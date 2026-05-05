Festival de Cannes 2026 : Demi Moore, Stellan Skarsgaard... le jury dévoilé

Le Festival de Cannes débute le 12 mai 2026. A une semaine de l'événement, on connait enfin l'identité des membres du jury.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Semaine de la critique

La Quinzaine des cinéastes C'est officiel : on sait enfin quels films seront projetés à l'occasion du Festival de Cannes 2026. Du 12 au 23 mai, la ville de la Côte d'Azur va crépiter au rythme des projections, des tapis rouges et des stars qui fouleront la Croisette. Le jury présidé par le cinéaste coréen Park Chan-Wook va devoir déterminer quel film repartira avec la Palme d'or parmi ceux en compétition. Le jury du 79e Festival de Cannes a été annoncé ce lundi 4 mai. On ne trouve aucun Français, mais plusieurs personnalités bien connues et remarquées du cinéma international : l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost) sera de la partie, tout comme l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne) ou la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland). Ils seront également accompagnés de la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake).

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

Fatherland de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Quelques jours à Nagi de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnue d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Autofiction de Pedro Almodovar

Films dans la catégorie Un certain regard :

De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko

Everytime ed Sandra Wollner

Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg

I'll be gone in june de Katharina Rivilis

de Katharina Rivilis Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

El deshielo de Manuela Martelli

La mas dulce de Laila Marrakchi

Ula de Viesturs Kairiss

de Viesturs Kairiss Club Kid de Jordan Firstman

Congo Boy de Rafiki Fariala

Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Le Corset de Louis Clichy

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

de Abinash Bikram Shah Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

de Christophe Dimitri Réveille L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

de Lauriane Escaffre et Yvo Muller Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff

Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Une nuit de Daniel Auteuil

Deux stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.

Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).

La Semaine de la critique est depuis 1962 l'une des principales sélections parallèles du Festival de Cannes. Elle a vise à faire émerger des talents et se focalise généralement sur les premiers ou deuxièmes films de nouveaux réalisateurs. Les films sélectionnés dans cette catégorie pour l'édition 2026 ne sont pas encore connus.

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages

Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)

9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse

L'apaisement de Reed Van Dyk

Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach

Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri

Death has no master de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom de Lisandro Alonso

de Lisandro Alonso L'espèce explosive de Sarah Arnold

Gabin de Maxence Voiseux

I see buildings fall like lightning de Clio Barnard

Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude

Low Expectations de Eivind Landsvik

Merci d'être venu de Alain Cavalier

Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We are aliens de Kohei Kadowaki

Le vertige de Quentin Dupieux

Courts-métrages