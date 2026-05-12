Festival de Cannes 2026 : "c'est presque miraculeux", Peter Jackson est le premier à recevoir une récompense
Peter Jackson a reçu une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes ce mardi soir, une récompense qu'il a jugée "inattendue". Revivez les temps forts de la cérémonie d'ouverture.
- La cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, animée par Eye Haïdara, s'est déroulée ce mardi 12 mai 2026 sur France 2.
- La première montée des marches a vu les apparitions du jury présidé par Park Chan-Wook, mais également de nombreuses personnalités du cinéma mondial : Jane Fonda, Louis Garrel, Joan Collins, Gong Li, Leila Bekhti ou encore Demi Moore ont fait des apparitions remarquées.
- Peter Jackson a reçu une Palme d'or d'honneur des mains d'Elijah Wood (révélé pour le rôle de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux) lors de la cérémonie d'ouverture. "C'était inattendu, a déclaré le réalisateur néo-zélandais, c'est presque miraculeux parce que jamais je n'aurais imaginer gagner une Palme un jour. Je ne fais pas des films qui s'y prêtent, donc c'est une surprise et un honneur à tous les égards." Elijah Wood, lui, a rendu hommage à l'artisanat du réalisateur.
- Parmi les autres temps forts de cette cérémonie d'ouverture, citons la reprise électrique de "Get Back" des Beatles, par Theodora et Oklou, ou encore le discours sur le pouvoir du cinéma de Jane Fonda et Gong Li : "Ici, à Cannes, le récit prime, le courage de raconter prime, célébrons donc l'audace, la liberté et l'acte féroce de la création", s'est exclamée avec enthousiasme la comédienne américaine.
- Retrouvez les temps forts de la soirée et les plus belles photos du tapis rouge ci-dessous.
20:01 - Que va-t-il se passer demain à Cannes ?
FIN DU DIRECT. Après la cérémonie d'ouverture, la première journée de compétition du Festival de Cannes débute dès demain. Deux films en lice pour la Palme d'or sont présentés : Quelques jours à Nagi de Fukada Koji et La vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet. Hors compétition, les projections de L'abandon, film de Vincent Garenq sur l'assassinat de Samuel Paty, ainsi que celle du premier épisode de Fast & Furious en présence de l'équipe du film, promettent de créer l'événement et de secouer la Croisette. La section Un certain regard, elle, s'ouvrira demain soir par la projection de Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
19:52 - "Le cinéma a toujours été un acte de résistance"
Les actrices Gong Li et Jane Fonda ont été invitées pour ouvrir le 79e Festival de Cannes. La comédienne chinoise a débuté le discours : "Jane vient de l'Ouest, et je viens de l'Est. Ce soir, nous sommes réunies ici ensemble, c'est la magie du Festival de Cannes. Je me suis toujours sentie honorer de représenter les films chinois ici à Cannes. Le cinéma transcende les langues, les cultures, les générations. Il parle de ce que nous partageons tous : les émotions. Le cinéma nous parait de nous rencontrer et de créer des liens, c'est le pouvoir des films". Et à Jane Fonda de poursuivre : "c'est ce qui nous réunit ce soir, je crois en ce pouvoir, le pouvoir des voix à l'écran, sans écran, dans la rue, surtout maintenant. Le cinéma pour moi a toujours été un acte de résistance, car nous racontons les histoires, et les histoires créent la civilisation, offrent de l'empathie aux marginalisés, nous permet de ressentir les mêmes émotions malgré nos différences ,et de voir qu'un autre avenir est possible. Ici, à Cannes, le récit prime, le courage de raconter prime, célébrons donc l'audace, la liberté et l'acte féroce de la création." Les deux actrices ont ensuite ouvert la 79e édition du Festival de Cannes.
19:48 - Theodora et Oklou chantent les Beatles
En hommage à Peter Jackson (qui a réalisé une série documentaire sur les Beatles), la chanteuse Theodora et Oklou sont apparues sur la scène du Grand Théâtre Lumière pour interpréter l'iconique chanson "Get Back" du groupe de rock. Peter Jackson s'est d'ailleurs amusé à fredonner la chanson pendant le morceau.
19:41 - Standing ovation pour Peter Jackson
Peter Jackson est entré sur la scène du Grand Théâtre Lumière pour recevoir sa Palme d'or d'honneur sur l'iconique musique du Seigneur des Anneaux, et a reçu une longue standing ovation. "C'était inattendu, a déclaré le réalisateur, c'est presque miraculeux parce que jamais je n'aurais imaginer gagner une Palme un jour. Je ne fais pas des films qui s'y prêtent, donc c'est une surprise et un honneur à tous les égards."
Elijah Wood remet à Peter Jackson une Palme d'or d'honneur devant une magnifique standing ovation ! #cannes2026 pic.twitter.com/U8ia2LsxAP— france.tv cinéma (@francetvcinema) May 12, 2026
19:32 - Elijah Wood rend hommage à l'artiste qu'est Peter Jackson
Après un court discours de Park Chan-Wook, président du jury 2026, au tour de Peter Jackson de recevoir une Palme d'or d'honneur ce mardi soir. L'acteur Elijah Wood a fait le déplacement pour rendre hommage à celui qui "a changé [sa] vie, et je ne suis pas le seul" (grâce au rôle de Frodon Saquet dans Le Seigneur des Anneaux). "Avant que le monde ne le découvre comme réalisateur du Seigneur des Anneaux, il a fait des films hilarants, étranges, sanguinaires mais aussi qui ne ressemblaient à aucun autre film". "Il était un réalisateur qui pouvait, sur un même plan, capturer la tendresse et les horreurs", se souvient-il, avant de rendre hommage à l'artisanat qu'a mis en oeuvre le réalisateur dès ses débuts. "Aujourd'hui, on sent encore que ces films sont faits artisanalement, car il a toujours cru que la technologie n'était rien sans humanité."
La sélection officielle du Festival de Cannes 2026
Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori
Films en compétition :
- Minotaure d'Andrei Zvyagintsev
- El ser querido de Rodrigo Sorogoyen
- The man I love de Ira Sachs
- Fatherland de Paweł Pawlikowski
- Moulin de László Nemes
- Histoires de la nuit de Léa Mysius
- Fjord de Cristian Mungiu
- Notre salut d'Emmanuel Marre
- Gentle Monster de Marie Kreutzer
- Quelques jours à Nagi de Koji Fukada
- Hope de Na Hong-jin
- Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda
- Garance de Jeanne Herry
- L'inconnue d'Arthur Harari
- Soudain de Ryusuke Hamaguchi
- L'aventure rêvée de Valeska Grisebach
- Coward de Lukas Dhont
- La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo
- La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet
- Histoires parallèles d'Asghar Farhadi
- Autofiction de Pedro Almodovar
- Paper Tiger de James Gray
Films dans la catégorie Un certain regard :
- De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko
- Everytime ed Sandra Wollner
- Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg
- I'll be gone in june de Katharina Rivilis
- Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi
- Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel
- El deshielo de Manuela Martelli
- La mas dulce de Laila Marrakchi
- Ula de Viesturs Kairiss
- Club Kid de Jordan Firstman
- Congo Boy de Rafiki Fariala
- Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo
- Le Corset de Louis Clichy
- Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
Films présentés hors-compétition :
- Her Private Hell de Nicolas Winding Refn
- L'abandon de Vincent Garenq
- Diamond d'Andy Garcia
- Karma de Guillaume Canet
- L'objet du délit d'Agnès Jaoui
- La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry
Séances spéciales :
- John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh
- Les matins merveilleux d'Avril Besson
- Avedon de Ron Howard
- Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille
- L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller
- Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas
- Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani
Séances de minuit :
- Colony de Yeon Sang-ho
- Roma Elastica de Bertrand Mandico
- Sanguine de Marion Le Corroller
- Full Phil de Quentin Dupieux
- Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane
Cannes Première :
- Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta
- Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff
- Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa
- The Match de Juan Cabral et Santiago Franco
- Une nuit de Daniel Auteuil
Deux stars mises à l'honneur
Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.
Qui sont les membres du jury du Festival de Cannes ?
Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.
Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).
Les films sélectionnés pour la Quinzaine des cinéastes
La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.
Longs-métrages
- Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)
- 9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse
- L'apaisement de Reed Van Dyk
- Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach
- Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri
- Death has no master de Jorge Thielen Armand
- Dora de July Jung
- Double Freedom de Lisandro Alonso
- L'espèce explosive de Sarah Arnold
- Gabin de Maxence Voiseux
- I see buildings fall like lightning de Clio Barnard
- Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude
- Low Expectations de Eivind Landsvik
- Merci d'être venu de Alain Cavalier
- Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves
- La Perra de Dominga Sotomayor
- Shana de Lila Pinell
- We are aliens de Kohei Kadowaki
- Le vertige de Quentin Dupieux
Courts-métrages
- A la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes de Saïd Hamich Benlarbi
- Daughters of the late colonel de Elizabeth Hobbs
- Eri de Yano Honami
- Free Eliza de Alexandra Matheou
- The Joyless Economy de Marjorie Conrad
- Madrugada de Sebastian Lojo
- Nothing happens after your absence de Ibrahim Omar
- Oh Boys de Antonio Donato
- Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol de Plecker