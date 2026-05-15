Festival de Cannes 2026 : après la rupture, Guillaume Canet et Marion Cotillard se retrouvent pour leur dernier film

Guillaume Canet et Marion Cotillard se réunissent au Festival de Cannes pour présenter leur nouveau film, Karma, hors-compétition ce vendredi 15 mai 2026.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Quinzaine des cinéastes La quatrième journée de paillettes et de tapis rouge débute au Festival de Cannes. Ce vendredi 15 mai 2026, la compétition se poursuit avec les projections de Soudain d’Hamaguchi Ryusuke, dans lequel on retrouve Virginie Efira au casting, et celle de Gentle Monster de Marie Kreutzer, avec Léa Seydoux et Catherine Deneuve. Des présences qui promettent déjà de donner un nouveau coup de projecteur sur la montée des marches. Voir les images Les meilleures photos du Festival de Cannes 2026 Hors compétition, plusieurs événements vont venir ponctuer la journée sur la Croisette. D’abord la projection du documentaire sur Eric Cantona, de David Tryhorn et Ben Nicholas, dans l’après-midi. En début de soirée, Guillaume Canet montera les marches pour présenter Karma, son dernier film en tant que réalisateur, dans lequel il fait jouer Denis Ménochet et son ex-compagne, Marion Cotillard. Ces retrouvailles, qui prouvent que le couple est resté en bons termes depuis leur séparation "d'un commun accord" en 2025, promettent d’être particulièrement scrutées par les photographes. Officiellement, les deux ex partageaient un respect mutuel pour le travail de l'autre, Marion Cotillard dévoilant dans les colonnes de Madame Figaro, le 12 septembre dernier : "On aime travailler ensemble. C'est un réalisateur exceptionnel et un très grand directeur d'acteurs." John Travolta devient réalisateur Une star d’Hollywood va également fouler le tapis rouge du Festival de Cannes ce vendredi . I s’agit de John Travolta, attendu pour la projection de son premier film en tant que réalisateur : Vol de nuit pour Los Angeles. Il est présenté hors-compétition. Steven Soderbergh viendra également présenter son dernier film, le documentaire John Lennon : The Last Interview, avant la projection de Si tu penses bien de Géraldine Nakache. Les festivaliers présents au cinéma de la Plage vont pouvoir découvrir en avant-première exceptionnelle le film Les caprices de l’enfant roi de Michel Leclerc, avec notamment Franck Dubosc, Artus ou Doria Tillier au casting.

Dernières mises à jour

11:26 - Les retrouvailles d’un ancien couple iconique du cinéma français Ce sera l'un des moments les plus scrutés de la journée. Sur les marches du Grand Théâtre Lumière, Marion Cotillard et Guillaume Canet doivent apparaître ensemble pour la présentation hors compétition de Karma, nouveau long-métrage du cinéaste. L’ancien couple emblématique du cinéma français, parents de deux enfants, a annoncé leur séparation en 2025 après plus de quinze ans de vie commune. Leur présence côte à côte sur la Croisette marquera donc leurs premières retrouvailles publiques d'envergure depuis l'officialisation de leur rupture. 10:47 - Asghar Farhadi réagi à la guerre en Iran à Cannes Au lendemain de la projection d'Histoires parallèles, l'équipe du film est réunie ce vendredi matin pour répondre aux questions de la presse. Le réalisateur iranien Asghar Farhadi a été sans surprise interrogé sur la guerre qui fait rage en Iran. Selon Variety, le cinéaste a déclaré être retourné dans son pays la semaine passée, où il a constaté "deux événements tragiques" : "L’un de ces événements a été la mort de nombreuses personnes innocentes, des enfants, des civils, victimes de la guerre. Avant ce conflit, nous avions également déploré la mort de nombreux manifestants, des personnes descendues dans la rue pour protester, elles aussi innocentes, mais massacrées", avant d'évoquer les représailles iraniennes. "Tout meurtre est un crime. Je ne peux en aucun cas accepter qu'un être humain perde la vie, que ce soit à la guerre, lors d'exécutions ou de massacres de manifestants. Il est extrêmement cruel et tragique de constater que, malgré tous les progrès que nous sommes censés avoir accomplis, nous apprenons chaque matin la mort d'innocents sans aucune raison." 10:15 - Les stars attendues sur les marches du Festival de Cannes aujourd’hui Le tapis rouge promet d'être particulièrement glamour pour les Français ce vendredi. La compétition verra d'abord la montée des marches de Soudain de Ryusuke Hamaguchi, avec Virginie Efira en tête d'affiche. Suivra celle de Gentle Monster de Marie Kreutzer, avec Léa Seydoux et Catherine Deneuve réunies à l'écran. En soirée, tout le monde parlera de Guillaume Canet (réalisateur) et Marion Cotillard, réunis après leur rupture pour la présentation, hors compétition, de Karma. Le casting réunit également Denis Ménochet, Leonardo Sbaraglia et Luis Zahera. Parmi les autres temps forts, citons aussi John Travolta, présent pour défendre son premier film en tant que réalisateur. 09:10 - Quels films sont projetés ce vendredi à Cannes ? Le troisième jour de compétition débute sur la Croisette. Au programme ce vendredi 15 mai, deux événements majeurs en compétition : Soudain, le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi porté par Virginie Efira, et de Gentle Monster de l'Autrichienne Marie Kreutzer, où Léa Seydoux et Catherine Deneuve partagent l'affiche. Côté hors compétition, la soirée est très attendue avec la montée des marches de Karma, qui signe le grand retour de Guillaume Canet à Cannes après treize ans d'absence, suivi en pleine nuit par Colony du coréen Yeon Sang-Ho en Séance de Minuit. Dans la compétition parallèle Un Certain Regard, les films à découvrir sont Congo Boy de Rafiki Fariala et Club Kid de Jordan Firstman.

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

Fatherland de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Quelques jours à Nagi de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnue d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Autofiction de Pedro Almodovar

Paper Tiger de James Gray

Films dans la catégorie Un certain regard :

De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko

Everytime ed Sandra Wollner

Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg

I'll be gone in june de Katharina Rivilis

de Katharina Rivilis Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

El deshielo de Manuela Martelli

La mas dulce de Laila Marrakchi

Ula de Viesturs Kairiss

de Viesturs Kairiss Club Kid de Jordan Firstman

Congo Boy de Rafiki Fariala

Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Le Corset de Louis Clichy

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

de Abinash Bikram Shah Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

de Christophe Dimitri Réveille L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

de Lauriane Escaffre et Yvo Muller Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff

Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Une nuit de Daniel Auteuil

Deux stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.

Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages

Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)

9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse

L'apaisement de Reed Van Dyk

Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach

Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri

Death has no master de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom de Lisandro Alonso

de Lisandro Alonso L'espèce explosive de Sarah Arnold

Gabin de Maxence Voiseux

I see buildings fall like lightning de Clio Barnard

Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude

Low Expectations de Eivind Landsvik

Merci d'être venu de Alain Cavalier

Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We are aliens de Kohei Kadowaki

Le vertige de Quentin Dupieux

Courts-métrages