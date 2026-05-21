Festival de Cannes : à deux jours du palmarès, déjà des favoris ?
Ce jeudi 21 mai, le Festival de Cannes entame son avant-dernière journée avant la révélation du palmarès. On fait le point sur la compétition.
Le Festival de Cannes s’achève dans deux jours. C’est ce samedi 23 mai que l’on connaîtra le palmarès 2026 et le lauréat de la Palme d’or. Impossible de savoir quels films ont la préférence du jury présidé par Park Chan-Wook, puisque leurs avis ne sont pas connus ni de la presse, ni du public. Mais les critiques des médias permettent d’avoir un aperçu de la qualité des films présentés.
Si l’on se fie aux différentes grilles de presse, Fatherland de Pawel Pawlikowski et Minotaure d'Andreï Zviaguintsev sevont obtenu la préférence de la presse jusque-là. Parmi les films les mieux notés, on trouve également Soudain de Ryusuke Hamaguchi, Hope de Na Hong-Jin, Paper Tiger de James Gray, ou Notre salut d'Emmanuel Marre. Si le jury y est également sensible, on peut s’attendre à les retrouver au palmarès, samedi soir.
Mais la compétition continue de battre son plein et rien n’est encore joué. Ce jeudi 21 mai, le jury va découvrir La Bola Negra, du duo de réalisateurs espagnols Javier Calvo et Javier Ambrossi, qui réunit Penelope Cruz, Miguel Bernardeau et Glenn Close au casting. De quoi offrir une très belle montée des marches en début de soirée. L’événement de la journée reste enfin la projection de Coward, de Lukas Dhont, un réalisateur belge qui, à seulement 34 ans, émeut régulièrement la Croisette : il avait remporté la Caméra d’or et la Queer Palm en 2018 pour Girl, avant de décrocher le Grand prix du jury pour Close, en 2022. Son troisième long-métrage, Coward, qui suit des soldats lors de la Première Guerre mondiale, sera-t-il celui qui lui permettra de décrocher la Palme d’or ?
Nos derniers articles sur le Festival de Cannes 2026
12:14 - Les autres stars attendues aujourd'hui
La concentration de visages internationaux ne s'arrête pas à Penélope Cruz et Glenn Close ce jeudi. Pour La Bola Negra, Los Javis (les réalisateurs Javier Calvo et Javier Ambrossi) seront accompagnés par leur jeune casting espagnol : le chanteur Guitarricadelafuente (sensation pop ibérique en première interprétation cinéma), Miguel Bernardeau (vu dans Élite) et Lola Dueñas (fidèle d'Almodóvar). Pour The End of It en Cannes Première, c'est un casting cinq étoiles qui montera les marches : Rebecca Hall, Gael García Bernal, Noomi Rapace ou Beanie Feldstein. Tilda Swinton sera aussi l'attraction de la mi-journée pour sa masterclass.
12:10 - Simon Abkarian "surpris" qu'on lui propose le rôle de De Gaulle
En conférence de presse, Simon Abkarian, interprète de Charles de Gaulle dans La Bataille de Gaulle, confesse avoir été "surpris" qu'on lui propose le rôle. "ça paraissait presque infaisable. Trois mois plus tard, quand j’ai eu le scénario, de surprise je suis passé à tremblements, de tremblements à doutes, et de lecture en lecture j’ai vu dans le texte qu’il y avait tous les outils qui permettent à un acteur et une actrice qui permettent de déployer son travail. Quand vous recevez un scénario de cette envergure, c’est un cadeau. Et dans le cadeau il y a une bombe, il faut la manipuler sans la désamorcer. Tout d’un coup, dans ce travail là, le sens de la responsabilité revient au grand galop. Cette époque là qui raconte la prospérité dans laquelle nous vivons aujourd’hui, c’était un très très gros défi."
12:00 - "Poser un visage sur des noms qui ont un peu disparu" dit Anamaria Vartolomei
En conférence de presse, Anamaria Vartolomei est revenue sur ce qui l'a attirée et l'a poussée à accepter un rôle dans La Bataille de Gaulle : "J’ai découvert un scénario tellement riche, tellement instructif, mais pas plombant du tout... J’ai aimé la dimension presque de fresque grandiose avec des personnages, des héros qui s’ignorent, qui le deviennent malgré eux, des personnages romanesques, et moi ça m’a fait rêver sur le papier et j’ai voulu faire partie de l’aventure. Mais c’est vrai que j’ai aussi découvert la place de la jeunesse à l’époque, l’importance qu’elle a eu dans la résistance et la libération, et la place des femmes qui était un peu plus…je savais pas qu’elles avaient eu un rôle aussi essentiel dans la résistance". Pour elle, ce film a permis de "poser un visage sur des noms qui ont un peu disparu."
11:51 - "C'est ce qui manque au cinéma américain"
Ardava, Safaee, producteur de La Bataille de Gaulle, est revenu sur le défi qu'un projet aussi ambitieux a pu représenter : "Ce sont évidemment des films tellement importants mais difficiles à faire, très ambitieux, volonté dès le départ d’avoir une qualité et une ambition populaire autour du film, ce qui a été très important pour nous a été de ne pas en faire un biopic. Je pense que c’est aussi aujourd’hui ce qui manque au cinéma américain : de faire des paris. C’est le rôle des studios de faire parfois des paris qui peuvent être fous au départ mais qui se révèlent être des grandes oeuvres de cinéma, et l’histoire du cinéma en est rempli."
11:47 - Antonin Baudry dévoile l'origine de "La bataille de Gaulle"
Linternaute est actuellement à la conférence de presse de l'équipe de La Bataille de Gaulle : l'âge de fer. Interrogé sur l'origine du projet, le réalisateur Antonin Baudry avoue : "jeune j’étais fasciné par la figure de De Gaulle, mais il restait pour moi une forme d’icone, pas forcément intéressante à travailler, jusqu’à ce que je lise le livre de Julian Jackson, où là j’ai rencontré un personnage cinématographique en le lisant. Là, tout d’un coup, je me suis rendu compte qu’il y avait un personnage chevaleresque, à la fois drôle et tragique. Le personnage est apparu tel qu’il n’était pas apparu avant." Il dit avoir eu bien avant de commencer à travailler sur le projet de "“mener quelque chose qui allait ressembler à une odyssée, long et ambitieux, avec beaucoup d’obstacles mais potentiellement faire qqch d’important."
La sélection officielle du Festival de Cannes 2026
Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori
Films en compétition :
- Minotaure d'Andrei Zvyagintsev
- El ser querido de Rodrigo Sorogoyen
- The man I love de Ira Sachs
- Fatherland de Paweł Pawlikowski
- Moulin de László Nemes
- Histoires de la nuit de Léa Mysius
- Fjord de Cristian Mungiu
- Notre salut d'Emmanuel Marre
- Gentle Monster de Marie Kreutzer
- Quelques jours à Nagi de Koji Fukada
- Hope de Na Hong-jin
- Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda
- Garance de Jeanne Herry
- L'inconnue d'Arthur Harari
- Soudain de Ryusuke Hamaguchi
- L'aventure rêvée de Valeska Grisebach
- Coward de Lukas Dhont
- La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo
- La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet
- Histoires parallèles d'Asghar Farhadi
- Autofiction de Pedro Almodovar
- Paper Tiger de James Gray
Films dans la catégorie Un certain regard :
- De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko
- Everytime ed Sandra Wollner
- Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg
- I'll be gone in june de Katharina Rivilis
- Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi
- Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel
- El deshielo de Manuela Martelli
- La mas dulce de Laila Marrakchi
- Ula de Viesturs Kairiss
- Club Kid de Jordan Firstman
- Congo Boy de Rafiki Fariala
- Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo
- Le Corset de Louis Clichy
- Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
Films présentés hors-compétition :
- Her Private Hell de Nicolas Winding Refn
- L'abandon de Vincent Garenq
- Diamond d'Andy Garcia
- Karma de Guillaume Canet
- L'objet du délit d'Agnès Jaoui
- La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry
Séances spéciales :
- John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh
- Les matins merveilleux d'Avril Besson
- Avedon de Ron Howard
- Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille
- L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller
- Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas
- Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani
Séances de minuit :
- Colony de Yeon Sang-ho
- Roma Elastica de Bertrand Mandico
- Sanguine de Marion Le Corroller
- Full Phil de Quentin Dupieux
- Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane
Cannes Première :
- Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta
- Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff
- Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa
- The Match de Juan Cabral et Santiago Franco
- Une nuit de Daniel Auteuil
Les stars mises à l'honneur
Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 a rendu hommage à plusieurs figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) a été célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'était la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui devait recevoir un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Elle a cependant dû annuler sa venue à quelques jours de l'événement. De son côté, John Travolta a eu la surprise de recevoir une Palme spéciale, alors qu'il venait présenter son premier long-métrage en tant que réalisateur.
Qui sont les membres du jury du Festival de Cannes ?
Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.
Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).
Les films sélectionnés pour la Quinzaine des cinéastes
La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.
Longs-métrages
- Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)
- 9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse
- L'apaisement de Reed Van Dyk
- Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach
- Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri
- Death has no master de Jorge Thielen Armand
- Dora de July Jung
- Double Freedom de Lisandro Alonso
- L'espèce explosive de Sarah Arnold
- Gabin de Maxence Voiseux
- I see buildings fall like lightning de Clio Barnard
- Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude
- Low Expectations de Eivind Landsvik
- Merci d'être venu de Alain Cavalier
- Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves
- La Perra de Dominga Sotomayor
- Shana de Lila Pinell
- We are aliens de Kohei Kadowaki
- Le vertige de Quentin Dupieux
Courts-métrages
- A la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes de Saïd Hamich Benlarbi
- Daughters of the late colonel de Elizabeth Hobbs
- Eri de Yano Honami
- Free Eliza de Alexandra Matheou
- The Joyless Economy de Marjorie Conrad
- Madrugada de Sebastian Lojo
- Nothing happens after your absence de Ibrahim Omar
- Oh Boys de Antonio Donato
- Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol de Plecker