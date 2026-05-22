Festival de Cannes : dernière journée de compétition avant le palmarès, des favoris se démarquent
La compétition du Festival de Cannes s'achève avec les projections de L'aventure rêvée et Histoires de la nuit ce vendredi 22 mai 2026. Agnès Jaoui présente également son dernier film hors-compétition.
C’est le dernier jour de compétition au Festival de Cannes. Ce vendredi 22 mai 2026, le jury présidé par Park Chan-Wook va découvrir les deux derniers films en compétition pour la Palme d’or cette année : L’aventure rêvée de Valeska Grisebach et Histoires de la nuit de Léa Mysius. Vont-ils renverser la tendance et s’imposer au palmarès en dernière minute ? Impossible de le savoir avant la cérémonie de clôture, programmée sur France 2 ce samedi à 19h.
La presse, en tout cas, a déjà déterminé ses favoris. Si l’on se fie aux différentes grilles de presse, Fatherland de Pawel Pawlikowski et Minotaure d'Andreï Zviaguintsev sevont obtenu la préférence de la presse jusque-là. Parmi les films les mieux notés, on trouve également Soudain de Ryusuke Hamaguchi, Hope de Na Hong-Jin, Paper Tiger de James Gray, ou Notre salut d'Emmanuel Marre. The Man I Love et La Bola Negra ont également plu. Si le jury y est également sensible, on peut s’attendre à les retrouver au palmarès, samedi soir.
Hors compétition ce vendredi, Agnès Jaoui va fouler les marches du Palais des Festivals de Cannes pour présenter son dernier film en tant que réalisatrice : L’Objet du délit. Cette comédie dramatique avec Daniel Auteuil au casting promet de faire parler d’elle, puisqu’elle raconte comment une accusation d’agression sexuelle vient perturber les répétitions de l’opéra Les Noces de Figaro. La comédienne s’inspire de son amour de l’opéra et de ses expériences en tant qeu femme dans une industrie dominée par les hommes, et s’inspire du mouvement #MeToo.
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09:00 - La dernière journée de compétition pour la Palme d'or
Le Festival de Cannes sonne la dernière journée de compétition, avant l’annonce du palmarès lors de la cérémonie de clôture demain. Deux films vont être projetés juste avant que le jury n’établisse son palmarès de cette 79e édition : L'Aventure rêvée de l'Allemande Valeska Grisebach et Histoires de la nuit de Léa Mysius. La journée se terminera hors-compétition avec L’Objet du délit d’Agnès Jaoui, en parallèle de la cérémonie de clôture de la section Un certain regard.
La sélection officielle du Festival de Cannes 2026
Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori
Films en compétition :
- Minotaure d'Andrei Zvyagintsev
- El ser querido de Rodrigo Sorogoyen
- The man I love de Ira Sachs
- Fatherland de Paweł Pawlikowski
- Moulin de László Nemes
- Histoires de la nuit de Léa Mysius
- Fjord de Cristian Mungiu
- Notre salut d'Emmanuel Marre
- Gentle Monster de Marie Kreutzer
- Quelques jours à Nagi de Koji Fukada
- Hope de Na Hong-jin
- Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda
- Garance de Jeanne Herry
- L'inconnue d'Arthur Harari
- Soudain de Ryusuke Hamaguchi
- L'aventure rêvée de Valeska Grisebach
- Coward de Lukas Dhont
- La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo
- La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet
- Histoires parallèles d'Asghar Farhadi
- Autofiction de Pedro Almodovar
- Paper Tiger de James Gray
Films dans la catégorie Un certain regard :
- De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko
- Everytime ed Sandra Wollner
- Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg
- I'll be gone in june de Katharina Rivilis
- Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi
- Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel
- El deshielo de Manuela Martelli
- La mas dulce de Laila Marrakchi
- Ula de Viesturs Kairiss
- Club Kid de Jordan Firstman
- Congo Boy de Rafiki Fariala
- Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo
- Le Corset de Louis Clichy
- Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
Films présentés hors-compétition :
- Her Private Hell de Nicolas Winding Refn
- L'abandon de Vincent Garenq
- Diamond d'Andy Garcia
- Karma de Guillaume Canet
- L'objet du délit d'Agnès Jaoui
- La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry
Séances spéciales :
- John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh
- Les matins merveilleux d'Avril Besson
- Avedon de Ron Howard
- Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille
- L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller
- Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas
- Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani
Séances de minuit :
- Colony de Yeon Sang-ho
- Roma Elastica de Bertrand Mandico
- Sanguine de Marion Le Corroller
- Full Phil de Quentin Dupieux
- Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane
Cannes Première :
- Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta
- Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff
- Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa
- The Match de Juan Cabral et Santiago Franco
- Une nuit de Daniel Auteuil
Les stars mises à l'honneur
Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 a rendu hommage à plusieurs figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) a été célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'était la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui devait recevoir un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Elle a cependant dû annuler sa venue à quelques jours de l'événement. De son côté, John Travolta a eu la surprise de recevoir une Palme spéciale, alors qu'il venait présenter son premier long-métrage en tant que réalisateur.
Qui sont les membres du jury du Festival de Cannes ?
Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.
Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).
Les films sélectionnés pour la Quinzaine des cinéastes
La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.
Longs-métrages
- Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)
- 9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse
- L'apaisement de Reed Van Dyk
- Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach
- Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri
- Death has no master de Jorge Thielen Armand
- Dora de July Jung
- Double Freedom de Lisandro Alonso
- L'espèce explosive de Sarah Arnold
- Gabin de Maxence Voiseux
- I see buildings fall like lightning de Clio Barnard
- Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude
- Low Expectations de Eivind Landsvik
- Merci d'être venu de Alain Cavalier
- Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves
- La Perra de Dominga Sotomayor
- Shana de Lila Pinell
- We are aliens de Kohei Kadowaki
- Le vertige de Quentin Dupieux
Courts-métrages
- A la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes de Saïd Hamich Benlarbi
- Daughters of the late colonel de Elizabeth Hobbs
- Eri de Yano Honami
- Free Eliza de Alexandra Matheou
- The Joyless Economy de Marjorie Conrad
- Madrugada de Sebastian Lojo
- Nothing happens after your absence de Ibrahim Omar
- Oh Boys de Antonio Donato
- Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol de Plecker