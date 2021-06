"Festival de Cannes : Tahar Rahim, Mylène Farmer... Le jury 2021 dévoilé"

FESTIVAL DE CANNES 2021. Présidé par Spike Lee, le jury du 74e Festival de Cannes a été annoncé. De nombreuses personnalités françaises en font partie.

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 9h14] Dans quelques semaines seulement, la Croisette va redécouvrir le bourdonnement du Festival de Cannes 2021. L'événement se tient dans le sud de la France du 6 au 17 juillet 2021, avec pas moins d'une soixantaine de films présentés à cette occasion. Après une longue attente, le jury présidé par Spike Lee a enfin été dévoilé. Pour établir le palmarès final, le cinéaste américain pourra compter sur l'avis de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop (Atlantique), la chanteuse Mylène Farmer, l'actrice Maggie Gyllenhaal (Batman : The Dark Knight, Donnie Darko), la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner (Little Joe).

Le jury du 74e Festival de Cannes sera également composé de l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent (Je vais bien, ne t'en fais pas, Inglorious Basterds, le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius), l'acteur Tahar Rahim (Un Prophète) et enfin l'acteur sud-coréen Song Kang-ho (Parasite, Memory of Murder).

Découvrez le Jury du 74e Festival de Cannes !

Autour du Président Spike Lee, le Jury de #Cannes2021 accueille cinq femmes et trois hommes venus de cinq continents et issus de sept nationalités différentes. #Cannes74

On connaît également la liste complète des films en compétition au Festival de Cannes 2021, tout comme la maîtresse de cérémonie : c'est l'actrice Doria Tillier (Monsieur et madame Adelman) qui ouvrira et clôturera la 74e édition du Festival de Cannes en juillet. Enfin, Jodie Foster se verra remettre une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, tout comme Marco Bellocchio, au moment de la clôture de l'événement.

On connaît enfin la liste des films en compétition pour le Festival de Cannes 2021. Les organisateurs ont annoncé au cours d'une conférence de presse ce jeudi 3 juin 2021 la sélection officielle de la 74e édition de l'événement. Environ une soixantaine de films seront présenté à Cannes, dont la plupart en compétition pour le palmarès final, révélé le 17 juillet 2021, et notamment pour recevoir la Palme d'or tant convoitée. Fast and Furious 9 sera le blockbuster international présenté à Cannes comme chaque année. Retrouvez ci-dessous les films en compétition dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2021.

Les films en sélection officielle du Festival de Cannes 2021

Annette de Leos Carax (film d'ouverture)

Un héro d'Ashgar Farhadi

d'Ashgar Farhadi Tout s'est bien passé de François Ozon

Tre Piani de Nanni Moretti

Titane de Julia Ducournau

The French Dispatch de Wes Anderson

Red Rocket de Sean Baker

Petrov's Flu de Kirill Serebrennikov

France de Bruno Dumont

Nitram de Justin Kurzel

de Justin Kurzel Memoria d'Apichatpong Weerasethakul

Lingui de Mahamat-Saleh Haroun

Les Olympiades de Jacques Audiard

Les intranquilles de Joachim Lafosse

La fracture de Catherine Corsini

Julie (en douze chapitres) de Joachim Trier

Hytti Nro 6 de Juho Kuosmanen

Haut et fort de Nabil Ayouch

Le genou d'Ahed de Nadav Lapid

Drive my car de Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island de Mia Hansen-Love

Benedetta de Paul Verhoeven

L'histoire de ma femme d'Ildiko Enyedi

Flag Day de Sean Penn

Les films de la catégorie Un certain regard

Un monde de Laura Wandel

The Innocents d'Eskil Vogt

Rehana Maryam Noor d'Abdullah Mohammad Saad

Et il y eut un matin d'Eran Kolirin

La Civil de Teodora Ana Mihai

The Great Freedom (La Grande Liberté)

Woman do cry de Mina Mileva et Vesela Kazakova

Unclenching the fist de Kira Kovalenko

After yang de Kogonada

Commitment hasan d'Hasan Semih Kaplanoglu

Lamb de Vladimar Johansson

de Vladimar Johansson Noche de Fuego de Tatiana Huezo

Bonne mère d'Hafsia Herzi

Delo (House arrest) d'Alexey German JR

Blue bayou de Justin Chon

Moneyboys de C.B. Yi

Freda de Gessica Geneus

Mes frères et moi de Yohan Manca

La sélection Cannes Premières :

Evolution de Kornel Mundruczo

Tromperie d'Arnaud Desplechin

Cow d'Andrea Arnold

Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit

Mothering Sunday d'Eva Husson

Serre-moi fort de Mathieu Amalric

In front of your face de Hong Sang-Soo

Vortex de Gaspar Noé

Les films présentés Hors-compétition du Festival de Cannes 2021 :

De son vivant d'Emmanuelle Bercot

Emergency Declaration d'Han Jae-Rim

The Velvet Underground de Todd Haynes

Stillwater de Tom McCarthy

Aline de Valérie Lemercier

Bac Nord de Cédric Jimenez

Where is Anne Franck de Ari Folman

Comme l'année dernière, le cinéaste afro-américain Spike Lee a accepté de diriger le jury du Festival de Cannes. Il aura donc la responsabilité de mener les délibérations et notamment de décider quel film recevra la Palme d'Or. Pour information, Spike Lee est le premier cinéaste noir à occuper cette fonction depuis le lancement officiel du festival, en 1946. Auparavant, des artistes noirs ou afro-américains ont pu être membre du jury, mais ne l'avaient jamais présidé.

L'annonce des affiches du Festival de Cannes est toujours un grand moment pour les cinéphiles qui suivent de près l'événement. Les organisateurs ont dévoilé celle de la 74e édition, qui se tiendra du 6 juillet au 17 juillet 2021. Cette année, Spike Lee, le président du jury, est mis à l'honneur en noir et blanc (en hommage à certains de ses films), afin de mettre en lumière le regard bien particulier que porte le cinéaste sur le septième art.

Un regard curieux sur le 7e art, le décor cannois en toile de fond : Spike Lee à l'honneur sur l'affiche officielle de #Cannes2021 !

Photo de Spike Lee avec lautorisation de Bob Peterson & Nike Tous droits réservés / Graphisme Hartland Villa

La Covid-19 a considérablement impacté le bon déroulé de nombreux événements. L'édition 2020 du Festival de Cannes en a pâti, puisque l'événement avait dû être annulé. Ce ne sera toutefois pas le cas cette année. L'événement se tiendra bien en 2021, mais le Festival de Cannes a dû être reporté de quelques semaines. Au lieu de se tenir en mai, comme c'est habituellement le cas, le festival célébrant le meilleur du cinéma international se tiendra finalement du 6 au 17 juillet 2021.

On ne connaît pas encore la palme d'or 2021. L'an dernier, le Festival de Cannes ne s'étant pas déroulé dans sa forme traditionnelle en raison de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de palme d'or. La dernière a été décernée en 2019, la Palme d'Or a été décernée à la satire sociale Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui a également décroché l'Oscar du meilleur film et le César du meilleur film étranger quelques mois plus tard.

On ne connaît pas encore le palmarès du Festival de Cannes 2021, qui se déroulera en juillet prochain. En 2020, l'événement n'a pas eu lieu et n'a pas eu non plus de palmarès. Le dernier remonte à 2019. Vous pouvez retrouver ci-dessous le palmarès complet de la sélection officielle du Festival de Cannes 2019 : =

Palme d'or : Parasite du Sud-coréen Bong Joon-ho

du Sud-coréen Bong Joon-ho Grand prix du jury : Atlantique de la Franco-sénégalaise Mati Diop.

Atlantique de la Franco-sénégalaise Mati Diop. Prix du jury : Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau du Brésilien Kleber Mendonça Filho

Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau du Brésilien Kleber Mendonça Filho Prix d'interprétation masculine : Antonio Banderas, dans le film Douleur et gloire de l'Espagnol Pedro Almodóvar

Antonio Banderas, dans le film de l'Espagnol Pedro Almodóvar Prix de la mise en scène : les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour le film Le Jeune Ahmed

les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour le film Le Jeune Ahmed Prix du scénario : Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma

Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma Prix de l'interprétation féminine : Emily Beecham , dans le film Little Joe de Jessica Hausner.

Emily Beecham , dans le film Little Joe de Jessica Hausner. Mention spéciale pour It Must be heaven d'Elia Suleiman

pour It Must be heaven d'Elia Suleiman Prix de la Caméra d'or : Nuestras madres de César Diaz

Nuestras madres de César Diaz Palme d'Or du court-métrage : La distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos À noter que le jury a décerné une mention spéciale à Monstruo Dios de Agustina San Martín.

Par son glamour et ses paillettes, le Festival de Cannes fait rêver le public du monde entier. Lorsqu'on n'est ni un professionnel du cinéma, ni un journaliste, il n'est toutefois pas facile de voir des films ou d'être accrédité pour accéder au Palais du Festival. Ce n'est toutefois pas complètement impossible. Il suffit de faire partie l'une des catégories de spectateurs suivantes :

Les professionnels du cinéma (administrations, ambassades, ministères, institutions d'Etat, administrations du cinéma et association professionnelles, agences artistiques, agents de ventes, attachés de presse...ryv)

(administrations, ambassades, ministères, institutions d'Etat, administrations du cinéma et association professionnelles, agences artistiques, agents de ventes, attachés de presse...ryv) Les amateurs de cinéma âgés de 18 à 28 ans peuvent bénéficier du pass "Trois jours à Cannes", qui donne accès à la sélection officielle et au Palais des Festivals. Il est toutefois nécessaire de faire une demande comprenant, en plus d'une pièce d'identité et d'une photo d'identité, une lettre de motivation.

peuvent bénéficier du pass "Trois jours à Cannes", qui donne accès à la sélection officielle et au Palais des Festivals. Il est toutefois nécessaire de faire une demande comprenant, en plus d'une pièce d'identité et d'une photo d'identité, une lettre de motivation. Les groupes scolaires peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile"

peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile" Les étudiants en cinéma peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile"

peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile" Les particuliers adhérents d'une association cinéphile ou culturelle peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile"

peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile" Les particuliers adhérents d'un cinéma peuvent bénéficier du programme "Cannes Cinéphile"

Si vous faites partie de l'une des catégories précédentes, vous pouvez demander une accréditation au Festival de Cannes, en envoyant plusieurs pièces justificatives demandées sur le site officiel de l'événement. Votre dossier sera ensuite étudié et validé ou refusé en conséquences. Pour s'accréditer au Festival de Cannes, cliquez ici.

Festival de Cannes 2021 - du 6 au 16 juillet 2021