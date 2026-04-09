Festival de Cannes 2026 : la sélection officielle dévoilée, quels films en compétition cette année ?

Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection officielle au cours d'une conférence de presse, ce jeudi 9 avril 2026. L'un d'entre eux repartira avec la Palme d'or, fin mai.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Semaine de la critique

La Quinzaine des cinéastes C'est officiel : on sait enfin quels films seront projetés à l'occasion du Festival de Cannes 2026. Du 12 au 23 mai, la ville de la Côte d'Azur va crépiter au rythme des projections, des tapis rouges et des stars qui fouleront la Croisette. Le jury présidé par le cinéaste coréen Park Chan-Wook va devoir déterminer quel film repartira avec la Palme d'or parmi ceux en compétition. La sélection officielle a été dévoilée au cours d'une conférence de presse parisienne, ce jeudi 9 avril, un mois avant le lancement de l'événement. Cette année, le Festival de Cannes n'accueillera pas de films de gros studios hollywoodiens pour se recentrer sur le cinéma d'auteur international.

Le Festival de Cannes est un événement cinématographique majeur pour l'industrie. Sa portée internationale et sa longévité font de lui l'un des festivals majeurs du septième art mondial. Chaque année, de nombreuses stars viennent défiler sur la Croisette, tandis que de nombreux cinéastes venus des quatre coins du monde viennent présenter leurs films dans l'espoir de décrocher la fameuse Palme d'or. La 79e édition a lieu du 12 au 23 mai 2026.

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

1949 de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoire de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Nagi Notes de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnu d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Amarga Navidad de Pedro Almodovar

Films dans la catégorie Un certain regard :

Everytime

Quelques mots d'amour

I'll be gone in june

Yesterday, the Eye didn't sleep

Siempre soy tu animal materno

El de cielo

La mas dulce

Oula

Club Kid

Congo Boy

Le Corset

Les éléphants dans la brume

Teenage Sex and Death at Camp Miasma

The Meltdown

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Richard Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Réveille

de Christophe Réveille L'affaire Marie Claire

Cantona

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung, de Volker Schlöndorff

Kokurojo: The Samurai and the Prisoner de Kiyoshi Kurosawa

The Game

Une nuit de Daniel Auteuil

Deux stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les membres du jury qui aideront le cinéaste à déterminer le palmarès 2026.

La Semaine de la critique est depuis 1962 l'une des principales sélections parallèles du Festival de Cannes. Elle a vise à faire émerger des talents et se focalise généralement sur les premiers ou deuxièmes films de nouveaux réalisateurs. Les films sélectionnés dans cette catégorie pour l'édition 2026 ne sont pas encore connus.

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons. Les films sélectionnés dans cette catégorie pour l'édition 2026 ne sont pas encore connus.