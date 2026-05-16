Festival de Cannes : la compétition devient féroce, ces films peuvent retourner le palmarès

FESTIVAL DE CANNES. De gros favoris entrent dans la compétition ce samedi 16 mai. On fait le point sur les temps forts à ne pas rater au Festival de Cannes.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Quinzaine des cinéastes Est-ce la journée qui va bouleverser la compétition ? En tout cas, des concurrents très sérieux pour la Palme d’or entrent dans la danse ce samedi 16 mai. Hirokazu Kore-eda, grand habitué du palmarès (il avait déjà remporté la Palme d’or en 2018), dévoile son dernier film, Sheep in the box, dans lequel un couple de parents endeuillés se voit offrir un robot humanoïde identique à leur fils. Le film est projeté à 15 heures. Voir les images Les meilleures photos du Festival de Cannes 2026 Ensuite, les festivaliers vont pouvoir découvrir L’Être aimé, dernier film de Rodrigo Sorogoyen avec Javier Bardem. Le cinéaste espagnol s’était illustré par le passé aux Goyas, avant de remporter le César du meilleur film étranger 2023 pour As Bestas. Son film est projeté à 18h15. Enfin, la journée de compétition s’achèvera avec Paper Tiger, du cinéaste James Gray : habitué à la sélection cannoise (six fois en compétition !), le réalisateur américain pourrait-il enfin apparaître au palmarès avec son thriller mettant en scène Adam Driver et Scarlett Johansson ? Il promet toutefois un très beau tapis rouge ce soir. La projection du dernier Dupieux Hors compétition, Quentin Dupieux dévoile en séance de minuit son film américain Full Phil, avec Kristen Stewart et Woody Harrelson : les deux comédiens s’aventurent dans le cinéma déjanté de Quentin Dupieux, et cela promet autant une montée des marches mémorables qu’une projection singulière.

Dernières mises à jour

10:01 - Judith Godrèche présente un film très attendu Judith Godrèche présente dans la section Un Certain Regard le drame Mémoire de fille, son deuxième long métrage en tant que réalisatrice après Toutes les filles pleurent (2010). Il s’agit de l'adaptation du roman autobiographique éponyme d'Annie Ernaux paru en 2016, dans lequel l'écrivaine revient sur l'été 1958, lorsqu'à dix-huit ans, dans une colonie de vacances de l'Orne, elle vit sa première nuit avec un homme. Le rôle de la jeune Annie a été confié à la fille de la réalisatrice, Tess Barthélemy (née de sa relation avec l’acteur Maurice Barthélémy). 09:30 - Les films à voir dans la section Un Certain Regard La sélection parallèle propose ce samedi 16 mai deux films portés par des regards féminins. À l'affiche en matinée, Mémoire de fille de Judith Godrèche. Il s’agit du deuxième long métrage de la comédienne et réalisatrice, qui adapte le roman autobiographique d'Annie Ernaux paru en 2016. Dans l’après-midi, les festivaliers découvriront Ton animal maternel de Valentina Maurel. 09:02 - Trois films très attendus en compétition ce samedi La programmation du samedi 16 mai s'annonce déjà comme l'un des temps forts de cette première semaine, avec trois films en compétition au programme. Kore-eda Hirokazu, Palme d'or 2018, présente Sheep in the Box, un drame d'anticipation japonais. Le cinéaste Rodrigo Sorogoyen, révélé par Madre et As bestas, dévoile quant à lui El ser querido (L'Être aimé) avec Javier Bardem. Enfin, le réalisateur américain James Gray revient en compétition avec Paper Tiger, un polar new-yorkais porté par les stars américaines Adam Driver, Scarlett Johansson et Miles Teller.

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

Fatherland de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Quelques jours à Nagi de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnue d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Autofiction de Pedro Almodovar

Paper Tiger de James Gray

Films dans la catégorie Un certain regard :

De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko

Everytime ed Sandra Wollner

Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg

I'll be gone in june de Katharina Rivilis

de Katharina Rivilis Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

El deshielo de Manuela Martelli

La mas dulce de Laila Marrakchi

Ula de Viesturs Kairiss

de Viesturs Kairiss Club Kid de Jordan Firstman

Congo Boy de Rafiki Fariala

Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Le Corset de Louis Clichy

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

de Abinash Bikram Shah Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

de Christophe Dimitri Réveille L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

de Lauriane Escaffre et Yvo Muller Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff

Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Une nuit de Daniel Auteuil

Deux stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 va également rendre hommage à deux figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) sera célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'est la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui recevra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.

Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages

Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)

9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse

L'apaisement de Reed Van Dyk

Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach

Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri

Death has no master de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom de Lisandro Alonso

de Lisandro Alonso L'espèce explosive de Sarah Arnold

Gabin de Maxence Voiseux

I see buildings fall like lightning de Clio Barnard

Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude

Low Expectations de Eivind Landsvik

Merci d'être venu de Alain Cavalier

Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We are aliens de Kohei Kadowaki

Le vertige de Quentin Dupieux

Courts-métrages