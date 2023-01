César : plusieurs stars présenteront la cérémonie 2023 ! A quelle date ?

CESAR 2023. Une collégiale de stars présentera la prochaine cérémonie des César le 24 février prochain. Les dernières annonces.

[Mis à jour le 11 janvier 2023 à 12h00] C'est une première dans l'histoire des César. La présentation de la 48e cérémonie des César, prévue le 24 février 2023 à l'Olympia et retransmise en clair sur Canal+, se fera de manière collégiale, a annoncé l'Académie dans un communiqué de presse. Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla seront présents pour animer la soirée. La direction artistique de la cérémonie sera, quant à elle, assurée par Eric Lartigau (réalisateur de La Famille Bélier).

Tahar Rahim a été choisi pour présider la 48e cérémonie des César. Rappelons que l'acteur de 41 ans a réalisé un exploit en 2010, remportant non pas un, mais deux César (meilleur acteur et meilleur espoir masculin) pour sa performance dans le film Un prophète de Jacques Audiard. Pour l'heure, les nominations des César 2023 ne sont pas connues. On sait déjà que le réalisateur américain David Fincher (Fight Club, Zodiac, The Social Network, Mindhunter) sera présent pour recevoir un César d'honneur à cette occasion. Le nom de son remettant n'est pas encore connu.

La cérémonie des César du cinéma récompense depuis 1976 le meilleur du septième art français. Des prix sont remis chaque année à Paris par l'Académie des César, aussi appelée Académie des arts et techniques du cinéma. C'est le sculpteur César qui a réalisé le trophée, qui a la forme de compressions d'objets métalliques. Chaque année, entre février et mars, la cérémonie est souvent retransmise en direct et en clair sur la chaîne Canal+. Les amateurs de radio peuvent également suivre la cérémonie sur Europe 1 dès 2022. Parmi les films les plus primés de l'histoire des César, on compte Le Dernier Métro et Cyrano de Bergerac (dix récompenses chacun), Un prophète (9 récompenses), De battre mon coeur s'est arrêté (8 récompenses). La prochaine édition aura lieu le 24 février 2023.

Les nominations des César 2023 ne sont pas encore connues. L'an dernier, l'Académie avait dévoilé la liste des nominations pour la 47e cérémonie des César le 26 janvier 2022. On devrait donc connaître les nominations 2023 en janvier. L'an dernier, "Illusions perdues" faisait déjà figure de grand favori avec 15 nominations. Il est suivi par "Annette" (11 nominations), "Aline" (10 nominations) et "Bac Nord" (7 nominations). Ci-dessous, découvrez les films en compétition durant la dernière édition :

César du Meilleur film

Aline

Annette

Bac Nord

L'événement

La Fracture

Illusions perdues

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour "Aline"

Leos Carax pour "Annette"

Cédric Jimenez pour "Bac Nord"

Audrey Diwan pour "L'événement"

Xavier Giannoli pour "Illusions perdues"

Arthur Harari pour "Onoda, 10 000 nuits dans la jungle"

Julia Ducournau pour "Titane"

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti, "Les Intranquilles"

Valéria Bruni Tedeschi, "La Fracture"

Virginie Efira, "Benedetta"

Vicky Krieps, "Serre moi fort"

Valérie Lemercier "Aline"

Laure Calamy, "Une femme du monde"

Léa Seydoux, "France"

César du meilleur acteur

Damien Bonnard, "Les Intranquilles"

Adam Driver, "Annette"

Gilles Lellouche, "Bac Nord"

Vincent Macaigne, "Médecin de nuit"

Benoît Magimel, "De son vivant"

Pio Marmaï, "La Fracture"

Pierre Niney, "Boîte noire"

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar, "Illusions perdues"

Cécile de France, "Illusions perdues"

Aissatou Diallo Sagna, "La Fracture"

Adèle Exarchopoulos, "Mandibules"

Danielle Fichaud, "Aline"

César du meilleur acteur dans un second rôle

François Civil, "Bac Nord"

Xavier Dolan, "Illusions perdues"

Vincent Lacoste, "Illusions perdues"

Karim Leklou, "Bac Nord"

Sylvain Marcel, "Aline"

César du meilleur espoir féminin

Noée Abita, "Slalom"

Salomé Dewaels, "Illusions perdues"

Agathe Rousselle, "Titane"

Anamaria Vartolomei, "L'événement"

Lucie Zhang, "Les olympiades"

César du meilleur espoir masculin

Sandor Funtek, "Suprêmes"

Sami Outalbali, "Une histoire d'amour et de désir"

Timotée Robart, "Les magnétiques"

Makita Samba, "Les Olympiades"

Benjamin Voisin, "Illusions perdues"

César du meilleur scénario original

Aline

Annette

Boîte Noire

La Fracture

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure adaptation

Les choses humaines

L'événement

Illusions perdues

Les Olympiades

Serre-moi fort

César des meilleurs costumes

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César des meilleurs décors

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César de la meilleure photographie

Annette

Illusions perdues

Les Olympiades

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Titane

César du meilleur montage

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

La Fracture

Illusions perdues

César des meilleurs effets visuels

Aline

Annette

Eiffel

Illusions Perdues

Titane

César du meilleur son

Aline

Annette

Boîte noire

Illusions perdues

Les magnétiques

César de la meilleure musique originale

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

Les Olympiades

La Panthère des Neiges

César du meilleur premier film

Gagarine

Les Magnétiques

La Nuée

La Panthère des neiges

Slalom

César du meilleur film d'animation (long-métrage)

Même les souris vont au Paradis

Le Sommet des dieux

La Traversée

César du meilleur court métrage d'animation

Empty Places

Folie Douce, Folie Dure

Le Monde en soi

Précieux

César du meilleur film étranger

"Compartiment n°6

Drive My Car

First Cow

Julie (en 12 chapitres)

La Loi de Téhéran

Madres Paralelas

The Father

César du meilleur court métrage de fiction

L'Âge tendre

Le Départ

Des Gens bien

Les Mauvais garçons

Soldat Noir

César du meilleur court-métrage documentaire

America

Les Antilopes

La Fin des rois

Maalbeek

César du meilleur film documentaire

Animal

Bigger Than Us

Debout les femmes

Indes galantes

La Panthère des neiges

Les César sont traditionnellement diffusés sur Canal ++, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. Les amateurs de radio peuvent privilégier Europe 1, partenaire de la cérémonie en 2022, pour suivre la remise de prix en direct. Si vous souhaitez regarder la dernière cérémonie des César en replay, sachez qu'elle est disponible dès le lendemain de sa diffusion sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.