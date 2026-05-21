Festival de Cannes : à deux jours du palmarès, déjà des favoris ?

Ce jeudi 21 mai, le Festival de Cannes entame son avant-dernière journée avant la révélation du palmarès. On fait le point sur la compétition.

Dernières mises à jour

12:14 - Les autres stars attendues aujourd'hui La concentration de visages internationaux ne s'arrête pas à Penélope Cruz et Glenn Close ce jeudi. Pour La Bola Negra, Los Javis (les réalisateurs Javier Calvo et Javier Ambrossi) seront accompagnés par leur jeune casting espagnol : le chanteur Guitarricadelafuente (sensation pop ibérique en première interprétation cinéma), Miguel Bernardeau (vu dans Élite) et Lola Dueñas (fidèle d'Almodóvar). Pour The End of It en Cannes Première, c'est un casting cinq étoiles qui montera les marches : Rebecca Hall, Gael García Bernal, Noomi Rapace ou Beanie Feldstein. Tilda Swinton sera aussi l'attraction de la mi-journée pour sa masterclass. 12:10 - Simon Abkarian "surpris" qu'on lui propose le rôle de De Gaulle En conférence de presse, Simon Abkarian, interprète de Charles de Gaulle dans La Bataille de Gaulle, confesse avoir été "surpris" qu'on lui propose le rôle. "ça paraissait presque infaisable. Trois mois plus tard, quand j’ai eu le scénario, de surprise je suis passé à tremblements, de tremblements à doutes, et de lecture en lecture j’ai vu dans le texte qu’il y avait tous les outils qui permettent à un acteur et une actrice qui permettent de déployer son travail. Quand vous recevez un scénario de cette envergure, c’est un cadeau. Et dans le cadeau il y a une bombe, il faut la manipuler sans la désamorcer. Tout d’un coup, dans ce travail là, le sens de la responsabilité revient au grand galop. Cette époque là qui raconte la prospérité dans laquelle nous vivons aujourd’hui, c’était un très très gros défi." 12:00 - "Poser un visage sur des noms qui ont un peu disparu" dit Anamaria Vartolomei En conférence de presse, Anamaria Vartolomei est revenue sur ce qui l'a attirée et l'a poussée à accepter un rôle dans La Bataille de Gaulle : "J’ai découvert un scénario tellement riche, tellement instructif, mais pas plombant du tout... J’ai aimé la dimension presque de fresque grandiose avec des personnages, des héros qui s’ignorent, qui le deviennent malgré eux, des personnages romanesques, et moi ça m’a fait rêver sur le papier et j’ai voulu faire partie de l’aventure. Mais c’est vrai que j’ai aussi découvert la place de la jeunesse à l’époque, l’importance qu’elle a eu dans la résistance et la libération, et la place des femmes qui était un peu plus…je savais pas qu’elles avaient eu un rôle aussi essentiel dans la résistance". Pour elle, ce film a permis de "poser un visage sur des noms qui ont un peu disparu." 11:51 - "C'est ce qui manque au cinéma américain" Ardava, Safaee, producteur de La Bataille de Gaulle, est revenu sur le défi qu'un projet aussi ambitieux a pu représenter : "Ce sont évidemment des films tellement importants mais difficiles à faire, très ambitieux, volonté dès le départ d’avoir une qualité et une ambition populaire autour du film, ce qui a été très important pour nous a été de ne pas en faire un biopic. Je pense que c’est aussi aujourd’hui ce qui manque au cinéma américain : de faire des paris. C’est le rôle des studios de faire parfois des paris qui peuvent être fous au départ mais qui se révèlent être des grandes oeuvres de cinéma, et l’histoire du cinéma en est rempli." 11:47 - Antonin Baudry dévoile l'origine de "La bataille de Gaulle" Linternaute est actuellement à la conférence de presse de l'équipe de La Bataille de Gaulle : l'âge de fer. Interrogé sur l'origine du projet, le réalisateur Antonin Baudry avoue : "jeune j’étais fasciné par la figure de De Gaulle, mais il restait pour moi une forme d’icone, pas forcément intéressante à travailler, jusqu’à ce que je lise le livre de Julian Jackson, où là j’ai rencontré un personnage cinématographique en le lisant. Là, tout d’un coup, je me suis rendu compte qu’il y avait un personnage chevaleresque, à la fois drôle et tragique. Le personnage est apparu tel qu’il n’était pas apparu avant." Il dit avoir eu bien avant de commencer à travailler sur le projet de "“mener quelque chose qui allait ressembler à une odyssée, long et ambitieux, avec beaucoup d’obstacles mais potentiellement faire qqch d’important." LIRE PLUS

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

Fatherland de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Quelques jours à Nagi de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnue d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Autofiction de Pedro Almodovar

Paper Tiger de James Gray

Films dans la catégorie Un certain regard :

De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko

Everytime ed Sandra Wollner

Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg

I'll be gone in june de Katharina Rivilis

de Katharina Rivilis Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

El deshielo de Manuela Martelli

La mas dulce de Laila Marrakchi

Ula de Viesturs Kairiss

de Viesturs Kairiss Club Kid de Jordan Firstman

Congo Boy de Rafiki Fariala

Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Le Corset de Louis Clichy

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

de Abinash Bikram Shah Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

de Christophe Dimitri Réveille L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

de Lauriane Escaffre et Yvo Muller Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff

Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Une nuit de Daniel Auteuil

Les stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 a rendu hommage à plusieurs figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) a été célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'était la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui devait recevoir un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Elle a cependant dû annuler sa venue à quelques jours de l'événement. De son côté, John Travolta a eu la surprise de recevoir une Palme spéciale, alors qu'il venait présenter son premier long-métrage en tant que réalisateur.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.

Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages

Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)

9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse

L'apaisement de Reed Van Dyk

Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach

Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri

Death has no master de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom de Lisandro Alonso

de Lisandro Alonso L'espèce explosive de Sarah Arnold

Gabin de Maxence Voiseux

I see buildings fall like lightning de Clio Barnard

Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude

Low Expectations de Eivind Landsvik

Merci d'être venu de Alain Cavalier

Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We are aliens de Kohei Kadowaki

Le vertige de Quentin Dupieux

Courts-métrages