Festival de Cannes : Robert de Niro va recevoir un prix très spécial en 2025

La 78e édition du Festival de Cannes se tient du 13 au 24 mai 2025. Robert de Niro y tiendra une place de choix.

C'est un visage qui a marqué durablement le cinéma hollywoodien. Robert de Niro est une figure incontournable du septième art américain, avec à son actif des classiques comme Il était une fois en Amérique, Taxi Driver, Le Parrain 2 mais également des films plus confidentiels ou des comédies populaires. Quatorze ans après avoir présidé le jury du Festival de Cannes, l'acteur américain de 81 ans va recevoir une Palme d'or d'honneur qui récompensera l'ensemble de sa carrière lors de la prochaine édition de l'événement, le 13 mai 2025.

Le 78e Festival de Cannes commence enfin à se dévoiler. La sélection officielle sera annoncée ce jeudi 10 avril, un peu plus d'un mois avant le début de la quinzaine, qui s'achèvera le 24 mai avec l'annonce du palmarès. De grands noms sont déjà attendus et doivent être confirmés ce jeudi : beaucoup d'observateurs espèrent voir sur la Croisette Tom Cruise pour Mission Impossible : The Final Reckoning, tandis que l'on peut s'attendre à retrouver en compétition le dernier film de Wes Anderson, d'Ari Aster, Paul Thomas Anderson ou encore Spike Lee. Il faudra attendre la conférence de presse jeudi 10 avril pour connaître avec certitude les noms qui défileront cette année à Cannes.

Juliette Binoche présidente du jury

Après Greta Gerwig, une autre figure féminine du septième art va présider le jury du Festival de Cannes. C'est à l'actrice française Juliette Binoche (Le patient anglais, Le chocolat, La passion de Dodin Bouffant) qu'il a été confié d'établir le palmarès de la prochaine édition, en mai prochain. La comédienne sera ainsi chargée de remettre la prochaine Palme d'or, le samedi 24 mai au soir.

"J'attends avec impatience le partage de ces moments de vie avec les membres du Jury et le public", a déclaré Juliette Binoche dans un communiqué de presse transmis par l'événement. "En 1985, je montais les Marches pour la première fois avec l'enthousiasme et l'incertitude d'une jeune actrice ; je n'imaginais pas revenir 40 ans après dans ce rôle honorifique de Présidente du Jury. J'en pèse le privilège, la responsabilité et la nécessité absolue d'humilité." De son côté, le réalisateur Christophe Honoré a été choisi pour présider la Queer Palm.

Le Festival de Cannes est un événement cinématographique majeur pour l'industrie. Sa portée internationale et sa longévité font de lui l'un des festivals majeurs du septième art mondial. Chaque année, de nombreuses stars viennent défiler sur la Croisette, tandis que de nombreux cinéastes venus des quatre coins du monde viennent présenter leurs films dans l'espoir de décrocher la fameuse Palme d'or. La prochaine édition a lieu du 13 au 24 mai 2025.