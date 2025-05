Festival de Cannes : ces stars étaient en couple, elles se croisent sur la Croisette

De nombreuses stars américaines sont attendues sur le tapis rouge ce samedi 17 mai. Parmi elles, deux anciens acteurs d'une saga populaire, qui ont été en couple par le passé.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Semaine de la critique

La Quinzaine des cinéastes

Palme d'or L'essentiel Le Festival de Cannes se poursuit ce samedi 17 mai 2025 . On est à mi-parcours, puisque l’événement se terminera samedi prochain avec la révélation du palmarès et de la Palme d’or.

. On est à mi-parcours, puisque l’événement se terminera samedi prochain avec la révélation du palmarès et de la Palme d’or. Trois films attendus sont présentés en compétition aujourd’hui : Renoir d’Hayakawa Chie, La nouvelle vague de Richard Linklater et Die my love de Lynne Ramsay.

Renoir d’Hayakawa Chie, La nouvelle vague de Richard Linklater et Die my love de Lynne Ramsay. De nombreuses stars font l’actualité sur le tapis rouge, et des incidents diplomatiques sont évités grâce au calendrier ! Car des stars anciennement en couple sont en même temps à Cannes. C’est le cas de Kristen Stewart, qui a présenté vendredi soir son premier film en tant que réalisatrice, The chronology of water, alors que son ex Robert Pattinson doit normalement être présent pour Die my love, projeté ce soir. Ce ne sont pas les seuls, puisque Tom Cruise a également fait sensation mercredi sur le tapis rouge de Mission Impossible, quelques jours seulement avant que Nicole Kidman, son ex-épouse, ne reçoive le prix Kering de Femme de l’année, ce dimanche.

et des incidents diplomatiques sont évités grâce au calendrier ! Car des stars anciennement en couple sont en même temps à Cannes. C’est le cas de Kristen Stewart, qui a présenté vendredi soir son premier film en tant que réalisatrice, The chronology of water, alors que son ex Robert Pattinson doit normalement être présent pour Die my love, projeté ce soir. Ce ne sont pas les seuls, puisque Tom Cruise a également fait sensation mercredi sur le tapis rouge de Mission Impossible, quelques jours seulement avant que Nicole Kidman, son ex-épouse, ne reçoive le prix Kering de Femme de l’année, ce dimanche. Parmi les autres stars attendues ce samedi, Jennifer Lawrence pour Die My Love. Laurent Lafitte et Géraldine Pailhas vont probablement faire une apparition pour la projection du film d’animation Marcel et Monsieur Pagnol, quand Pio Marmaï, Panayotis Pascot et Sofiane Zermani vont certainement fouler le tapis rouge pour présenter Le roi soleil, film présenté hors-compétition en séance de minuit. Voir les images Les meilleures photos du Festival de Cannes 2025

En direct

11:30 - L’événement du jour : Robert Pattinson et Jennifer Lawrence Deux des plus grandes stars américaines de leur génération seront présentes à Cannes. Il s’agit de Robert Pattinson et de Jennifer Lawrence, qui figurent tous les deux au casting de l’un des films présenté en compétition ce soir, vers 22h : Die my love. Il s’agit du dernier film de Lynne Ramsay, qui avait déjà signé le dérangeant We need to talk about Kevin et A beautiful day, pour lequel elle avait obtenu le prix du scénario à Cannes. Son dernier film, adaptation du roman du même nom, s’interroge une nouvelle fois sur la maternité alors qu’une femme qui vient d’accoucher semble peu à peu sombrer dans la folie. 10:54 - Hafsia Herzi évoque les "résistances" qu'elle a rencontré pour monter son film Hafsia Herzi est actuellement présente pour la conférence de presse de son film, La petite dernière, présenté en compétition pour la Palme d'or. Elle a ainsi confirmé qu'elle a rencontré des résistances au moment de faire son film, qui évoque comment une femme, fille d'immigrés algérien qui grandit en banlieue parisienne, découvre son homosexualité, ce qui entraîne des conflits avec sa famille et sa foi musulmane. "On sait que quand on s'attaque à des sujets plus ou moins tabou, on ne va pas être qu'encouragé", a confirmé la réalisatrice et actrice césarisée. "On s'en doutait dès le début, Je savais que ça allait pas être facile mais je m'attendais pas à tout ce qu'il s'est passé. Mais ça m'encourage à aller au bout des choses. On a réussi à faire face à tout ça. J'essaie de transformer le négatif en positif, ça a permis aux bonnes personnes d'être présentes et d'être là pour de bonnes raisons. Il n'y avait que des personnes qui étaient là pour défendre le film." 10:04 - Un futur Beatles devient réalisateur Il va incarner John Lennon dans les quatre prochains films centrés sur les Beatles, réalisé par Sam Mendes. Avant cela, Harris Dickinson (Babygirl, Sans filtre) passe par la case Cannes et présente à 11h son premier film en tant que réalisateur, Urchin, dans la section Un certain regard. 09:02 - Le programme de ce samedi 17 mai C’est une grosse journée pour le Festival de Cannes. Trois films en compétition sont présentés ce samedi 17 mai : Renoir, film de la cinéaste japonaise Hayakawa Chie, La nouvelle vague du réalisateur Richard Linklater (la trilogie des Before, Boyhood…) mais aussi Die my love de Lynne Ramsay. Ce dernier film réunit à l’écran les deux immenses stars Robert Pattinson et Jennifer Lawrence, qui se sont fait chacun connaître dans des franchises (Twilight et Harry Potter pour l’un, Hunger Games et X-Men pour l’autre). Egalement au programme ce samedi : les projections du film d’animation Marcel et Monsieur Pagnol, ainsi que Le roi soleil, hors-compétition en séance de minuit.

Le Festival de Cannes est un événement cinématographique majeur pour l'industrie. Sa portée internationale et sa longévité font de lui l'un des festivals majeurs du septième art mondial. Chaque année, de nombreuses stars viennent défiler sur la Croisette, tandis que de nombreux cinéastes venus des quatre coins du monde viennent présenter leurs films dans l'espoir de décrocher la fameuse Palme d'or. La 78e édition a lieu du 13 au 24 mai 2025.

Film d'ouverture :

Partir un jour d'Amélie Bonnin

Longs métrages en compétition :

Un simple accident de Jafar Panahi

Valeur sentimentale de Joachim Trier

Romeria de Carla Simón

Song of Falling de Masha Selinski

Les aigles de la République de Tarik Saleh

The Mastermind de Kelly Reichardt

Dossier 137 de Dominik Moll

L'agent secret de Kleber Mendonça Filho

Fuori de Mario Martone

Deux procureurs de Sergueï Loznitsa

Nouvelle vague de Richard Linklater

Sirat d'Oliver Laxe

La petite dernière d'Hafsia Herzi

The History of Sound d'Oliver Hermanus

Renoir de Chie Hayakawa

Alpha de Julia Ducournau

Jeunes mères de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Eddington d'Ari Aster

The Phoenician Scheme de Wes Anderson

Die my live de Lynne Ramsay

Woman and Child de Saeed Roustaee

Resurrection de Bi Gan

Un certain regard :

The Mysterious Gaze of the Flamingo de Diego Céspedes

My father's shadow d'Akinola Davies Jr

Météors d'Hubert Charuel

d'Hubert Charuel L'inconnu de la grande arche, Stéphane Demoustier

Homebound de Neeraj Ghaywan

de Neeraj Ghaywan A pale view of hills d'Ishikawa Kei

Urchin d'Harris Dickinson

Eleonor the great de Scarlett Johansson

Once upon a time in Gaza de Tarzan Nasser et Arab Nasser

Aisha Can't Fly Away de Morad Mostafa

Phillion d'Harry Lighton

Karavan de Zuzana Kirchnerová

The Plague de Charlie Polinger

Promis le ciel d'Erige Sehiri

Un dernier pour la route de Francesco Sossai

Heads or tails ? de Matteo Zoppis, Alessio Rigo de Righi

Love me tender d'Anna Cazenave Cambet

Un poeta de Simon Mesa Soto

de Simon Mesa Soto Le rire et le couteau de Pedro Pinho

The chronology of water de Kristen Stewart

Hors compétition :

La venue de l'avenir de Cédric Klapisch

de Cédric Klapisch Mission Impossible : The Final Reckoning de Christopher McQuarrie

La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa

Vie privée de Rebecca Zlotowski

Highest 2 Lowest de Spike Lee

13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon

Séances de minuit :

Sons of the Neon Night de Mak Juno

Exit 8 de Kawamura Genki

Dalloway de Yann Gozlan

Le roi soleil de Vincent Maël Carodna

Honey don't ! d'Ethan Coen

Cannes première :

Amrun de Faith Akin

Splitsville de Mike Corvino

La disparition de Josef Mengele de Kirill Serebrennikov

Connemara d'Alex Lutz

La vague de Sebestian Lelio

Orwell : 2+2=5 de Raoul Peck

Renai Saiban de Koji Fukada

Astin Sem Eftir Er d'Hlynur Palmason

Magalhaes de Lav Diaz

Séances spéciales :

Bono : Story of Surrender d'Andrew Dominik

Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet

Dites-lui que je l'aime de Romane Bohringer

de Romane Bohringer Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han

Mama d'Or Sinai

Arco d'Ugo Bienvenu

Qui brille au combat de Joséphine Japy

L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme de Pierre Richard

The Six Billion Dollar Man de Eugene Jarecki

Juliette Binoche a été choisie comme présidente du 78e jury du Festival de Cannes. C'est elle qui remettra la Palme d'or 2025 lors de la prochaine édition, le 24 mai. A ses côtés, on retrouve au sein du jury l'actrice américaine Halle Berry (X-Men, Meurs un autre jour), la réalisatrice indienne Payal Kapadia (All we imagine as light), l'actrice italienne Alba Rohrwacher (La Chimère, Tre Piani, Heureux comme Lazarro), l'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani (Chanson douce) le réalisateur congolais Dieudo Hamadi (En route pour le milliard), le réalisateur coréen Hong Sang-Soo (Le jour d'après, Juste sous vos yeux), le réalisateur mexicain Carlos Reygadas (Post Tenebras Lux) et l'acteur américain Jeremy Strong (Succession, The Apprentice).

La Semaine de la critique est depuis 1962 l'une des principales sélections parallèles du Festival de Cannes. Elle a vise à faire émerger des talents et se focalise généralement sur les premiers ou deuxièmes films de nouveaux réalisateurs.

L'Intérêt d'Adam de Laura Wandel

Sleepless City de Guillermo Galoe

Imago de Déni Oumar Pitsaev

Kika d'Alexe Poukine

Left-handed girl de Shih-Ching Tsou

Nino de Pauline Loquès

Un fantôme utile de Ratchapoom Boonbuchachoke

Reedland de Sven Bresser

Baise en ville de Martin Jauvat

Des preuves d'amour d'Alice Douard

Planètes de Momoko Seto

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages :

Enzo de Laurent Cantet réalisé par Robin Campillo

Amour Apocalypse d'Anne Emond

Classe moyenne d'Anthony Cordier

Dangerous Animals de Sean Byrne

La danse des renards de Valérie Carnoy

L'engloutie de Louise Hémon

Les filles du désir de Prïncia Car

Girl on edge de Jinghao Zhou

Indomptables de Thomas Ngijol

Kokuho de Lee Sang-il

Lucky Lu de Lloyd Lee Choi

Militantropos de Yelizaveta Smith, Alina Gorlova et Simon Mozgovyi

Miroirs n°3 de Christian Petzold

La mort n'existe pas de Félix Dufour-Laperrière

The president's cake de Hasan Hadi

Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski

Sorry, baby de Eva Victor

Courts-métrages :

+10K de Gala Hernandez Lopez

Before the sea forgets de Ngoc Duy Lê

The Boydi de Louris van de Geer

Bread will walk de Alex Boya

Coeur bleu de Samuel Suffren

Karmash de Aleem Bukhari

Loynes de Dorian Jespers

La mort du poisson de Eva Lusbaronian

Nervous Energy de Eve Liu

When the geese flew de Arthur Gay

On ne connaît pas encore le nom du film qui remportera la Palme d'or, le 24 mai 2025. L'an dernier, c'est le film Anora de Sean Baker qui a remporté la récompense suprême du Festival. Cette comédie dramatique portée par Mikey Madison suit le parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas. Le long-métrage a par la suite remporté l'Oscar du Meilleur film en mars 2025.