La 52e cérémonie des César aura lieu le 25 février 2027 en direct de l'Olympia et diffusée sur Canal+.

La prochaine cérémonie des César se prépare en coulisses. Cette 52e édition est déjà programmée pour le vendredi 25 février 2027 : comme chaque année, elle sera diffusée en direct et en clair sur Canal+.

De premiers noms ont déjà été annoncés pour rythmer les César 2027. Après le triomphe de Benjamin Lavernhe l'an dernier, la présentation sera assurée par le comédien et humoriste Vincent Dedienne, qui avait fait ses armes sur Quotidien et sur scène avant de se lancer dans le cinéma. Le maître de cérémonie sera accompagné de l'actrice Léa Seydoux (Mourir peut attendre, La vie d'Adèle), choisie pour présider cette édition.

Le premier récipiendaire d'un César d'honneur a également été annoncé : il s'agit du réalisateur et scénariste français Cédric Klapisch. A 65 ans, il a déjà signé des classiques, notamment la saga L'Auberge espagnole, ou encore Le Péril jeune. Plus récemment, il s'est illustré derrière la caméra pour les films La venue de l'avenir, En corps ou Ce qui nous lie, qui ont été des succès populaires.

Meilleur film : L'Attachement

: L'Attachement Meilleur acteur : Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde

: Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde Meilleure actrice : Léa Drucker dans Dossier 137

: Léa Drucker dans Dossier 137 Meilleur acteur dans un second rôle : Pierre Lottin dans L'Etranger

: Pierre Lottin dans L'Etranger Meilleure actrice dans un second rôle : Vimala Pons dans L'Attachement

: Vimala Pons dans L'Attachement Meilleure réalisation : Richard Linklater pour Nouvelle Vague

: Richard Linklater pour Nouvelle Vague Meilleur espoir masculin : Théodore Pellerin, pour Nino

: Théodore Pellerin, pour Nino Meilleur révélation féminine : Nadia Melliti, pour La petite dernière

: Nadia Melliti, pour La petite dernière Meilleur scénario original : Un ours dans le Jura

: Un ours dans le Jura Meilleur scénario adapté : L'Attachement

: L'Attachement Meilleur film d'animation : Arco

: Arco Meilleur premier film : Nino

: Nino Meilleure photographie : Nouvelle Vague

: Nouvelle Vague Meilleur montage : Nouvelle Vague

: Nouvelle Vague Meilleur son : Le chant des forêts

: Le chant des forêts Meilleurs décors : L'Inconnu de la Grande arche

: L'Inconnu de la Grande arche Meilleure musique originale : Arco

: Arco Meilleurs costumes : Nouvelle Vague

: Nouvelle Vague Meilleurs effets visuels : L'Inconnu de la Grande Arche

: L'Inconnu de la Grande Arche Meilleur film documentaire : Le chant des forêts

: Le chant des forêts Meilleur film étranger : Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson

: Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson Meilleur court-métrage de fiction : Mort d'un acteur

: Meilleur court-métrage documentaire : Au bain des dames

: Au bain des dames Meilleur court-métrage d'animation : La fille de l'eau

César du Meilleur film :

L'attachement

Dossier 137

Nouvelle vague

La petite dernière

Un simple accident

César du Meilleur acteur :

Claes Bang dans L'inconnu de la Grande Arche

Bastien Bouillon dans Partir un jour

Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde

Pio Marmaï dans L'attachement

Benjamin Voisin dans L'Etranger

César de la Meilleure actrice :

Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Valeria Bruni Tedeschi dans L'attachement

Léa Drucker dans Dossier 137

Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde

Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana

César du Meilleur acteur dans un second rôle :

Swann Arlaud dans L'inconnu de la Grande Arche

Xavier Dolan dans L'inconnu de la Grande Arche

Michel Fau dans L'inconnu de la Grande Arche

Pierre Lottin dans L'Etranger

Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde

César de la Meilleure actrice dans un second rôle :

Jeanne Balibar dans Nino

Dominique Blanc dans Partir un jour

Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde

Ji-Min Park dans La petite dernière

Vimala Pons dans L'attachement

César de la Meilleure réalisation :

Carine Tardieu pour L'attachement

Dominik Moll pour Dossier 137

Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche

Richard Linklater pour Nouvelle vague

Hafsia Herzi pour La petite dernière

César de la Meilleur espoir masculin :

Idir Azougli dans Meteors

Sayyid El Alami dans La Pampa

Félix Lefebvre dans L'Epreuve du feu

Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague

Theodore Pellerin dans Nino

César de la Meilleur espoir féminin :

Manon Clavel dans Kika

Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir

Nadia Melliti dans La petite dernière

Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie

Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu

César du Meilleur scénario original :

Dossier 137

Nino

Nouvelle vague

Un ours dans le Jura

Un simple accident

César du Meilleur scénario adapté :

L'attachement

L'inconnu de la Grande Arche

La petite dernière

César de la Meilleure photographie :

L'attachement

Dossier 137

L'engloutie

L'Etranger

Nouvelle vague

César du Meilleur film d'animation :

Amélie et la métaphysique des tubes

Arco

La vie de château, mon enfance à Versailles

César du Meilleur premier film :

Arco

L'épreuve du feu

Nino

La pampa

Partir un jour

César du Meilleur montage :

13 jours, 13 nuits

L'attachement

Dossier 137

Nouvelle vague

La petite dernière

César du Meilleur son :

Arco

Le chant des forêts

Dossier 137

Nouvelle Vague

Partir un jour

César des Meilleurs décors :

Chien 51

L'inconnu de la Grande Arche

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Nouvelle vague

La venue de l'avenir

César de la Meilleure musique originale :

Arco

Dossier 137

L'Etranger

La femme la plus riche du monde

La petite dernière

César des Meilleurs costumes :

La Condition

Dracula

La femme la plus riche du monde

Nouvelle vague

La venue de l'avenir

César des Meilleurs effets visuels :

Chien 51

L'homme qui rétrécit

L'inconnu de la Grande Arche

Nouvelle vague

César du Meilleur film documentaire :

A bicyclette !

Le chant des forêts

Le cinquième plan de la jetée

Personne n'y comprend rien

Put your soul on your hand and walk

César du Meilleur film étranger :

L'agent secret

Black Dog

Sirât

Une bataille après l'autre

Valeur sentimentale

César du meilleur court-métrage de fiction :

Big boys don't cry

Deux personnes échangeant de la salive

Mort d'un acteur

Wonderwall

César du meilleur court-métrage documentaire :

Au bain des dames

Car wash

Ni Dieu, ni père

César du meilleur court-métrage d'animation :

Les belles cicatrices

Dieu est timide

Fille de l'eau

Les César seront prochainement diffusés sur Canal+, le 25 février 2027, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. La 52e cérémonie sera ensuite disponible en replay sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.