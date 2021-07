"Festival de Cannes : films, stars, tapis rouge... Programme du jour"

FESTIVAL DE CANNES 2021. Le Festival de Cannes va rythmer la Croisette jusqu'au 17 juillet 2021. Quel est le programme ce mercredi 7 juillet ? Les films, les stars, les projections, les horaires et les tapis rouges.

13:06 - Comment suivre le Festival de Cannes de chez soi ? Certains vacanciers, festivaliers ou Cannois ont la chance de pouvoir profiter de l'effervescence du Festival de Cannes jusqu'au 17 juillet 2021. Mais ce n'est pas le cas de tous les cinéphiles, dont beaucoup suivent l'événement à distance. Il reste toutefois possible de suivre l'événement : la page officielle Youtube du festival diffuse en direct les moments forts de l'événement accessibles au public, comme les conférences de presse des films en compétition, les montées des marches ou les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Certains films en compétition sortent également simultanément en salles de cinéma : c'est le cas notamment d'Annette ou de Benedetta vendredi. Pour suivre les retransmissions en direct des événements du Festival de Cannes, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. 12:44 - Qu'a pensé la presse d'Annette, film d'ouverture du Festival de Cannes 2021 ? C'est le premier film de la compétition officielle présenté à Cannes. Annette de Leos Carax a fait l'ouverture du Festival de Cannes 2021 mardi 6 juillet 2021. Et autant dire que cette comédie musicale sur son des Sparks a divisé la critique entre les ultra-convaincus et les déçus. Dans la première catégorie, on compte LCI, Le Monde ou encore Télérama : "Grisant, magique, cruel et toujours captivant" pour LCI, qui voit bien le film recevoir "un prix de la mise en scène, au minimum", tandis que Le Monde salue cette "comédie musicale déchirante et inspirée". Pour Télérama, Leos Carax signe "un opéra rock flamboyant". Pour Première, "le spectacle vaut le coup d'oeil et n'a pas volé son invitation dans la compétition cannoise". A l'inverse, Le Figaro estime que "la comédie musicale très attendue de Leos Carax fait pschitt. Son emphase et son absence de propos confinent souvent au ridicule." Même son de cloche du côté de l'un des journalistes du Parisien, qui déplore l'interprétation chantée d'Adam Driver. 12:05 - Quelles stars attendues ce mercredi au Festival de Cannes ? Chaque jour, les stars défilent sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Ce mercredi 7 juillet 2021, on peut s'attendre à voir François Ozon parader avec son équipe pour la projection de son dernier film, Tout s'est bien passé. Il devrait donc être accompagné de Sophie Marceau, Géraldine Pailhas, André Dussolier ou encore Charlotte Rampling. Pour la projection de Val, documentaire sur Val Kilmer, on peut très certainement attendre la venue de l'acteur américain vu dans Willow ou Batman Forever. Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin devraient également apparaître pour présenter le documentaire "Jane par Charlotte", présenté en compétition "Cannes Première". 11:33 - Les projections Cannes Classics En dehors de la compétition officielle du Festival de Cannes, les organisateurs ont prévu des projections de la section Cannes Classic, qui permet de (re)découvrir de vieux films de réalisateurs de renoms dans des versions restaurées. Ce mercredi 7 juillet 2021, il est possible de (re)voir La drôlesse de Jacques Doillon (19h, salle du soixantième), Yashagaike de Masahiro Shinoda (22h30, salle du soixantième), Tsuki wa noborinu de Kinuyo Tanaka (17h45, salle Buñuel) et Chère Louise de Philippe de Broca (20h00, salle Buñuel). 11:01 - Les rencontres du jour au Festival de Cannes Le Festival de Cannes, ce n'est pas seulement des tapis rouges et des projections, mais également des rencontres avec des cinéastes de renom pour les festivaliers. Ce mercredi 7 juillet 2021, en salle Buñuel, les personnes disposant de l'accréditation nécessaire pourront suivre une conversation avec le cinéaste Bong Joon-ho (Parasite) à 11h. Cette rencontre sera suivie d'un rendez-vous avec Jodie Foster, dans la même salle dès 15h00. 10:31 - Quels films présentés en compétition au Festival de Cannes ce mercredi ? Dans la compétition Cannes Première, les festivaliers vont pouvoir découvrir plusieurs films en compétition. En sélection officielle, sachez qu'Annette de Leos Carax est de nouveau diffusé pour ceux qui n'ont pas pu le découvrir en cérémonie d'ouverture (11h, Cinéum Imax). Il sera également possible de voir Ha'Berech de Nadav Lapid (16h00, Grand théâtre lumière) et Tout s'est bien passé de François Ozon (19h00, Grand théâtre lumière). Dans la catégorie Un certain regard, les festivaliers pourront voir Rehana Maryam Noor d'Abdullah Mohammad Saad (11h15, Salle Debussy) et Onoda d'Arthur Harari (19h15, Salle Debussy). En compétition "Cannes Première", notons les projections de Val de Ting Poo et Leo Scott (14h00, Salle Debussy) mais aussi de Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg (22h30, Salle Debussy). 10:00 - Première journée au Festival de Cannes Après une année creuse, la Croisette se réveille ce mercredi 7 juillet 2021 au rythme du cinéma. La veille, la cérémonie d'ouverture a ramené les paillettes et le glamour à Cannes, tandis que de nombreuses stars ont défilé, de Bella Hadid à Leïla Bekhti en passant par Carla Bruni. La compétition débute officiellement ce mercredi, puisque plusieurs films sont présentés aujourd'hui : Annette de Leos Carax, pour ceux qui n'ont pas pu le découvrir lors de la cérémonie d'ouverture, mais également Tout s'est bien passé de François Ozon et Ha'berech de Nadav Lapid.

Le Festival de Cannes 2021 se déroulera du 6 au 17 juillet 2021. Un changement de taille pour les festivaliers et les Cannois, puisque l'événement célébrant le cinéma international se déroule traditionnellement en mai. Mais en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le festival a été décalé de deux mois, afin de permettre la bonne tenue de l'événement et permettre à un maximum de célébrités de faire le déplacement.

La liste des films en compétition pour le Festival de Cannes 2021 a été annoncée au cours d'une conférence de presse le 3 juin 2021. Environ une soixantaine de films fait partie de la sélection officielle du 74e Festival de Cannes, dont la plupart en compétition pour le palmarès final, révélé le 17 juillet 2021, et notamment pour recevoir la Palme d'or tant convoitée. Un blockbuster est également présenté traditionnellement hors-compétition : cette année, il s'agira de Fast and Furious 9. Retrouvez ci-dessous les films en compétition pour la sélection officielle du Festival de Cannes 2021.

Les films en sélection officielle du Festival de Cannes 2021

Annette de Leos Carax (film d'ouverture) avec Adam Driver et Marion Cotillard

Un héro d'Ashgar Farhadi

d'Ashgar Farhadi Tout s'est bien passé de François Ozon avec Sophie Marceau, Géraldine Pailhas, André Dussolier

Tre Piani de Nanni Moretti

Titane de Julia Ducournau avec Agathe Rousselle, Garance Marillier, Vincent Lindon

The French Dispatch de Wes Anderson avec Bill Murray, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody...

Red Rocket de Sean Baker

La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov

France de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Benjamin Biolay

Nitram de Justin Kurzel

de Justin Kurzel Memoria d'Apichatpong Weerasethakul avec Tilda Swinton, Jeanne Balibar

Lingui, les liens sacrés de Mahamat-Saleh Haroun

Les Olympiades de Jacques Audiard avec Makita Samba, Noémie Merlant

Les intranquilles de Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Matthias Schoenaerts

La fracture de Catherine Corsini avec Sam Worthington, Lily Rabe

Julie (en douze chapitres) de Joachim Trier

Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen

Haut et fort de Nabil Ayouch

Le genou d'Ahed de Nadav Lapid

Drive my car de Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island de Mia Hansen-Love avec Mia Wasikowska, Tim Roth

Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Lambert Wilson, Charlotte Rampling

L'histoire de ma femme d'Ildiko Enyedi avec Léa Seydouw, Louis Garrel

Flag Day de Sean Penn avec Sean Penn, Miles Teller, Josh Brolin

Belle de Mamoru Hosada

Les films de la catégorie Un certain regard

Un monde de Laura Wandel

The Innocents d'Eskil Vogt

Rehana Maryam Noor d'Abdullah Mohammad Saad

Et il y eut un matin d'Eran Kolirin

La Civil de Teodora Ana Mihai

The Great Freedom (La Grande Liberté)

Woman do cry de Mina Mileva et Vesela Kazakova

Unclenching the fist de Kira Kovalenko

After yang de Kogonada

Commitment hasan d'Hasan Semih Kaplanoglu

Lamb de Vladimar Johansson

de Vladimar Johansson Noche de Fuego de Tatiana Huezo

Bonne mère d'Hafsia Herzi

Delo (House arrest) d'Alexey German JR

Blue bayou de Justin Chon

Moneyboys de C.B. Yi

Freda de Gessica Geneus

Mes frères et moi de Yohan Manca

La sélection Cannes Premières :

Evolution de Kornel Mundruczo

Tromperie d'Arnaud Desplechin

Cow d'Andrea Arnold

Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit

Mothering Sunday d'Eva Husson

Serre-moi fort de Mathieu Amalric

In front of your face de Hong Sang-Soo

Vortex de Gaspar Noé

Les films présentés Hors-compétition du Festival de Cannes 2021 :

De son vivant d'Emmanuelle Bercot

Emergency Declaration d'Han Jae-Rim

The Velvet Underground de Todd Haynes

Stillwater de Tom McCarthy

Aline de Valérie Lemercier

Bac Nord de Cédric Jimenez

Where is Anne Franck de Ari Folman

Comme l'année dernière, le cinéaste afro-américain Spike Lee a accepté de diriger le jury du Festival de Cannes. Il aura donc la responsabilité de mener les délibérations et notamment de décider quel film recevra la Palme d'Or. Pour information, Spike Lee est le premier cinéaste noir à occuper cette fonction depuis le lancement officiel du festival, en 1946. Auparavant, des artistes noirs ou afro-américains ont pu être membre du jury, mais ne l'avaient jamais présidé.

Parmi les membres du jury du prochain Festival de Cannes, on retrouve pour épauler Spike Lee dans ses choix : la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop (Atlantique), la chanteuse Mylène Farmer, l'actrice Maggie Gyllenhaal (Batman : The Dark Knight, Donnie Darko), la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner (Little Joe), l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent (Je vais bien, ne t'en fais pas, Inglorious Basterds), le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius), l'acteur Tahar Rahim (Un Prophète) et enfin l'acteur sud-coréen Song Kang-ho (Parasite, Memory of Murder).

Malgré le contexte sanitaire, plusieurs stars devraient faire le déplacement pour le Festival de Cannes 2021. Jodie Foster (Le silence des agneaux) sera présente pour recevoir une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Matt Damon vient présenter Stillwater, le dernier film de Todd McCarthy, tandis qu'Isabelle Huppert fait également le déplacement. Le jury du Festival de Cannes amène également son lot de stars sur la Croisette, comme le réalisateur Spike Lee, la chanteuse Mylène Farmer, l'acteur Tahar Rahim, l'actrice Maggie Gyllenhaal, la comédienne Mélanie Laurent ou encore le comédien Song Kang-ho. D'autres stars devraient fouler le tapis rouge pour présenter des films, bien que leur présence reste à confirmer, en raison des précautions sanitaires ou de leur emploi du temps respectifs : probablement Marion Cotillard et Adam Driver pour Annette ou le casting cinq étoiles du dernier Wes Anderson, The French Dispatch (au casting : Bill Murray, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Léa Seydoux, Owen Wilson, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Edward Norton...). Catherine Deneuve est également attendue.

L'annonce des affiches du Festival de Cannes est toujours un grand moment pour les cinéphiles qui suivent de près l'événement. Les organisateurs ont dévoilé celle de la 74e édition, qui se tient du 6 juillet au 17 juillet 2021. Cette année, Spike Lee, le président du jury, est mis à l'honneur en noir et blanc (en hommage à certains de ses films), afin de mettre en lumière le regard bien particulier que porte le cinéaste sur le septième art.

Un regard curieux sur le 7e art, le décor cannois en toile de fond : Spike Lee à l'honneur sur l'affiche officielle de #Cannes2021 !

Photo de Spike Lee avec lautorisation de Bob Peterson & Nike Tous droits réservés / Graphisme Hartland Villa

On ne connaît pas encore la palme d'or 2021, qui sera dévoilée lors de la cérémonie de clôture le 17 juillet 2021. L'an dernier, le Festival de Cannes ne s'étant pas déroulé dans sa forme traditionnelle en raison de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de palme d'or. La dernière a été décernée en 2019, la Palme d'Or a été décernée à la satire sociale Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui a également décroché l'Oscar du meilleur film et le César du meilleur film étranger quelques mois plus tard.

On ne connaît pas encore le palmarès du Festival de Cannes 2021. Le palmarès sera dévoilé le 17 juillet 2021, en clôture de l'événement. En 2020, le festival n'a pas eu lieu et n'a pas eu non plus de palmarès. Le dernier remonte à 2019. Vous pouvez retrouver ci-dessous le dernier palmarès complet de la sélection officielle du Festival de Cannes 2019 :

Palme d'or : Parasite du Sud-coréen Bong Joon-ho

du Sud-coréen Bong Joon-ho Grand prix du jury : Atlantique de la Franco-sénégalaise Mati Diop.

Atlantique de la Franco-sénégalaise Mati Diop. Prix du jury : Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau du Brésilien Kleber Mendonça Filho

Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau du Brésilien Kleber Mendonça Filho Prix d'interprétation masculine : Antonio Banderas, dans le film Douleur et gloire de l'Espagnol Pedro Almodóvar

Antonio Banderas, dans le film de l'Espagnol Pedro Almodóvar Prix de la mise en scène : les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour le film Le Jeune Ahmed

les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour le film Le Jeune Ahmed Prix du scénario : Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma

Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma Prix de l'interprétation féminine : Emily Beecham , dans le film Little Joe de Jessica Hausner.

Emily Beecham , dans le film Little Joe de Jessica Hausner. Mention spéciale pour It Must be heaven d'Elia Suleiman

pour It Must be heaven d'Elia Suleiman Prix de la Caméra d'or : Nuestras madres de César Diaz

Nuestras madres de César Diaz Palme d'Or du court-métrage : La distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos À noter que le jury a décerné une mention spéciale à Monstruo Dios de Agustina San Martín.

Par son glamour et ses paillettes, le Festival de Cannes fait rêver le public du monde entier. Lorsqu'on n'est ni un professionnel du cinéma, ni un journaliste, il n'est toutefois pas facile de voir des films ou d'être accrédité pour accéder au Palais du Festival. Ce n'est toutefois pas complètement impossible. Il suffit de faire partie l'une des catégories de spectateurs suivantes :

Les professionnels du cinéma (administrations, ambassades, ministères, institutions d'Etat, administrations du cinéma et association professionnelles, agences artistiques, agents de ventes, attachés de presse...ryv)

(administrations, ambassades, ministères, institutions d'Etat, administrations du cinéma et association professionnelles, agences artistiques, agents de ventes, attachés de presse...ryv) Les amateurs de cinéma âgés de 18 à 28 ans peuvent bénéficier du pass "Trois jours à Cannes", qui donne accès à la sélection officielle et au Palais des Festivals. Il est toutefois nécessaire de faire une demande comprenant, en plus d'une pièce d'identité et d'une photo d'identité, une lettre de motivation.

peuvent bénéficier du pass "Trois jours à Cannes", qui donne accès à la sélection officielle et au Palais des Festivals. Il est toutefois nécessaire de faire une demande comprenant, en plus d'une pièce d'identité et d'une photo d'identité, une lettre de motivation. Les groupes scolaires peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile"

peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile" Les étudiants en cinéma peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile"

peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile" Les particuliers adhérents d'une association cinéphile ou culturelle peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile"

peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile" Les particuliers adhérents d'un cinéma peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile"

Si vous faites partie de l'une des catégories précédentes, vous pouvez demander une accréditation au Festival de Cannes, en envoyant plusieurs pièces justificatives demandées sur le site officiel de l'événement. Votre dossier sera ensuite étudié et validé ou refusé en conséquences. Pour s'accréditer au Festival de Cannes, cliquez ici.

