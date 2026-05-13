Festival de Cannes 2026 : un film choc va retourner la Croisette ce soir
La compétition débute au Festival de Cannes avec les premières projections. Mais c'est hors-compétition que la journée sera la plus dense, avec la projection d'un film coup de poing.
Le Festival de Cannes a officiellement débuté. Ce mercredi 13 mai 2026, les festivaliers se réveillent avec le souvenir de la cérémonie d’ouverture glamour de la veille, qui est venue récompenser Peter Jackson d’une Palme d’or d’honneur (il donne également une masterclass cet après-midi) et projeter La Vénus Electrique de Pierre Salvadori. Vous trouverez le récapitulatif en images des temps forts de la montée des marches et de la cérémonie ci-dessous.
La Croisette va cependant entrer dans le vif du sujet cet après-midi. Les premiers films en compétition sont projetés dans la journée : Quelques jours à Nagi de Fukada Koji et La vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet (avec Léa Drucker et Mélanie Thierry) vont être présentés àla presse et aux festivaliers dans la journée. La compétition parallèle Un certain regard s’ouvre également ce soir, avec la projection en avant-première du film d’horreur américain Teenage Sex and Death at Camp Miasma (avec Gillian Anderson, Hannah Einbinder, Eva Victor…).
Mais, une fois n’est pas coutume, c’est hors compétition que ça promet de secouer ce soir. Après les projections du documentaire The Match (qui revient sur le match de football Argentine-Angleterre du 22 juin 1986), Ceniza en la boca de Diego Luna et Groundwell de Josh et Rebecca Tickell, le Festival de Cannes dévoile L’Abandon de Vincent Garenq. Ce drame s’inspire de l’affaire Samuel Paty (joué par Antoine Reinartz) et revient sur les onze jours qui ont précédé l’assassinat du professeur d’histoire-géographie, tué le 16 octobre 2020.
Pour se remettre de toutes ces émotions, la journée va s’achever avec la projection du premier épisode de Fast and Furious, en présence de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, du producteur Neal H. Moritz, ainsi que de Meadow Walker, fille de la star disparue du film, Paul Walker.
09:00 - Quels films font leur début au Festival de Cannes ?
La première journée de compétition débute au Festival de Cannes. Deux films sont présentés devant le jury présidé par Park Chan-Wook ce mercredi : Quelques jours à Nagi de Fukada Koji, et La vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet. C’est surtout hors-compétition que se déroulera le gros de la journée, avec les projections de The Match de Juan Cabral et Santiago Franco, Ceniza en la boca de Diego Luna (connu comme acteur pour ses rôles dans Rogue One et Andor) ou le film documentaire Groundswell qui revient sur le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des sols. La soirée sera particulièrement percutante, avec la projection de L’abandon, drame de Vincent Garenq inspiré de l’assassinat de Samuel Paty, puis celle du premier épisode de Fast & Furious en présence de l’équipe du film. Peter Jackson donnera également une masterclass dans l’après-midi, au cours de laquelle il reviendra sur l’ensemble de sa carrière, tandis que la sélection Un certain regard fera son ouverture avec Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
La sélection officielle du Festival de Cannes 2026
Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori
Films en compétition :
- Minotaure d'Andrei Zvyagintsev
- El ser querido de Rodrigo Sorogoyen
- The man I love de Ira Sachs
- Fatherland de Paweł Pawlikowski
- Moulin de László Nemes
- Histoires de la nuit de Léa Mysius
- Fjord de Cristian Mungiu
- Notre salut d'Emmanuel Marre
- Gentle Monster de Marie Kreutzer
- Quelques jours à Nagi de Koji Fukada
- Hope de Na Hong-jin
- Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda
- Garance de Jeanne Herry
- L'inconnue d'Arthur Harari
- Soudain de Ryusuke Hamaguchi
- L'aventure rêvée de Valeska Grisebach
- Coward de Lukas Dhont
- La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo
- La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet
- Histoires parallèles d'Asghar Farhadi
- Autofiction de Pedro Almodovar
- Paper Tiger de James Gray
Films dans la catégorie Un certain regard :
- De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko
- Everytime ed Sandra Wollner
- Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg
- I'll be gone in june de Katharina Rivilis
- Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi
- Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel
- El deshielo de Manuela Martelli
- La mas dulce de Laila Marrakchi
- Ula de Viesturs Kairiss
- Club Kid de Jordan Firstman
- Congo Boy de Rafiki Fariala
- Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo
- Le Corset de Louis Clichy
- Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
Films présentés hors-compétition :
- Her Private Hell de Nicolas Winding Refn
- L'abandon de Vincent Garenq
- Diamond d'Andy Garcia
- Karma de Guillaume Canet
- L'objet du délit d'Agnès Jaoui
- La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry
Séances spéciales :
- John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh
- Les matins merveilleux d'Avril Besson
- Avedon de Ron Howard
- Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille
- L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller
- Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas
- Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani
Séances de minuit :
- Colony de Yeon Sang-ho
- Roma Elastica de Bertrand Mandico
- Sanguine de Marion Le Corroller
- Full Phil de Quentin Dupieux
- Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane
Cannes Première :
- Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta
- Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff
- Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa
- The Match de Juan Cabral et Santiago Franco
- Une nuit de Daniel Auteuil
Deux stars mises à l'honneur
Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.
Qui sont les membres du jury du Festival de Cannes ?
Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.
Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).
Les films sélectionnés pour la Quinzaine des cinéastes
La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.
Longs-métrages
- Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)
- 9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse
- L'apaisement de Reed Van Dyk
- Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach
- Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri
- Death has no master de Jorge Thielen Armand
- Dora de July Jung
- Double Freedom de Lisandro Alonso
- L'espèce explosive de Sarah Arnold
- Gabin de Maxence Voiseux
- I see buildings fall like lightning de Clio Barnard
- Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude
- Low Expectations de Eivind Landsvik
- Merci d'être venu de Alain Cavalier
- Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves
- La Perra de Dominga Sotomayor
- Shana de Lila Pinell
- We are aliens de Kohei Kadowaki
- Le vertige de Quentin Dupieux
Courts-métrages
- A la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes de Saïd Hamich Benlarbi
- Daughters of the late colonel de Elizabeth Hobbs
- Eri de Yano Honami
- Free Eliza de Alexandra Matheou
- The Joyless Economy de Marjorie Conrad
- Madrugada de Sebastian Lojo
- Nothing happens after your absence de Ibrahim Omar
- Oh Boys de Antonio Donato
- Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol de Plecker