"Festival de Cannes : des favoris pour la Palme d'or remise ce soir ? Le direct"

10:07 - Les derniers films à voir au Festival de Cannes ce samedi (2/2)

D'autres films en compétition sont projetés ce samedi 17 juillet 2021, avant et après la cérémonie de clôture. Voici le reste des séances prévues dans l'après-midi et la soirée pour cette dernière journée du Festival de Cannes 2021 : Annette (13h30, salle Debussy), Flag Day (14h15, salle du soixantième), Red Rocket (15h15, salle Buñuel), La Fracture (16h30, salle Debussy), Titane (16h30, salle du soixantième), The story of my wife (17h45, salle Buñuel), Les Olympiades (18h30, salle du soixantième), Haut et fort (16h00, Cinéum Screen X, 20h45, salle du soixantième), France (13h00, Cinéum Screen X, 21h00, salle Buñuel), Les Intranquilles (12,30, Cinéum Imax, 22h45, salle du soixantième).