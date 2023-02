"Festival de Cannes : Ruben Östlund président du jury, quand a lieu l'édition 2023 ?"

FESTIVAL DE CANNES 2023. Lauréat de deux Palmes d'Or, le réalisateur Ruben Östlund a été choisi pour présider le jury de la prochaine édition du Festival de Cannes.

Palmarès du Festival de Cannes [Mis à jour le 28 février 2023 à 10h26] La 76 édition du Festival de Cannes se prépare activement en coulisses. Le Président du Jury a d'ailleurs été annoncé : Ruben Östlund, réalisateur suédois, a été choisi pour élaborer le palmarès de l'événement. Un choix logique, puisque le cinéaste a remporté deux Palmes d'or, pour The Square en 2017 et Sans filtre en 2022. Pour l'heure, le nom des autres personnalités qui composeront son jury ne sont pas encore connues. Le Festival de Cannes 2023 se tient très prochainement. Les stars fourmilleront sur la Croisette du 16 au 27 mai prochain, une quizaine généralement privilégiée par les organisateurs. En savoir plus Le Festival de Cannes se tient traditionnellement sur la dernière quinzaine du mois de mai, une période privilégiée par les organisateurs. La 76e édition du plus grand festival de cinéma mondial a logiquement lieu du 16 au 27 mai 2023. La cérémonie d'ouverture se fera le 16 mai, avant les projections et les nombreuses montées des marches. C'est le 27 mai que l'on connaîtra le nom des lauréats et le palmarès complet.

On ne connaît pas encore le nom des films en compétition pour le prochain Festival de Cannes. Généralement, l'annonce se fait quelques semaines seulement avant l'événement, au mois d'avril. Pour l'heure, la date de la conférence de presse qui annonce traditionnellement la sélection officielle du Festival de Cannes, n'a pas été dévoilée.

Si ce sont les stars qui font l'actualité au Festival de Cannes, il est possible pour chacun de participer au Festival de Cannes... dans certaines conditions. En effet, l'accès à l'événement est réservé en premier lieu au professionnels du cinéma et aux journalistes qui doivent s'accréditer. Mais les cinéphiles de 18 à 28 ans peuvent également espérer découvrir des films projetés sur la Croisette grâce au Pass "Trois jours à Cannes". Nous vous détaillons la manière de s'inscrire et de s'accréditer en détail ci-dessous :

Les Professionnels du cinéma (administrations, agences artistiques, attachés de presse, comédiens, commisions de films, communication et marketing du cinéma, distribution, exploitants, étudiants en école du cinéma, institutions culutrelles, musiciens, producteurs, réalisateurs, techniciens...etc) peuvent s'accréditer en se rendant dans leur espace personnel sur le site officiel du festival. Il ne faut pas oublier de joindre des justificatifs sur sa profession pour avoir un accès à l'événement. Cliquez ici pour plus d'informations.

Les cinéphiles et groupes pédagogiques peuvent également demander un accès au Festival de Cannes, dans le cadre du programme "Cannes Cinéphile". Il faut déposer une demande ici, en joignant des justificatifs en fonction de votre statut (des certificats de scolarité pour les groupes scolaires, pièces d'identité, lettre de motivation pour les étudiants en cinéma et adhérents d'une association culturelle,...). Cliquez ici pour plus d'informations.

L'accréditation "Trois jours à Cannes" permet à des cinéphiles de 18 à 28 ans de participer durant trois jours à l'événement, et de découvrir des films de la sélection officielle et un programme dédié. Pour demander une accréditation, il faut fournir avec sa demande une pièce d'identité, une photo d'identité, une lettre de motivation et une lettre détaillant son projet professionnel (facultatif). Cliquez ici pour plus d'informations.

Ruben Östlund a été choisi comme président du Festival de Cannes 2023. Un choix qui fait sens puisque le cinéaste suédois a déjà deux Palmes d'or à son actif : The Square, en 2017, et Sans filtre (Triangle of Sadness) en 2022. On ne connaît pas encore le nom des membres du jury qui l'aideront à trancher sur la sélection officielle et débattront à ses côtés du palmarès 2023.

La Palme d'or du Festival de Cannes 2022 est venue récompenser Sans filtre (Triangle of Sadness), un film réalisé par Ruben Östlund. On y suit un couple de mannequins, invités sur une croisière destinée aux plus riches de la planète. Le cinéaste suédois avait déjà remporté la récompense suprême du Festival de Cannes en 2017, pour The Square. Ci-dessous, retrouvez le palmarès complet de ce Festival de Cannes 2022.