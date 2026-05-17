Festival de Cannes : Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche vont illuminer le tapis rouge ce soir
FESTIVAL DE CANNES. Ce dimanche 17 mai, Adèle Exarchopoulos promet de marquer le tapis rouge avec la projection de Garance, juste après que Gilles Lellouche entre en compétition avec Moulin.
Ils sont habitués à se donner la réplique, ils sont désormais (gentils) adversaires pour la compétition cannoise. Ce dimanche 17 mai, le Festival de Cannes se poursuit en projetant trois films en compétition. Et parmi eux, on compte deux longs-métrages qui vont parler aux spectateurs français : les derniers films mettant en scène d’un côté Gilles Lellouche, de l’autre Adèle Exarchopoulos.
A 15 heures, László Nemes (lauréat du Grand Prix au Festival de Cannes 2015 pour Le fils de Saul) présente son dernier film, Moulin. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un portrait de Jean Moulin, héros de la résistance arrêté en juin 1943 et interrogé et torturé par Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon. Gilles Lellouche prête ses traits au chef de la Résistance dans un rôle presque à contre-emploi, qui suscite la curiosité des festivaliers… et qui pourrait lui valoir un prix d’interprétation masculine samedi prochain ? Il faut attendre le retour des critiques pour le savoir.
A 18h30, ce sera au tour d’Adèle Exarchopoulos de monter le tapis rouge pour présenter son dernier film : l’actrice est à l’affiche de Garance, dernière réalisation de Jeanne Herry (qui avait déjà fait tourner la comédienne dans Je verrai toujours vos visages, qui avait permis à Adèle Exarchopoulos d’obtenir le César de la meilleure actrice). La comédienne de 33 ans incarne une jeune actrice alcoolique à la vie chaotique, qui vit une véritable révolution de l’ordre intime.
Enfin, la journée s’achèvera avec la projection de Hope de Na Hong-Jin (The Strangers), film de science-fiction coréen très attendu des cinéphiles. Hors-compétition, le Festival de Cannes projetera Avedon de Ron Howard, La troisième nuit de Daniel Auteuil, ou encore Jim Queen, film d’animation Queer de Marco Nguyen et Nicolas Athane.
09:58 - Ces stars vont faire sensation sur le tapis rouge
Le tapis rouge du Festival de Cannes promet de voir défiler de nombreuses stars ce dimanche. En compétition, Gilles Lellouche montera les marches de Moulin, accompagné du reste du casting, composé de Lars Eidinger (qui campe Klaus Barbie), Louise Bourgoin et Félix Lefebvre, autour du réalisateur László Nemes. Quelques heures plus tard, Adèle Exarchopoulos et Sara Giraudeau défendront Garance, sous la direction de Jeanne Herry. Mais le moment qui réunira le plus de stars internationales de la journée sera sans doute la projection de Hope : le casting rassemble Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell et la star de Squid Game Jung Ho-yeon, aux côtés des géants coréens Hwang Jung-min et Jo In-sung, autour du réalisateur Na Hong-Jin. On apercevra également Daniel Auteuil pour La Troisième Nuit, entouré de son casting, composé d'Antoine Reinartz, Luàna Bajrami et Grégory Gadebois. Ron Howard est lui aussi attendu avec son équipe pour Avedon. Cate Blanchett, qui donne aujourd’hui une masterclass cannoise, devrait également fouler le tapis rouge dans la journée.
09:25 - Le reste de la programmation du jour
Hors compétition, Daniel Auteuil dévoile La Troisième Nuit, son nouveau film de réalisateur sur la rafle d'août 1942, tandis que Ron Howard présente Avedon, documentaire consacré au légendaire photographe. La journée sera aussi marquée par une discussion avec Cate Blanchett, masterclass parmi les plus convoitées de la quinzaine. Enfin, la Séance de Minuit s'annonce particulièrement déjantée avec Jim Queen, comédie d'animation queer des Français Marco Nguyen et Nicolas Athané.
09:00 - Quels films vont faire parler d’eux en compétition ce dimanche 17 mai ?
Le Festival de Cannes entame sa sixième journée, l’une des plus chargées, ce dimanche 17 mai. Trois films sont en compétition aujourd’hui : d’abord, Moulin, le nouveau film de László Nemes (Oscar du meilleur film étranger pour Le Fils de Saul), consacré aux derniers jours du chef de la Résistance interrogé par Klaus Barbie, avec Gilles Lellouche dans le rôle-titre. Côté français, la cinéaste Jeanne Herry (révélée par Pupille et Je verrai toujours vos visages) présente Garance, porté par Adèle Exarchopoulos et Sara Giraudeau. Dans la soirée, on retrouvera l'événement Hope, qui signe le grand retour du cinéaste sud-coréen Na Hong-Jin (The Wailing, The Chaser) avec un casting international — Hwang Jung-min, Jo In-sung, Hoyeon, mais aussi Michael Fassbender, Alicia Vikander et Taylor Russell.
La sélection officielle du Festival de Cannes 2026
Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori
Films en compétition :
- Minotaure d'Andrei Zvyagintsev
- El ser querido de Rodrigo Sorogoyen
- The man I love de Ira Sachs
- Fatherland de Paweł Pawlikowski
- Moulin de László Nemes
- Histoires de la nuit de Léa Mysius
- Fjord de Cristian Mungiu
- Notre salut d'Emmanuel Marre
- Gentle Monster de Marie Kreutzer
- Quelques jours à Nagi de Koji Fukada
- Hope de Na Hong-jin
- Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda
- Garance de Jeanne Herry
- L'inconnue d'Arthur Harari
- Soudain de Ryusuke Hamaguchi
- L'aventure rêvée de Valeska Grisebach
- Coward de Lukas Dhont
- La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo
- La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet
- Histoires parallèles d'Asghar Farhadi
- Autofiction de Pedro Almodovar
- Paper Tiger de James Gray
Films dans la catégorie Un certain regard :
- De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko
- Everytime ed Sandra Wollner
- Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg
- I'll be gone in june de Katharina Rivilis
- Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi
- Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel
- El deshielo de Manuela Martelli
- La mas dulce de Laila Marrakchi
- Ula de Viesturs Kairiss
- Club Kid de Jordan Firstman
- Congo Boy de Rafiki Fariala
- Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo
- Le Corset de Louis Clichy
- Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
Films présentés hors-compétition :
- Her Private Hell de Nicolas Winding Refn
- L'abandon de Vincent Garenq
- Diamond d'Andy Garcia
- Karma de Guillaume Canet
- L'objet du délit d'Agnès Jaoui
- La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry
Séances spéciales :
- John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh
- Les matins merveilleux d'Avril Besson
- Avedon de Ron Howard
- Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille
- L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller
- Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas
- Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani
Séances de minuit :
- Colony de Yeon Sang-ho
- Roma Elastica de Bertrand Mandico
- Sanguine de Marion Le Corroller
- Full Phil de Quentin Dupieux
- Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane
Cannes Première :
- Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta
- Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff
- Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa
- The Match de Juan Cabral et Santiago Franco
- Une nuit de Daniel Auteuil
Deux stars mises à l'honneur
Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.
Qui sont les membres du jury du Festival de Cannes ?
Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.
Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).
Les films sélectionnés pour la Quinzaine des cinéastes
La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.
Longs-métrages
- Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)
- 9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse
- L'apaisement de Reed Van Dyk
- Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach
- Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri
- Death has no master de Jorge Thielen Armand
- Dora de July Jung
- Double Freedom de Lisandro Alonso
- L'espèce explosive de Sarah Arnold
- Gabin de Maxence Voiseux
- I see buildings fall like lightning de Clio Barnard
- Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude
- Low Expectations de Eivind Landsvik
- Merci d'être venu de Alain Cavalier
- Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves
- La Perra de Dominga Sotomayor
- Shana de Lila Pinell
- We are aliens de Kohei Kadowaki
- Le vertige de Quentin Dupieux
Courts-métrages
- A la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes de Saïd Hamich Benlarbi
- Daughters of the late colonel de Elizabeth Hobbs
- Eri de Yano Honami
- Free Eliza de Alexandra Matheou
- The Joyless Economy de Marjorie Conrad
- Madrugada de Sebastian Lojo
- Nothing happens after your absence de Ibrahim Omar
- Oh Boys de Antonio Donato
- Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol de Plecker