César : Adieu les cons, Été 85... Toutes les nominations 2021

CESAR 2021. L'Académie des César a révélé l'ensemble des films nommés cette année pour sa 46e cérémonie, marquée par la fermeture des salles obscures.

[Mis à jour le 10 février 2021 à 10h37] Ce n'est pas une année propice à la fête pour le cinéma français. Les salles sont fermées depuis plus de cent jours en raison de la pandémie liée au coronavirus, de nombreux longs-métrages ont vu leurs date de sortie repoussée maintes et maintes fois, quand d'autres sont sortis quelques jours semaines avant la fermeture des cinémas. C'est dans ce contexte troublé que se tiendra le 12 mars 2021 la 46e cérémonie des César.

Malgré le fait que beaucoup de films et acteurs du secteur ont souffert de la crise sanitaire, l'Académie des César a annoncé ce mercredi 10 février 2021 l'ensemble des nominations de la prochaine cérémonie. "Il est temps de conclure une année de cinéma pas comme les autres, en célébrant celles et ceux qui ont su porter une industrie mise à mal mais toujours combative", est-il précisé dans le communiqué de presse transmis avec les nominations. Parmi les films les plus cités de cette édition, on retrouve Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait (13 nominations), Adieu les cons et Été 85 (12 nominations) suivi d'Antoinette dans les Cévennes (8 nominations) et le documentaire Adolescentes (6 nominations dont Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur documentaire). Retrouvez ci-dessous l'ensemble des nominations aux César 2021.

César du Meilleur film

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Été 85

César de la meilleure réalisation

Albert Dupontel, Adieu les cons

Maïwenn, ADN

Sébastien Lifshitz, Adolescentes

Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

François Ozon, Été 85

César de la meilleure actrice

Laure Calamy, Antoinette dans les Cévennes

Martine Chevallier, Deux

Virginie Efira, Adieu les cons

Camélia Jordana, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Barbara Sukowa, Deux

César du meilleur acteur

Sami Bouajila, Un fils

Jonathan Cohen, Enorme

Albert Dupontel, Adieu les cons

Niels Schneider, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Lambert Wilson, De Gaulle

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Fanny Ardant, ADN

Valéria Bruni Tedeschi, Été 85

Emilie Dequenne, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Noémie Lvovsky, La bonne épouse

Yolande Moreau, La bonne épouse

César du meilleur acteur dans un second rôle

Edouard Baer, La bonne épouse

Louis Garrel, ADN

Benjamin Lavernhe, Antoinette dans les Cévennes

Vincent Macaigne, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Nicolas Marié, Adieu les cons

César du meilleur espoir féminin

Mélissa Guers, La fille au bracelet

India Hair, Poissonsexe

Julia Piaton, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Camille Rutherford, Felicita

Fathia Youssouf, Mignonnes

César du meilleur espoir masculin

Guang Huo, La nuit venue

Félix Lefebvre, Été 85

Benjamin Voisin, Été 85

Alexandre Wetter, Miss

Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir

César du meilleur scénario original

Albert Dupontel, Adieu les cons

Caroline Vignal, Antoinette dans les Cévennes

Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Filippo Meneghetti, Malysone Bovorasmy, Deux

Benoît Delépine, Gustave Kervern, Effacer l'historique

César de la meilleure adaptation

Olivier Assayas, Cuban Network

Hannelore Cayre, Jean-Paul Salomé, La Daronne

François Ozon, Été 85

Stéphane Demoustier, La fille au bracelet

Eric Barbier, Petit pays

César des meilleurs costumes

Adieu les cons

La bonne épouse

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

De Gaulle

Été 85

César des meilleurs décors

Adieu les cons

La bonne épouse

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

De Gaulle

Été 85

César de la meilleure photographie

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Été 85

César du meilleur montage

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Été 85

César du meilleur son

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Été 85

César de la meilleure musique originale

Adieu les cons

ADN

Antoinette dans les Cévennes

Été 85

La nuit venue

César du meilleur premier film

Deux

Garçon chiffon

Mignonnes

Tout simplement noir

Un divan à Tunis

César du meilleur film d'animation (long-métrage)

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Josep

Petit vampire

César du meilleur court métrage d'animation

Bach-Hông

L'heure de l'ours

L'odyssée de Choum

La tête dans les orties

César du meilleur film étranger

1917

La communion

Dark Waters

Drunk

Eva en août

César du meilleur court métrage

L'aventure atomique

Baltringue

Je serai parmi les amandiers

Qu'importe si les bêtes meurent

Un adieu

César du meilleur documentaire

Adolescentes

La cravate

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes

Histoire d'un regard

Un pays qui se tient sage

Découvrez l'affiche des César 2021

Chaque année, les César présentent une affiche exclusive qui donne le ton de l'année. Celles de l'édition 2021 rend tout droit hommage à Michel Piccoli, décédé au cours de l'année 2020, puisqu'on peut voir sur cette affiche une scène du film Les choses de la vie de Claude Sautet. C'est également une manière pour l'Académie des César "d'exprimer notre amour et notre soutien au cinéma et à tous ses artisans."

Nous avons également le plaisir de vous dévoiler laffiche de la 46e Cérémonie des #César2021 : un diptyque autour de "Les Choses de la vie", de Claude Sautet, film Studiocanal, exprimant notre amour et notre soutien au cinéma et à tous ses artisans. pic.twitter.com/onGujbrD9e — Académie des César (@Les_Cesar) February 10, 2021

L'Académie des César réformée en profondeur

Il y a plusieurs mois, le président et le conseil d'administration des César avaient démissionné, ouvrant la porte à de profonds changements. Parmi les objectifs affichés : davantage de parité et de diversité au sein des membres. Durant l'été 2020, de nouveaux représentants ont été élus, avec 81 femmes et 101 hommes. Depuis, le conseil d'administration a changé : l'ancienne patronne CNC Véronique Cayla et le réalisateur Éric Toledano ont été élus respectivement présidente et vice-président des Césars. Le conseil d'administration nouvellement élu a dans la foulée supprimé la possibilité pour des personnalités du cinéma d'être membres "de droit" de l'Académie des Césars, comme l'était par exemple Roman Polanski. Dans son communiqué partagé le 3 décembre, l'Académie des César promet de "réinventer" la cérémonie de remise de prix, "dans le plus grand respect des mesures sanitaires."

Tout savoir sur les césar

La cérémonie des César se déroule habituellement à la fin du mois de février, peu de temps après la cérémonie des Oscar. Toutefois, la crise sanitaire en 2020 a changé la donne, puisque la cérémonie de remise de prix française se déroulera avant celle aux Etats-Unis ! C'est le 12 mars 2021 qu'aura lieu la prochaine soirée des César.

Les nominations des César 2021 a été annoncé sur le site de l'Académie le 10 février 2021. Malgré le fait que peu de films ont pu sortir dans des conditions satisfaisantes cette année en raison de la crise sanitaire, on note que Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait est nommé à plusieurs reprises, tandis qu'Adieu les cons et Été 85 suivent de près avec 12 nominations chacun. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des films et stars nommés pour la prochaine édition des César, qui se tiendra le 12 mars 2021 :

On ne connaît pas encore le palmarès des César 2021. Le palmarès des César 2020 (marqué par la polémique Polanski et le départ en trombe d'Adèle Haenel) a sacré Les Misérables, sorti grand vainqueur de la soirée. Il a remporté quatre statuettes : le Meilleur film, le César du Public, du montage et du meilleur espoir pour Alexis Manenti. Roman Polanski a remporté le prix de la Meilleure réalisation. Côté interprétations, Roschdy Zem (Roubaix, une lumière) et Anaïs Desmoustier (Alice et le Maire) ont été sacrés meilleur acteur et meilleure actrice. Swann Arlaud (Grâce à Dieu) et Fanny Ardant (La Belle époque) ont décroché les même prix pour les seconds rôles. Papicha fait également parti des films victorieux, remportant le César du meilleur premier film et celui du meilleur espoir féminin pour Lyna Khoudri. J'ai perdu mon corps a remporté le César du meilleur film d'animation en long, tandis que le prix pour le court-métrage d'animation est revenu à La nuit des sacs plastiques. Côté documentaires, c'est M qui est reparti vainqueur.

Meilleur film : Les Misérables

: Les Misérables Meilleur réalisateur : Roman Polanski (J'accuse)

: Roman Polanski (J'accuse) Meilleur acteur : Roschdy Zem (Roubaix, une lumière)

: Roschdy Zem (Roubaix, une lumière) Meilleure actrice : Anaïs Demoustier (Alice et le Maire)

: Anaïs Demoustier (Alice et le Maire) Meilleur acteur dans un second rôle : Swann Arlaud (Grâce à Dieu)

: Swann Arlaud (Grâce à Dieu) Meilleure actrice dans un second rôle : Fanny Ardant (La Belle époque)

: Fanny Ardant (La Belle époque) Meilleur espoir féminin : Lyna Khoudri (Papicha)

: Lyna Khoudri (Papicha) Meilleur espoir masculin : Alexis Manenti (Les Misérables)

: Alexis Manenti (Les Misérables) Meilleur scénario original : La belle époque

: La belle époque Meilleur scénario adapté : J'accuse

: J'accuse Meilleurs costumes : J'accuse

: J'accuse Meilleurs décors : La belle époque

: La belle époque Meilleure musique originale : J'ai perdu mon corps

: J'ai perdu mon corps Meilleur son : Le chant du loup

: Le chant du loup Meilleur montage : Les Misérables

: Les Misérables Meilleure photographie : Portrait de la jeune fille en feu

: Portrait de la jeune fille en feu Meilleur premier film : Papicha

: Papicha Meilleur film d'animation : J'ai perdu mon corps

: J'ai perdu mon corps Meilleur court d'animation : La nuit des sacs plastiques

: La nuit des sacs plastiques Meilleur documentaire : M

: M Meilleur court métrage : Pile poil

: Pile poil César du public : Les Misérables

: Les Misérables Meilleur film étranger : Parasite

Les César sont diffusés sur Canal +, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. Si vous souhaitez regarder la cérémonie des César en replay, la cérémonie est disponible dès le lendemain sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.

Les César - au programme TV sur Canal+ le 12 mars 2021