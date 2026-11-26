César 2027 : animation, président, prix d'honneur... Tout ce que l'on sait déjà sur la prochaine cérémonie
La 52e cérémonie des César aura lieu le 25 février 2027 en direct de l'Olympia et diffusée sur Canal+.
La prochaine cérémonie des César se prépare en coulisses. Cette 52e édition est déjà programmée pour le vendredi 25 février 2027 : comme chaque année, elle sera diffusée en direct et en clair sur Canal+.
De premiers noms ont déjà été annoncés pour rythmer les César 2027. Après le triomphe de Benjamin Lavernhe l'an dernier, la présentation sera assurée par le comédien et humoriste Vincent Dedienne, qui avait fait ses armes sur Quotidien et sur scène avant de se lancer dans le cinéma. Le maître de cérémonie sera accompagné de l'actrice Léa Seydoux (Mourir peut attendre, La vie d'Adèle), choisie pour présider cette édition.
Le premier récipiendaire d'un César d'honneur a également été annoncé : il s'agit du réalisateur et scénariste français Cédric Klapisch. A 65 ans, il a déjà signé des classiques, notamment la saga L'Auberge espagnole, ou encore Le Péril jeune. Plus récemment, il s'est illustré derrière la caméra pour les films La venue de l'avenir, En corps ou Ce qui nous lie, qui ont été des succès populaires.
Le dernier palmarès des César
- Meilleur film : L'Attachement
- Meilleur acteur : Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Meilleure actrice : Léa Drucker dans Dossier 137
- Meilleur acteur dans un second rôle : Pierre Lottin dans L'Etranger
- Meilleure actrice dans un second rôle : Vimala Pons dans L'Attachement
- Meilleure réalisation : Richard Linklater pour Nouvelle Vague
- Meilleur espoir masculin : Théodore Pellerin, pour Nino
- Meilleur révélation féminine : Nadia Melliti, pour La petite dernière
- Meilleur scénario original : Un ours dans le Jura
- Meilleur scénario adapté : L'Attachement
- Meilleur film d'animation : Arco
- Meilleur premier film : Nino
- Meilleure photographie : Nouvelle Vague
- Meilleur montage : Nouvelle Vague
- Meilleur son : Le chant des forêts
- Meilleurs décors : L'Inconnu de la Grande arche
- Meilleure musique originale : Arco
- Meilleurs costumes : Nouvelle Vague
- Meilleurs effets visuels : L'Inconnu de la Grande Arche
- Meilleur film documentaire : Le chant des forêts
- Meilleur film étranger : Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson
- Meilleur court-métrage de fiction : Mort d'un acteur
- Meilleur court-métrage documentaire : Au bain des dames
- Meilleur court-métrage d'animation : La fille de l'eau
Quels films étaient nommés lors des derniers César ?
César du Meilleur film :
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
- Un simple accident
César du Meilleur acteur :
- Claes Bang dans L'inconnu de la Grande Arche
- Bastien Bouillon dans Partir un jour
- Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Pio Marmaï dans L'attachement
- Benjamin Voisin dans L'Etranger
César de la Meilleure actrice :
- Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Valeria Bruni Tedeschi dans L'attachement
- Léa Drucker dans Dossier 137
- Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde
- Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana
César du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Swann Arlaud dans L'inconnu de la Grande Arche
- Xavier Dolan dans L'inconnu de la Grande Arche
- Michel Fau dans L'inconnu de la Grande Arche
- Pierre Lottin dans L'Etranger
- Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde
César de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Jeanne Balibar dans Nino
- Dominique Blanc dans Partir un jour
- Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde
- Ji-Min Park dans La petite dernière
- Vimala Pons dans L'attachement
César de la Meilleure réalisation :
- Carine Tardieu pour L'attachement
- Dominik Moll pour Dossier 137
- Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche
- Richard Linklater pour Nouvelle vague
- Hafsia Herzi pour La petite dernière
César de la Meilleur espoir masculin :
- Idir Azougli dans Meteors
- Sayyid El Alami dans La Pampa
- Félix Lefebvre dans L'Epreuve du feu
- Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague
- Theodore Pellerin dans Nino
César de la Meilleur espoir féminin :
- Manon Clavel dans Kika
- Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir
- Nadia Melliti dans La petite dernière
- Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
- Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu
César du Meilleur scénario original :
- Dossier 137
- Nino
- Nouvelle vague
- Un ours dans le Jura
- Un simple accident
César du Meilleur scénario adapté :
- L'attachement
- L'inconnu de la Grande Arche
- La petite dernière
César de la Meilleure photographie :
- L'attachement
- Dossier 137
- L'engloutie
- L'Etranger
- Nouvelle vague
César du Meilleur film d'animation :
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Arco
- La vie de château, mon enfance à Versailles
César du Meilleur premier film :
- Arco
- L'épreuve du feu
- Nino
- La pampa
- Partir un jour
César du Meilleur montage :
- 13 jours, 13 nuits
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
César du Meilleur son :
- Arco
- Le chant des forêts
- Dossier 137
- Nouvelle Vague
- Partir un jour
César des Meilleurs décors :
- Chien 51
- L'inconnu de la Grande Arche
- Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César de la Meilleure musique originale :
- Arco
- Dossier 137
- L'Etranger
- La femme la plus riche du monde
- La petite dernière
César des Meilleurs costumes :
- La Condition
- Dracula
- La femme la plus riche du monde
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César des Meilleurs effets visuels :
- Chien 51
- L'homme qui rétrécit
- L'inconnu de la Grande Arche
- Nouvelle vague
César du Meilleur film documentaire :
- A bicyclette !
- Le chant des forêts
- Le cinquième plan de la jetée
- Personne n'y comprend rien
- Put your soul on your hand and walk
César du Meilleur film étranger :
- L'agent secret
- Black Dog
- Sirât
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
César du meilleur court-métrage de fiction :
- Big boys don't cry
- Deux personnes échangeant de la salive
- Mort d'un acteur
- Wonderwall
César du meilleur court-métrage documentaire :
- Au bain des dames
- Car wash
- Ni Dieu, ni père
César du meilleur court-métrage d'animation :
- Les belles cicatrices
- Dieu est timide
- Fille de l'eau
Date, diffusion et replay streaming des César
Les César seront prochainement diffusés sur Canal+, le 25 février 2027, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. La 52e cérémonie sera ensuite disponible en replay sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.