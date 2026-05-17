Festival de Cannes : Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche vont illuminer le tapis rouge ce soir

FESTIVAL DE CANNES. Ce dimanche 17 mai, Adèle Exarchopoulos promet de marquer le tapis rouge avec la projection de Garance, juste après que Gilles Lellouche entre en compétition avec Moulin.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Quinzaine des cinéastes Ils sont habitués à se donner la réplique, ils sont désormais (gentils) adversaires pour la compétition cannoise. Ce dimanche 17 mai, le Festival de Cannes se poursuit en projetant trois films en compétition. Et parmi eux, on compte deux longs-métrages qui vont parler aux spectateurs français : les derniers films mettant en scène d’un côté Gilles Lellouche, de l’autre Adèle Exarchopoulos. Voir les images Les meilleures photos du Festival de Cannes 2026 A 15 heures, László Nemes (lauréat du Grand Prix au Festival de Cannes 2015 pour Le fils de Saul) présente son dernier film, Moulin. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un portrait de Jean Moulin, héros de la résistance arrêté en juin 1943 et interrogé et torturé par Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon. Gilles Lellouche prête ses traits au chef de la Résistance dans un rôle presque à contre-emploi, qui suscite la curiosité des festivaliers… et qui pourrait lui valoir un prix d’interprétation masculine samedi prochain ? Il faut attendre le retour des critiques pour le savoir. A 18h30, ce sera au tour d’Adèle Exarchopoulos de monter le tapis rouge pour présenter son dernier film : l’actrice est à l’affiche de Garance, dernière réalisation de Jeanne Herry (qui avait déjà fait tourner la comédienne dans Je verrai toujours vos visages, qui avait permis à Adèle Exarchopoulos d’obtenir le César de la meilleure actrice). La comédienne de 33 ans incarne une jeune actrice alcoolique à la vie chaotique, qui vit une véritable révolution de l’ordre intime. Enfin, la journée s’achèvera avec la projection de Hope de Na Hong-Jin (The Strangers), film de science-fiction coréen très attendu des cinéphiles. Hors-compétition, le Festival de Cannes projetera Avedon de Ron Howard, La troisième nuit de Daniel Auteuil, ou encore Jim Queen, film d’animation Queer de Marco Nguyen et Nicolas Athane.

Dernières mises à jour

09:58 - Ces stars vont faire sensation sur le tapis rouge Le tapis rouge du Festival de Cannes promet de voir défiler de nombreuses stars ce dimanche. En compétition, Gilles Lellouche montera les marches de Moulin, accompagné du reste du casting, composé de Lars Eidinger (qui campe Klaus Barbie), Louise Bourgoin et Félix Lefebvre, autour du réalisateur László Nemes. Quelques heures plus tard, Adèle Exarchopoulos et Sara Giraudeau défendront Garance, sous la direction de Jeanne Herry. Mais le moment qui réunira le plus de stars internationales de la journée sera sans doute la projection de Hope : le casting rassemble Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell et la star de Squid Game Jung Ho-yeon, aux côtés des géants coréens Hwang Jung-min et Jo In-sung, autour du réalisateur Na Hong-Jin. On apercevra également Daniel Auteuil pour La Troisième Nuit, entouré de son casting, composé d'Antoine Reinartz, Luàna Bajrami et Grégory Gadebois. Ron Howard est lui aussi attendu avec son équipe pour Avedon. Cate Blanchett, qui donne aujourd’hui une masterclass cannoise, devrait également fouler le tapis rouge dans la journée. 09:25 - Le reste de la programmation du jour Hors compétition, Daniel Auteuil dévoile La Troisième Nuit, son nouveau film de réalisateur sur la rafle d'août 1942, tandis que Ron Howard présente Avedon, documentaire consacré au légendaire photographe. La journée sera aussi marquée par une discussion avec Cate Blanchett, masterclass parmi les plus convoitées de la quinzaine. Enfin, la Séance de Minuit s'annonce particulièrement déjantée avec Jim Queen, comédie d'animation queer des Français Marco Nguyen et Nicolas Athané. 09:00 - Quels films vont faire parler d’eux en compétition ce dimanche 17 mai ? Le Festival de Cannes entame sa sixième journée, l’une des plus chargées, ce dimanche 17 mai. Trois films sont en compétition aujourd’hui : d’abord, Moulin, le nouveau film de László Nemes (Oscar du meilleur film étranger pour Le Fils de Saul), consacré aux derniers jours du chef de la Résistance interrogé par Klaus Barbie, avec Gilles Lellouche dans le rôle-titre. Côté français, la cinéaste Jeanne Herry (révélée par Pupille et Je verrai toujours vos visages) présente Garance, porté par Adèle Exarchopoulos et Sara Giraudeau. Dans la soirée, on retrouvera l'événement Hope, qui signe le grand retour du cinéaste sud-coréen Na Hong-Jin (The Wailing, The Chaser) avec un casting international — Hwang Jung-min, Jo In-sung, Hoyeon, mais aussi Michael Fassbender, Alicia Vikander et Taylor Russell.

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

Fatherland de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Quelques jours à Nagi de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnue d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Autofiction de Pedro Almodovar

Paper Tiger de James Gray

Films dans la catégorie Un certain regard :

De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko

Everytime ed Sandra Wollner

Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg

I'll be gone in june de Katharina Rivilis

de Katharina Rivilis Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

El deshielo de Manuela Martelli

La mas dulce de Laila Marrakchi

Ula de Viesturs Kairiss

de Viesturs Kairiss Club Kid de Jordan Firstman

Congo Boy de Rafiki Fariala

Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Le Corset de Louis Clichy

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

de Abinash Bikram Shah Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

de Christophe Dimitri Réveille L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

de Lauriane Escaffre et Yvo Muller Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff

Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Une nuit de Daniel Auteuil

Deux stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.

Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages

Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)

9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse

L'apaisement de Reed Van Dyk

Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach

Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri

Death has no master de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom de Lisandro Alonso

de Lisandro Alonso L'espèce explosive de Sarah Arnold

Gabin de Maxence Voiseux

I see buildings fall like lightning de Clio Barnard

Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude

Low Expectations de Eivind Landsvik

Merci d'être venu de Alain Cavalier

Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We are aliens de Kohei Kadowaki

Le vertige de Quentin Dupieux

Courts-métrages