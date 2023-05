Festival de Cannes 2023 : le jury se dévoile, quand débute l'événement ?

FESTIVAL DE CANNES. Le 76e Festival de Cannes termine ses derniers préparatifs avant le lancement de l'événement, mardi 16 mai 2023. Le jury, tout comme les films en compétition, sont connus.

[Mis à jour le 9 mai 2023 à 10h21] Le Festival de Cannes 2023 débute dans une semaine seulement. La 76e édition lance ses hostilités le 16 mai 2023, avant une cérémonie de clôture le 27 mai, qui dévoilera le palmarès complet. Pour juger les 21 films en compétition, le réalisateur suédois doublement récompensé Ruben Östlund a été choisi comme président des débats.

Il sera accompagné dans ses réflexions par la réalisatrice marocaine Maryam Touzani (Le bleu du Caftan), l'acteur français Denis Ménochet (As Bestas, Jusqu'à la garde), la scénariste et réalisatrice britanico-zambienne Rungano Nyoni (I am not a witch), l'actrice oscarisée Brie Larson (Captain Marvel, Room) l'acteur américain Paul Dano (The Batman, The Fabelmans), l'écrivain afghan Atiq Rahimi (Synqué Sabour. Pierre de Patience), le réalisateur argentin Damián Szifrón (Les nouveaux sauvages), ainsi que la réalisatrice française Julia Ducournau, qui a remporté la Palme d'or en 2021 pour Titane.

Plusieurs personnalités vont fouler la Croisette pour ce Festival de Cannes 2023. Parmi les cinéastes en compétition, citons les habitués Ken Loach, Wes Anderson ou Wim Wenders, mais aussi comme Kore-eda Hirokazu ou Nanni Moretti. Martin Scorsese sera également présent pour la projection de Killers of the Flower Moon, tout comme Harrison Ford pour Indiana Jones 5.

Le Festival de Cannes se tient traditionnellement sur la dernière quinzaine du mois de mai, une période privilégiée par les organisateurs. La 76e édition du plus grand festival de cinéma mondial a logiquement lieu du 16 au 27 mai 2023. La cérémonie d'ouverture se fera le 16 mai, avant les projections et les nombreuses montées des marches. C'est le 27 mai que l'on connaîtra le nom des lauréats et le palmarès complet.

Le Festival de Cannes a levé le voile sur la sélection officielle 2023 ce 13 avril 2023. Parmi les films projetés sur la Croisette, citons Jeanne du Barry en ouverture, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese ou encore Indiana Jones 5 de James Mangold et le court-métrage Strange Way of Life de Pedro Almodovar avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des films en sélection officielle au Festival de Cannes 2023.

Les films en compétition officielle au Festival de Cannes 2023

Club Zero de Jessica Hausner

La zone d'intérêt de Jonathan Glazer

Fallen leaves d'Aki Kaurismaki

Les filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania Ben Hania

Asteroid City de Wes Anderson

Anatomie d'une chute de Justine Triet

Monster de Kore-eda Hirokazu

Il Sol Dell'avvenire de Nanni Moretti

La chimera d'Alice Rohrwacher

Les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

de Nuri Bilge Ceylan L'été dernier de Catherine Breillat

La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung

Rapito de Marco Bellocchio

de Marco Bellocchio May December de Todd Haynes

de Todd Haynes Firebrand de Karim Aïnouz

The old oak de Ken Loach

Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days de Wim Wenders

Jeunesse de Wang Bing

Les films présentés hors-compétition au Festival de Cannes 2023

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

The Idol de Sam Levinson

Cobweb de Kim Jee-woon

Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold

Jeanne du Barry de Maïwenn, en film d'ouverture

Elementaire (Pixar), en film de clôture

Les films présentés à Cannes Premières 2023

Le temps d'aimer de Katell Quillévéré

de Katell Quillévéré Fermer les yeux de Victor Erice

Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost

Kubi de Takeshi Kitano

Les séances de minuit du Festival de Cannes

Omar la fraise de Ellias Belkeddar

de Ellias Belkeddar Acide de Just Philippot

Kennedy d'Anurag Kashyap

Les films présentés en séances spéciales au Festival de Cannes 2023

Portraits fantômes de Kleber Mendonça Filho

Le bruit du temps, Anselm Kiefer de Win Wenders

Occupied city de Steve McQueen

Man in black de Wang Bing

La catégorie Un Certain Regard au Festival de Cannes 2023