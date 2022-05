"Festival de Cannes : les stars attendues sur le tapis rouge en 2022"

FESTIVAL DE CANNES 2022. Quelles stars seront présentes sur la Croisette du 17 au 28 mai 2022 ? Jurés, films, on vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur le Festival de Cannes.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 11h17] Le Festival de Cannes va réveiller Cannes dès demain. Ce mardi 17 mai 2022, l'événement débutera par la cérémonie d'ouverture animée par Virginie Efira et retransmise en direct sur France 2 à partir de 18h55. A partir de là, de nombreuses stars vont défiler sur le tapis rouge de la Croisette, mais lesquelles ?

La sélection officielle permet d'avoir une première idée des stars qui devraient fouler Cannes : Lea Seydoux, Kristen Stewart et Viggo Mortensen (pour le film Les crimes du futur), Marion Cotillard et Melvil Poupaud (Frère et soeur), Tom Cruise (Top Gun 2), Tom Hanks (Elvis), Pierre Niney et Isabelle Adjani (Mascarade), Jean Dujardin (Novembre), Gilles Lellouche, Adele Exarchopoulos et Vincent Lacoste (Fumer fait tousser), Anne Hathaway (Armageddon Time), Tilda Swinton et Idris Elba (Three thousand years of longing)...

Le jury du Festival de Cannes apportera également son lot de stars. Vincent Lindon a été désigné président du jury du festival pour son édition 2022. A ses côtés, un groupe de comédiens et réalisateurs prestigieux. Noomi Rapace (Millénium), Asghar Farhadi (prix du meilleur scénario à Cannes en 2016 pour Le Client), Rebecca Hall (Le Prestige), l'actrice indienne Deepika Padukone, Jasmine Trinca (prix de la meilleure actrice Un certain regard pour Fortunata en 2017), Ladj Ly (Prix du jury à Cannes en 2019 pour Les Misérables), Jeff Nichols (Grand prix de la semaine de la critique à Cannes en 2011 pour Take Shelter) et enfin Joachim Trier (sélectionné à Cannes en 2015 pour Back Home, nommé aux Oscars en 2022 pour Julie, en 12 chapitres). Ci-dessous, retrouvez la liste complète des films qui font partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2022.

Le Festival de Cannes a levé le voile sur sa sélection officielle ce jeudi 14 avril 2022. Z (comme Z) de Michel Hazanavicius ouvrira l'événement le 17 mai 2022. Parmi les films qui seront projetés sur la Croisette cette année, citons Top Gun 2 avec un hommage rendu à Tom Cruise, mais aussi Elvis de Baz Luhrmann, tous les deux hors-compétition. Parmi les cinéastes qui tenteront de remporter la Palme d'or, on retrouve David Cronenberg, les frères Dardenne, Claire Denis, Arnaud Desplechin ou encore James Gray et Park Chan-Wook.

Films en compétition :

Holy Spider d'Ali Abbasi

Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi

Les crimes du futur de David Cronenberg

Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Stars at noon de Claire Denis

Frère et sœur d'Arnaud Desplechin

d'Arnaud Desplechin Close de Lukas Dhont

Armageddon Time de James Gray

Broker d'Hirokazu Kore-Eda

Nostalgia de Mario Martone

Rmn de Cristian Mungiu

Le triangle de la tristesse de Ruben Östlund

Decision to leave de Park Chan-Wook

Showing up de Kelly Reichardt

Leila's brothers de Saeed Roustaee

Boy from Heaven de Tarik Saleh

La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov

Eo de Jerzy Skolimowski

de Jerzy Skolimowski Le Otto Montagne de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen

Un petit frère de Léonor Serraille

Tourment sur les îles d'Albert Serra

Films présentés hors compétition :

Top Gun 2 : Maverick de Joseph Kosinski

Elvis de Baz Luhrmann

Novembre de Cédric Jimenez

Three thousand years of longing (Trois mille ans à t'attendre) de George Miller

Mascarade de Nicolas Bedos

L'innocent de Louis Garrel

Films présentés dans la sélection Un certain regard :

Les Pires de Lisa Akoka et Romane Gueret

Metronom d'Alexandru Belc

Retour à Seoul de Davy Chou

Sick of myself de Kristoffer Borgli

Domingo y la niebla (Domingo et la brume) d'Ariel Escalante Meza

Plan 75 de Chie Hayakawa

Beast de Riley Keough et Gina Gammell

Corsage de Marie Kreutzer

Butterfly vision de Maksim Nakonechnyi

Godland d'Hlynur Palmason

Rodéo de Lola Quivoron

Joyland de Saim Sadiq

The Stranger de Thomas Wright

Silent Twins d'Agnieszka Smocynska

Plus que jamais d'Emily Atef

Mediterranean Fever de Maha Haj

Le bleu du Caftan de Maryam Touzani

Harka de Lotfy Nathan

Sélection Cannes Première :

Nos frangins de Rachid Bouchareb

Esterno Notte (Nightfall) de Marco Bellocchio

Dodo de Panos H. Koutras

Irma Vep d'Olivier Assayas

d'Olivier Assayas Don Juan de Serge Bozon

La nuit du 12 de Dominik Moll

Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret

Séances spéciales et séances de minuit du Festival de Cannes 2022

All that breathes de Shaunak Sen

The Natural History of destruction de Sergei Loznitsa

Jerry Lee Lewis : Trouble in mind d'Ethan Coen

Mi pais imaginario de Patricio Guzmán Chili

The vagabonds de Doroteya Droumeva

Riposte féminine de Marie Perennès, Simon Depardon

Restos de Vento de Tiago Guedes

Le petit Nicolas : qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? d' Amandine Fredon, Benjamin Massoubre France

Hunt de Lee Jung-Jae (séance de minuit)

Moonage Daydream de Brett Morgen (séance de minuit)

Fumer fait tousser de Quentin Dupieux (séance de minuit)

Rebel d'Adil El Arbi, Bilall Fallah (séance de minuit)

Alors que le Festival de Cannes s'est à peine achevé, les organisateurs ont déjà annoncé la date de la prochaine édition. C'est sur Twitter qu'ont été annoncées les dates du Festival de Cannes 2022. Celui-ci se tiendra du 17 au 28 mai 2022, sauf report en raison de l'évolution de la situation sanitaire. Le Festival de Cannes retrouve donc ses dates habituelles, la quinzaine se déroulant généralement au mois de mai.

Si ce sont les stars qui font l'actualité au Festival de Cannes, il est possible pour chacun de participer au Festival de Cannes... dans certaines conditions. En effet, l'accès à l'événement est réservé en premier lieu au professionnels du cinéma et aux journalistes qui doivent s'accréditer. Mais les cinéphiles de 18 à 28 ans peuvent également espérer découvrir des films projetés sur la Croisette grâce au Pass "Trois jours à Cannes". Nous vous détaillons la manière de s'inscrire et de s'accréditer en détail ci-dessous :

Les Professionnels du cinéma (administrations, agences artistiques, attachés de presse, comédiens, commisions de films, communication et marketing du cinéma, distribution, exploitants, étudiants en école du cinéma, institutions culutrelles, musiciens, producteurs, réalisateurs, techniciens...etc) peuvent s'accréditer en se rendant dans leur espace personnel sur le site officiel du festival. Il ne faut pas oublier de joindre des justificatifs sur sa profession pour avoir un accès à l'événement. Cliquez ici pour plus d'informations.

Les cinéphiles et groupes pédagogiques peuvent également demander un accès au Festival de Cannes, dans le cadre du programme "Cannes Cinéphile". Il faut déposer une demande ici, en joignant des justificatifs en fonction de votre statut (des certificats de scolarité pour les groupes scolaires, pièces d'identité, lettre de motivation pour les étudiants en cinéma et adhérents d'une association culturelle,...). Cliquez ici pour plus d'informations.

L'accréditation "Trois jours à Cannes" permet à des cinéphiles de 18 à 28 ans de participer durant trois jours à l'événement, et de découvrir des films de la sélection officielle et un programme dédié. Pour demander une accréditation, il faut fournir avec sa demande une pièce d'identité, une photo d'identité, une lettre de motivation et une lettre détaillant son projet professionnel (facultatif). Cliquez ici pour plus d'informations.

Le 26 avril 2022, le Festival de Cannes a levé le voile sur le jury de son édition 2022. Celui-ci est présidé par l'acteur français Vincent Lindo et composé de Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols et enfin Joachim Trier. Ceux-ci auront la lourde tâche de juger les films en compétition et d'accorder les différents prix du Festival de Cannes cette année, dont la prestigieuse Palme d'Or. En ce qui concerne le jury de la compétition Un Certain regard, il est présidé par Valeria Golino et composé de Debra Granik, Joanna Kulig, Benjamin Biolay et enfin Edgar Ramirez.

Le film qui a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes 2021 est Titane de la réalisatrice et scénariste française Julia Ducournau. C'est la première fois qu'une femme remporte, seule, une Palme d'or au Festival de Cannes. Jane Campion avait auparavant décroché la récompense ultime pour La leçon de piano ex-aequo avec Chen Kaige, qui avait réalisé Adieu ma concubine.