Festival de Cannes : Nicolas Winding Refn de retour, son film risque de diviser la Croisette

Le Festival de Cannes programme deux nouveaux films en compétition ce lundi 18 mai, ainsi que le nouveau film de Nicolas Winding Refn, réalisateur aux films qui divisent.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Quinzaine des cinéastes Nous sommes officiellement à mi-parcours, avec la seconde semaine de compétition qui débute au Festival de Cannes. Ce lundi 18 mai, deux nouveaux longs-métrages en lice pour la Palme d’or sont projetés au jury présidé par Park Chan-Wook : L’inconnue de Arthur Harari avec Léa Seydoux, et Fjord de Cristian Mungiu, réalisateur roumain habitué de la compétition. Voir les images Les meilleures photos du Festival de Cannes 2026 Hors compétition, le Festival de Cannes lève le voile sur L’affaire Marie-Claire, film de Lauriane Escaffre et Yvo Muller qui revient sur le procès de quatres femmes pour complicités ou pratique de l’avortement en 1972. La défense est assurée par l’avocate Gisèle Halimi, et ce procès contribuera à dépénaliser l’IVG en France, trois ans avant la loi Veil. Charlotte Gainsbourg prête ses traits à la célèbre avocate (ce qui avait fait polémique puisque l’actrice avait critiqué la reconnaissance de la Palestine par la France, alors que Gisèle Halimi était anticolonialiste et défendait la cause palestinienne selon son fils), tandis que Cécile de France et Grégory Gadebois complètent la distribution. Mais le film qui promet de faire parler de lui ce lundi 18 mai reste sans aucun doute Her Private Hell. Il s’agit du dernier film de Nicolas Winding Refn, réalisateur danois connu pour la violence de ses films (Drive, Pusher, The Neon Demon, Only God Forgives…). Il dévoile son dernier thriller psychologique (hors-compétition), qui suit une jeune femme à la recherche de son père à Tokyo, alors qu’un brouillard intense et meurtrier s’abat sur la ville. Ce qui est sûr, c’est que Nicolas Winding Refn semble convoquer les thématiques qui font sa marque de fabrique (un cinéma sensoriel, lent, taiseux, violent) s’agit d’un film qui risque de diviser, comme le reste de la filmographie du cinéaste. Avec un tel programme, on s’attend à voir défiler de nombreuses stars sur la Croisette ce lundi : Léa Seydoux et Niels Schneider (L’inconnue), Sebastian Stan et Renate Reinsve (Fjord), Cécile de France et Charlotte Gainsbourg (L’affaire Marie-Claire), ou encore Sophie Thatcher et Charles Melton (Her Private Hell). Quels sont les favoris pour le palmarès 2026 ? Impossible de savoir quels films ont séduit le jury, puisque les discussions se déroulent portes closes. Mais les avis des médias peuvent donner une tendance sur la qualité de la compétition, et donc sur le palmarès. Si l’on se fie à la grille de Screen Daily, Fatherland de Pawel Pawlikowski a obtenu la préférence de la presse jusque-là. Parmi les films les mieux notés, on trouve également Soudain de Ryusuke Hamaguchi et Paper Tiger de James Gray. Si le jury y est également sensible, on peut s’attendre à les retrouver au palmarès, samedi soir.

Dernières mises à jour

11:09 - Mungiu, un habitué du Festival de Cannes, de retour en compétition À 58 ans, le Roumain Cristian Mungiu est l'un des cinéastes les plus fidèles à la Croisette. Il remporte la Palme d’or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, drame glaçant sur l'avortement clandestin dans la Roumanie de Ceaușescu. Depuis, Mungiu enchaîne les sélections cannoises : Au-delà des collines (Prix du scénario et Prix d'interprétation féminine, 2012), Baccalauréat (Prix de la mise en scène, 2016), R.M.N. (en compétition en 2022). Cette année, le cinéaste s'aventure pour la première fois hors de Roumanie : Fjord est tourné en Norvège, avec Sebastian Stan et Renate Reinsve au casting. 10:03 - De quoi parle "L’inconnue", en compétition pour la Palme d’or ? L'Inconnue d'Arthur Harari promet de provoquer les discussions sur la Croisette. L’intrigue se concentre sur David Zimmerman, un photographe quadragénaire qui croise en soirée le regard d'une femme inconnue. Il décide de la suivre, avant de se réveiller quelques heures plus tard dans le corps de cette inconnue. Au casting, on retrouve Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville et Lilith Grasmug (révélation des Pires à la Quinzaine 2022). Coécrit par Arthur Harari, son frère Lucas Harari (auteur de bande dessinée remarqué) et Vincent Poymiro, photographié par Tom Harari (le troisième frère, chef opérateur),ce film promet une expérience hybride sur la même ligne d'exigence que Onoda. 09:26 - Les stars qui vont monter les marches aujourd’hui En compétition, Léa Seydoux (qui enchaîne après Gentle Monster) et Niels Schneider seront les visages de L'Inconnue, sous la direction d'Arthur Harari. La séance du soir réunira ensuite Sebastian Stan et Renate Reinsve pour Fjord de Cristian Mungiu, accompagnés du casting scandinave. Côté hors compétition, Charlotte Gainsbourg, Cécile de France et Grégory Gadebois sont attendus pour L'Affaire Marie-Claire, sous la direction du duo Lauriane Escaffre et Yvo Muller. Et tard dans la nuit, Her Private Hell ramènera sur la Croisette le cinéaste danois Nicolas Winding Refn, accompagné de Diego Calva (révélé par Babylon), Charles Melton, Sophie Thatcher et Shioli Kutsuna. 09:00 - Quels films en compétition ce lundi ? La septième journée du Festival de Cannes débute ce lundi 18 mai. En compétition, on retrouve L'Inconnue du Français Arthur Harari, l'un des films français les plus attendus de cette édition après le triomphe de son précédent long métrage, Onoda : 10 000 nuits dans la jungle (2021). Le cinéaste, également coscénariste oscarisé d'Anatomie d'une chute, propose ici un récit intriguant porté par Léa Seydoux et Niels Schneider. Et en clôture de soirée, le Roumain Cristian Mungiu revient en compétition cannoise avec Fjord, un thriller social tourné en Norvège avec Sebastian Stan et Renate Reinsve (révélée mondialement par Julie en 12 chapitres).

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

Fatherland de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Quelques jours à Nagi de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnue d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Autofiction de Pedro Almodovar

Paper Tiger de James Gray

Films dans la catégorie Un certain regard :

De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko

Everytime ed Sandra Wollner

Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg

I'll be gone in june de Katharina Rivilis

de Katharina Rivilis Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

El deshielo de Manuela Martelli

La mas dulce de Laila Marrakchi

Ula de Viesturs Kairiss

de Viesturs Kairiss Club Kid de Jordan Firstman

Congo Boy de Rafiki Fariala

Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Le Corset de Louis Clichy

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

de Abinash Bikram Shah Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

de Christophe Dimitri Réveille L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

de Lauriane Escaffre et Yvo Muller Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff

Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Une nuit de Daniel Auteuil

Les stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 a rendu hommage à plusieurs figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) a été célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'était la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui devait recevoir un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Elle a cependant dû annuler sa venue à quelques jours de l'événement. De son côté, John Travolta a eu la surprise de recevoir une Palme spéciale, alors qu'il venait présenter son premier long-métrage en tant que réalisateur.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.

Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages

Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)

9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse

L'apaisement de Reed Van Dyk

Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach

Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri

Death has no master de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom de Lisandro Alonso

de Lisandro Alonso L'espèce explosive de Sarah Arnold

Gabin de Maxence Voiseux

I see buildings fall like lightning de Clio Barnard

Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude

Low Expectations de Eivind Landsvik

Merci d'être venu de Alain Cavalier

Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We are aliens de Kohei Kadowaki

Le vertige de Quentin Dupieux

Courts-métrages