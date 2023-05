Festival de Cannes 2023 : Maïwenn et Johnny Depp en ouverture, le programme et les films attendus

FESTIVAL DE CANNES. Le 76e Festival de Cannes débute ce mardi 16 mai 2023 avec la cérémonie d'ouverture et la projection du film "Jeanne du Barry" de Maïwenn. On fait le point sur les films et stars attendus durant la quinzaine.

10:35 - Pourquoi la réhabilitation de Johnny Depp au Festival de Cannes fait-elle polémique ? La présence de Johnny Depp au Festival de Cannes est loin de faire l'unanimité. L'ombre des accusations de violences conjugales proférées par Amber Heard continuent de planer sur le comédien. Si certains estiment qu'il a gagné son dernier procès aux Etats-Unis, rappelons que l'acteur de 59 ans et son ex-femme ont tous les deux été condamnés en diffamation. Cependant, Johnny Depp a été condamné à verser 2 millions de dollars à Amber Heard, et cette dernière 10 millions à son ex-époux, l'acteur est donc considéré comme ayant "gagné" le procès. Depuis, l'acteur est médiatiquement et professionnellement réhabilité, comme le prouve ce retour au Festival de Cannes. Rappelons également que Johnny Depp a perdu son premier procès en diffamation à Londres qui l'opposait au Sun, le journal l'ayant qualifié de "mari violent" dans un article. Le juge avait jugé que les qualificatifs utilisés par le tabloïd étaient "substantiellement vrais" car "la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées". 10:09 - Le film de Maïwenn en ouverture du Festival de Cannes La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes débute à 19h, et se conclura, au Palais des Festival du moins, par la projection du film d'ouverture. Il s'agit du long-métrage Jeanne du Barry, réalisé par Maïwenn qui est sorti au cinéma ce mardi. La sélection hors-compétition du film fait néanmoins polémique à plus d'un titre, puisque Johnny Depp est au casting après avoir été accusé de violences conjugales par son ex-femme Amber Heard, et que la réalisatrice elle-même fait l'objet d'une plainte pour violence déposée par le journaliste Edwy Plenel. 09:32 - Qui est la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes ? Chaque année, une personnalité est chargée d'introduire et de clore le Festival de Cannes. Après l'exercice de haute volée réalisé l'an dernier par Virginie Efira, c'est l'actrice française Chiara Mastroianni qui a été choisie pour présenter cette 76e quinzaine. Un clin d'oeil évident, puisque la fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni anime une édition dont la mère est (littéralement) la tête d'affiche. 09:00 - Le Festival de Cannes débute ce soir La Croisette se met aux couleurs du cinéma ce soir. Le Festival de Cannes débute sa 76e édition ce 16 mai 2023. C'est à partir de 19h que la cérémonie d'ouverture, présentée par Chiara Mastroianni, débute. Elle est retransmise en direct sur France 2, avant la projection du film d'ouverture.

Le Festival de Cannes se tient traditionnellement sur la dernière quinzaine du mois de mai, une période privilégiée par les organisateurs. La 76e édition du plus grand festival de cinéma mondial a logiquement lieu du 16 au 27 mai 2023. La cérémonie d'ouverture se fait ce mercredi 16 mai, avant les projections et les nombreuses montées des marches. C'est le 27 mai que l'on connaîtra le nom des lauréats et le palmarès complet.

Le Festival de Cannes a levé le voile sur la sélection officielle 2023 le 13 avril 2023. Parmi les films projetés sur la Croisette, citons Jeanne du Barry en ouverture, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese ou encore Indiana Jones 5 de James Mangold et le court-métrage Strange Way of Life de Pedro Almodovar avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des films en sélection officielle au Festival de Cannes 2023.

Les films en compétition officielle au Festival de Cannes 2023

Club Zero de Jessica Hausner

La zone d'intérêt de Jonathan Glazer

Fallen leaves d'Aki Kaurismaki

Les filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania Ben Hania

Asteroid City de Wes Anderson

Anatomie d'une chute de Justine Triet

Monster de Kore-eda Hirokazu

Il Sol Dell'avvenire de Nanni Moretti

La chimera d'Alice Rohrwacher

Les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

de Nuri Bilge Ceylan L'été dernier de Catherine Breillat

La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung

Rapito de Marco Bellocchio

de Marco Bellocchio May December de Todd Haynes

de Todd Haynes Firebrand de Karim Aïnouz

The old oak de Ken Loach

Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days de Wim Wenders

Jeunesse de Wang Bing

Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire

Le Retour de Catherine Corsini

Les films présentés hors compétition au Festival de Cannes 2023

Jeanne du Barry de Maïwenn, en film d'ouverture

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

The Idol de Sam Levinson

Cobweb de Kim Jee-woon

Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold

L'abbé Pierre - une vie de combats de Frédéric Tellier

Elementaire (Pixar), en film de clôture

Les films présentés à Cannes Premières 2023

Le temps d'aimer de Katell Quillévéré

de Katell Quillévéré Fermer les yeux de Victor Erice

Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost

Kubi de Takeshi Kitano

Perdidos en la noche d'Amat Escalante

L'amour et les forêts de Valérie Donzelli

Eureka de Lisandro Alonso

Les séances de minuit du Festival de Cannes

Omar la fraise de Ellias Belkeddar

de Ellias Belkeddar Acide de Just Philippot

Kennedy d'Anurag Kashyap

Les films présentés en séances spéciales au Festival de Cannes 2023

Portraits fantômes de Kleber Mendonça Filho

Le bruit du temps, Anselm Kiefer de Win Wenders

Occupied city de Steve McQueen

Man in black de Wang Bing

Little Girl Blue de Mona Achache

Bread and roses de Sahra Mani

Le théorême de Marguerite d'Anna Novion

La catégorie Un Certain Regard au Festival de Cannes 2023

Los Deliquentes de Rodrigo Moreno

How to have sex de Molly Manning Walker

Goodbye Julia de Mohamed Kordofani

Crowra de Joao Salaviza et Renée Nader Messora

Simple comme Sylvain de Monia Chokri

La mère de tous les mensonges de Kadib Abyad

Les Colons de Felipe Galvez

Augure de Baloji Tshiani

The breaking ice d'Anthony Chen

Rosalie de Stephanie Di Giusto

The New boy de Warwick Thornton

If only I could hibernate de Zoljargal Purevdash

Hopeless de Kim Chang-hoon

Terrestrial verses d'Ali Asgari et Alireza Khatami

Rien à perdre de Delphine Deloget

Les Meutes de Kamal Lazraq

Le règne animal de Thomas Cailley (ouverture)

Only the river flows de Wei Shujun

Une nuit d'Alex Lutz (film de clôture)

Si ce sont les stars qui font l'actualité au Festival de Cannes, il est possible pour chacun de participer au Festival de Cannes... dans certaines conditions. En effet, l'accès à l'événement est réservé en premier lieu au professionnels du cinéma et aux journalistes qui doivent s'accréditer. Mais les cinéphiles de 18 à 28 ans peuvent également espérer découvrir des films projetés sur la Croisette grâce au Pass "Trois jours à Cannes". Nous vous détaillons la manière de s'inscrire et de s'accréditer en détail ci-dessous :

Les Professionnels du cinéma (administrations, agences artistiques, attachés de presse, comédiens, commisions de films, communication et marketing du cinéma, distribution, exploitants, étudiants en école du cinéma, institutions culutrelles, musiciens, producteurs, réalisateurs, techniciens...etc) peuvent s'accréditer en se rendant dans leur espace personnel sur le site officiel du festival. Il ne faut pas oublier de joindre des justificatifs sur sa profession pour avoir un accès à l'événement. Cliquez ici pour plus d'informations.

Les cinéphiles et groupes pédagogiques peuvent également demander un accès au Festival de Cannes, dans le cadre du programme "Cannes Cinéphile". Il faut déposer une demande ici, en joignant des justificatifs en fonction de votre statut (des certificats de scolarité pour les groupes scolaires, pièces d'identité, lettre de motivation pour les étudiants en cinéma et adhérents d'une association culturelle,...). Cliquez ici pour plus d'informations.

L'accréditation "Trois jours à Cannes" permet à des cinéphiles de 18 à 28 ans de participer durant trois jours à l'événement, et de découvrir des films de la sélection officielle et un programme dédié. Pour demander une accréditation, il faut fournir avec sa demande une pièce d'identité, une photo d'identité, une lettre de motivation et une lettre détaillant son projet professionnel (facultatif). Cliquez ici pour plus d'informations.

Ruben Östlund a été choisi comme président du Festival de Cannes 2023. Un choix qui fait sens puisque le cinéaste suédois a déjà deux Palmes d'or à son actif : The Square, en 2017, et Sans filtre (Triangle of Sadness) en 2022. Pour choisir les prochains films lauréats, il sera accompagné dans ses réflexions par la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, l'acteur français Denis Ménochet, la scénariste et réalisatrice britanico-zambienne Rungano Nyoni, l'actrice et réalisatrice américaine Brie Larson, l'acteur américain Paul Dano, l'écrivain afghan Atiq Rahimi, le réalisateur argentin Damián Szifrón, ainsi que la réalisatrice française Julia Ducournau.

La Palme d'or du Festival de Cannes 2022 est venue récompenser Sans filtre (Triangle of Sadness), un film réalisé par Ruben Östlund. On y suit un couple de mannequins, invités sur une croisière destinée aux plus riches de la planète. Le cinéaste suédois avait déjà remporté la récompense suprême du Festival de Cannes en 2017, pour The Square. Ci-dessous, retrouvez le palmarès complet de ce Festival de Cannes 2022.