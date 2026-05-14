Festival de Cannes 2026 : un gros favoris pour la Palme d'or entre en compétition, des stars françaises sur le tapis rouge
La journée s'annonce très dense à Cannes ce jeudi 14 mai. L'un des immenses favoris de la compétition entre en piste, avec un tapis rouge ultra glamour attendu.
Le Festival de Cannes entame sa troisième journée de festivités. Ce jeudi 14 mai, la compétition prend déjà un tournant en dévoilant l’un des immenses favoris de cette compétition : Asghar Farhadi. Le réalisateur iranien est un grand habitué de la compétition cannoise : il a déjà remporté le Prix du jury oecuménie en 2013 pour Le Passé, le Prix du scénario en 2016 pour Le Client, et le Grand Prix en 2021 pour Un héros.
Pour ce Festival de Cannes 2026, Asghar Farhadi dévoile Histoires parallèles, un co-production française, belge et italienne qui réunit Virginie Efira, Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Pierre Niney et Adam Bessa au casting, de quoi promettre du très beau monde sur le tapis rouge. L’intrigue suit une romancière (Isabelle Huppert), qui espionne ses voisins d’en face pour trouver l’inspiration.
Un autre film entre en compétition ce jeudi 14 mai : Fatherland de Pawel Pawlikowski. Ce long-métrage voit Thomas Mann repartir pour la première fois en Allemagne avec sa fille en 1949, après avoir fui leur pays quinze ans plus tôt au moment de la prise de pouvoir par le parti nazi. Sandra Hüller (Anatomie d’une chute) est au casting, avec Hanns Zischler et August Diehl.
11:45 - Quels films sont projetés dans la catégorie Un certain regard ?
En parallèle de la sélection officielle, la compétition se joue également dans la section Un certain regard. Parmi les films projetés ce jeudi, on compte Quelques mots d’amour de Rudi Rosenberg (avec Hafsia Herzi au casting) et Dégel de Manuella Martelli.
10:30 - L’Abandon a secoué la Croisette hier, notre critique du film
Hier soir, le Festival de Cannes a découvert L’Abandon, film choc de Vincent Garenq, présenté hors-compétition. Le long-métrage revient sur les onze jours qui ont précédé l’assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020. Il est désormais à voir dans les salles de cinéma en France. Nous l’avons vu, voici notre critique ci-dessous.
09:45 - De nombreuses stars attendues sur le tapis rouge ce soir
Les projections de ce jeudi 14 mai 2026 promettent un véritable défilé de stars. Le casting francophone XXL de Histoires parallèles promet une montée des marches très glamour ce soir, en présence probablement d’Isabelle Huppert, Pierre Niney, Virginie Efira et Vincent Cassel (qui tournera la saison 4 de The White Lotus à Cannes après le festival). Le film Tangles de Leah Nelson (Séance Spéciale) pourrait voir une apparition de ses doubleurs, Julia Louis-Dreyfus et Bryan Cranston, tandis que la projection de Sanguine de Marion Le Corroller (Séance de Minuit) met en scène Karin Viard et Kim Higelin.
09:00 - Quels films en compétition ce jeudi ?
Pour ce deuxième jour de compétition, deux nouveaux films sont présentés devant le jury présidé par Park Chan-Wook. D’abord Fatherland de Pawel Pawlikowski, qui jette un regard sur l’Allemagne post-Seconde Guerre mondiale, et Histoires parallèles d’Asghar Farhadi, qui met en scène Isabelle Huppert, Pierre Niney, Virginie Efira et Vincent Cassel. Il s’agit de l’un des favoris de la compétition, puisque le réalisateur iranien a déjà été primé à Cannes. Il n’a pourtant jamais remporté la Palme d’or : l’année 2026 sera-t-elle la bonne ?
La sélection officielle du Festival de Cannes 2026
Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori
Films en compétition :
- Minotaure d'Andrei Zvyagintsev
- El ser querido de Rodrigo Sorogoyen
- The man I love de Ira Sachs
- Fatherland de Paweł Pawlikowski
- Moulin de László Nemes
- Histoires de la nuit de Léa Mysius
- Fjord de Cristian Mungiu
- Notre salut d'Emmanuel Marre
- Gentle Monster de Marie Kreutzer
- Quelques jours à Nagi de Koji Fukada
- Hope de Na Hong-jin
- Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda
- Garance de Jeanne Herry
- L'inconnue d'Arthur Harari
- Soudain de Ryusuke Hamaguchi
- L'aventure rêvée de Valeska Grisebach
- Coward de Lukas Dhont
- La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo
- La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet
- Histoires parallèles d'Asghar Farhadi
- Autofiction de Pedro Almodovar
- Paper Tiger de James Gray
Films dans la catégorie Un certain regard :
- De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko
- Everytime ed Sandra Wollner
- Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg
- I'll be gone in june de Katharina Rivilis
- Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi
- Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel
- El deshielo de Manuela Martelli
- La mas dulce de Laila Marrakchi
- Ula de Viesturs Kairiss
- Club Kid de Jordan Firstman
- Congo Boy de Rafiki Fariala
- Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo
- Le Corset de Louis Clichy
- Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
Films présentés hors-compétition :
- Her Private Hell de Nicolas Winding Refn
- L'abandon de Vincent Garenq
- Diamond d'Andy Garcia
- Karma de Guillaume Canet
- L'objet du délit d'Agnès Jaoui
- La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry
Séances spéciales :
- John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh
- Les matins merveilleux d'Avril Besson
- Avedon de Ron Howard
- Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille
- L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller
- Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas
- Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani
Séances de minuit :
- Colony de Yeon Sang-ho
- Roma Elastica de Bertrand Mandico
- Sanguine de Marion Le Corroller
- Full Phil de Quentin Dupieux
- Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane
Cannes Première :
- Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta
- Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff
- Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa
- The Match de Juan Cabral et Santiago Franco
- Une nuit de Daniel Auteuil
Deux stars mises à l'honneur
Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.
Qui sont les membres du jury du Festival de Cannes ?
Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.
Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).
Les films sélectionnés pour la Quinzaine des cinéastes
La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.
Longs-métrages
- Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)
- 9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse
- L'apaisement de Reed Van Dyk
- Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach
- Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri
- Death has no master de Jorge Thielen Armand
- Dora de July Jung
- Double Freedom de Lisandro Alonso
- L'espèce explosive de Sarah Arnold
- Gabin de Maxence Voiseux
- I see buildings fall like lightning de Clio Barnard
- Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude
- Low Expectations de Eivind Landsvik
- Merci d'être venu de Alain Cavalier
- Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves
- La Perra de Dominga Sotomayor
- Shana de Lila Pinell
- We are aliens de Kohei Kadowaki
- Le vertige de Quentin Dupieux
Courts-métrages
- A la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes de Saïd Hamich Benlarbi
- Daughters of the late colonel de Elizabeth Hobbs
- Eri de Yano Honami
- Free Eliza de Alexandra Matheou
- The Joyless Economy de Marjorie Conrad
- Madrugada de Sebastian Lojo
- Nothing happens after your absence de Ibrahim Omar
- Oh Boys de Antonio Donato
- Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol de Plecker