleurs décors :
- Chien 51
- L'inconnu de la Grande Arche
- Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César de la Meilleure musique originale :
- Arco
- Dossier 137
- L'Etranger
- La femme la plus riche du monde
- La petite dernière
César des Meilleurs costumes :
- La Condition
- Dracula
- La femme la plus riche du monde
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César des Meilleurs effets visuels :
- Chien 51
- L'homme qui rétrécit
- L'inconnu de la Grande Arche
- Nouvelle vague
César du Meilleur film documentaire :
- A bicyclette !
- Le chant des forêts
- Le cinquième plan de la jetée
- Personne n'y comprend rien
- Put your soul on your hand and walk
César du Meilleur film étranger :
- L'agent secret
- Black Dog
- Sirât
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
César du meilleur court-métrage de fiction :
- Big boys don't cry
- Deux personnes échangeant de la salive
- Mort d'un acteur
- Wonderwall
César du meilleur court-métrage documentaire :
- Au bain des dames
- Car wash
- Ni Dieu, ni père
César du meilleur court-métrage d'animation :
- Les belles cicatrices
- Dieu est timide
- Fille de l'eau
Date, diffusion et replay streaming des César
Les César sont diffusés ce jeudi 26 février 2026, sur CStar et Canal+, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. La 51e cérémonie est diffusée à partir de 20h30 (et non plus le vendredi comme c'était initialement prévu, pour laisser pleinement la place à la diffusion du concert des Enfoirés). Elle est ensuite disponible en replay sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.