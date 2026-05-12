Festival de Cannes 2026 : "c'est presque miraculeux", Peter Jackson est le premier à recevoir une récompense

Peter Jackson a reçu une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes ce mardi soir, une récompense qu'il a jugée "inattendue". Revivez les temps forts de la cérémonie d'ouverture.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Quinzaine des cinéastes L'essentiel La cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes , animée par Eye Haïdara, s'est déroulée ce mardi 12 mai 2026 sur France 2.

, animée par Eye Haïdara, s'est déroulée ce mardi 12 mai 2026 sur France 2. La première montée des marches a vu les apparitions du jury présidé par Park Chan-Wook, mais également de nombreuses personnalités du cinéma mondial : Jane Fonda, Louis Garrel, Joan Collins, Gong Li, Leila Bekhti ou encore Demi Moore ont fait des apparitions remarquées.

a vu les apparitions du jury présidé par Park Chan-Wook, mais également de nombreuses personnalités du cinéma mondial : Jane Fonda, Louis Garrel, Joan Collins, Gong Li, Leila Bekhti ou encore Demi Moore ont fait des apparitions remarquées. Peter Jackson a reçu une Palme d'or d'honneur des mains d'Elijah Wood (révélé pour le rôle de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux) lors de la cérémonie d'ouverture. "C'était inattendu, a déclaré le réalisateur néo-zélandais, c'est presque miraculeux parce que jamais je n'aurais imaginer gagner une Palme un jour. Je ne fais pas des films qui s'y prêtent, donc c'est une surprise et un honneur à tous les égards." Elijah Wood, lui, a rendu hommage à l'artisanat du réalisateur.

(révélé pour le rôle de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux) lors de la cérémonie d'ouverture. "C'était inattendu, a déclaré le réalisateur néo-zélandais, c'est presque miraculeux parce que jamais je n'aurais imaginer gagner une Palme un jour. Je ne fais pas des films qui s'y prêtent, donc c'est une surprise et un honneur à tous les égards." Elijah Wood, lui, a rendu hommage à l'artisanat du réalisateur. Parmi les autres temps forts de cette cérémonie d'ouverture , citons la reprise électrique de "Get Back" des Beatles, par Theodora et Oklou, ou encore le discours sur le pouvoir du cinéma de Jane Fonda et Gong Li : "Ici, à Cannes, le récit prime, le courage de raconter prime, célébrons donc l'audace, la liberté et l'acte féroce de la création", s'est exclamée avec enthousiasme la comédienne américaine.

, citons la reprise électrique de "Get Back" des Beatles, par Theodora et Oklou, ou encore le discours sur le pouvoir du cinéma de Jane Fonda et Gong Li : "Ici, à Cannes, le récit prime, le courage de raconter prime, célébrons donc l'audace, la liberté et l'acte féroce de la création", s'est exclamée avec enthousiasme la comédienne américaine. Retrouvez les temps forts de la soirée et les plus belles photos du tapis rouge ci-dessous. Voir les images Looks, tapis rouge, chutes... Les meilleures photos du Festival de Cannes 2026

En direct

20:01 - Que va-t-il se passer demain à Cannes ? FIN DU DIRECT. Après la cérémonie d'ouverture, la première journée de compétition du Festival de Cannes débute dès demain. Deux films en lice pour la Palme d'or sont présentés : Quelques jours à Nagi de Fukada Koji et La vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet. Hors compétition, les projections de L'abandon, film de Vincent Garenq sur l'assassinat de Samuel Paty, ainsi que celle du premier épisode de Fast & Furious en présence de l'équipe du film, promettent de créer l'événement et de secouer la Croisette. La section Un certain regard, elle, s'ouvrira demain soir par la projection de Teenage Sex and Death at Camp Miasma. 19:52 - "Le cinéma a toujours été un acte de résistance" Les actrices Gong Li et Jane Fonda ont été invitées pour ouvrir le 79e Festival de Cannes. La comédienne chinoise a débuté le discours : "Jane vient de l'Ouest, et je viens de l'Est. Ce soir, nous sommes réunies ici ensemble, c'est la magie du Festival de Cannes. Je me suis toujours sentie honorer de représenter les films chinois ici à Cannes. Le cinéma transcende les langues, les cultures, les générations. Il parle de ce que nous partageons tous : les émotions. Le cinéma nous parait de nous rencontrer et de créer des liens, c'est le pouvoir des films". Et à Jane Fonda de poursuivre : "c'est ce qui nous réunit ce soir, je crois en ce pouvoir, le pouvoir des voix à l'écran, sans écran, dans la rue, surtout maintenant. Le cinéma pour moi a toujours été un acte de résistance, car nous racontons les histoires, et les histoires créent la civilisation, offrent de l'empathie aux marginalisés, nous permet de ressentir les mêmes émotions malgré nos différences ,et de voir qu'un autre avenir est possible. Ici, à Cannes, le récit prime, le courage de raconter prime, célébrons donc l'audace, la liberté et l'acte féroce de la création." Les deux actrices ont ensuite ouvert la 79e édition du Festival de Cannes. 19:48 - Theodora et Oklou chantent les Beatles En hommage à Peter Jackson (qui a réalisé une série documentaire sur les Beatles), la chanteuse Theodora et Oklou sont apparues sur la scène du Grand Théâtre Lumière pour interpréter l'iconique chanson "Get Back" du groupe de rock. Peter Jackson s'est d'ailleurs amusé à fredonner la chanson pendant le morceau. 19:41 - Standing ovation pour Peter Jackson Peter Jackson est entré sur la scène du Grand Théâtre Lumière pour recevoir sa Palme d'or d'honneur sur l'iconique musique du Seigneur des Anneaux, et a reçu une longue standing ovation. "C'était inattendu, a déclaré le réalisateur, c'est presque miraculeux parce que jamais je n'aurais imaginer gagner une Palme un jour. Je ne fais pas des films qui s'y prêtent, donc c'est une surprise et un honneur à tous les égards." 19:32 - Elijah Wood rend hommage à l'artiste qu'est Peter Jackson Après un court discours de Park Chan-Wook, président du jury 2026, au tour de Peter Jackson de recevoir une Palme d'or d'honneur ce mardi soir. L'acteur Elijah Wood a fait le déplacement pour rendre hommage à celui qui "a changé [sa] vie, et je ne suis pas le seul" (grâce au rôle de Frodon Saquet dans Le Seigneur des Anneaux). "Avant que le monde ne le découvre comme réalisateur du Seigneur des Anneaux, il a fait des films hilarants, étranges, sanguinaires mais aussi qui ne ressemblaient à aucun autre film". "Il était un réalisateur qui pouvait, sur un même plan, capturer la tendresse et les horreurs", se souvient-il, avant de rendre hommage à l'artisanat qu'a mis en oeuvre le réalisateur dès ses débuts. "Aujourd'hui, on sent encore que ces films sont faits artisanalement, car il a toujours cru que la technologie n'était rien sans humanité." LIRE PLUS

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

Fatherland de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Quelques jours à Nagi de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnue d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Autofiction de Pedro Almodovar

Paper Tiger de James Gray

Films dans la catégorie Un certain regard :

De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko

Everytime ed Sandra Wollner

Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg

I'll be gone in june de Katharina Rivilis

de Katharina Rivilis Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

El deshielo de Manuela Martelli

La mas dulce de Laila Marrakchi

Ula de Viesturs Kairiss

de Viesturs Kairiss Club Kid de Jordan Firstman

Congo Boy de Rafiki Fariala

Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Le Corset de Louis Clichy

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

de Abinash Bikram Shah Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

de Christophe Dimitri Réveille L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

de Lauriane Escaffre et Yvo Muller Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff

Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Une nuit de Daniel Auteuil

Deux stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.

Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages

Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)

9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse

L'apaisement de Reed Van Dyk

Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach

Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri

Death has no master de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom de Lisandro Alonso

de Lisandro Alonso L'espèce explosive de Sarah Arnold

Gabin de Maxence Voiseux

I see buildings fall like lightning de Clio Barnard

Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude

Low Expectations de Eivind Landsvik

Merci d'être venu de Alain Cavalier

Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We are aliens de Kohei Kadowaki

Le vertige de Quentin Dupieux

Courts-métrages