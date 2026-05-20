Festival de Cannes : un film français événement qui promet de réveiller Cannes

La compétition se poursuit au Festival de Cannes ce mercredi 20 mai. En parallèle, la Croisette va découvrir le dernier film historique français événement.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Quinzaine des cinéastes Si Hollywood a boudé le Festival de Cannes cette année, la Croisette va découvrir un blockbuster exclusif ce mercredi 20 mai. Et cocorico, il est français ! Avec un budget estimé de 74 millions d'euros (pour deux films, soit 37 millions par film), La Bataille de Gaulle : l'âge de fer est assurément le film événement de cette deuxième semaine. Présenté hors compétition, le film historique d’Antonin Baudry revient sur le combat de Charles de Gaulle (joué par Simon Abkarian) pour libérer la France de l’occupation allemande, de 1940 à 1944. La projection du film promet un tapis rouge d’exception pour les spectateurs français, ce soir à 18 heures. Voir les images Baisers sur les marches, looks des tapis rouge... Les meilleures photos du Festival de Cannes 2026 Le Festival de Cannes lève également le voile sur deux autres films en compétition ce mercredi 20 mai : Notre Salut d’Emmanuel Marre et The Man I love d’Ira Sachs. Le premier met en scène Swann Arlaud dans un long-métrage qui présente la collaboration et le régime de Vichy, en septembre 1940. Le second voit Rami Malek évoluer dans le New York théâtral des années 1980. Rebecca Ferguson, Ebon Moss-Bachrach et Tom Sturridge complète le casting et promettent une très belle montée des marches, à 22 heures. Parmi les autres événements de la journée, citons également la diffusion du documentaire Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille, et la projection de Mariage au goût d’orange de Christophe Honoré, avec Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Paul Kircher ou encore Alban Lenoir et Nadia Tereszkiewicz. Un tapis rouge qui s’annonce une nouvelle fois très glamour. Quels sont les favoris pour le palmarès 2026 ? Impossible de savoir quels films ont séduit le jury, puisque les discussions se déroulent portes closes. Mais les avis des médias peuvent donner une tendance sur la qualité de la compétition, et donc sur le palmarès. Si l’on se fie à la grille de Screen Daily, Fatherland de Pawel Pawlikowski a obtenu la préférence de la presse jusque-là. Parmi les films les mieux notés, on trouve également Soudain de Ryusuke Hamaguchi, Hope de Na Hong-Jin, Minotaure d'Andreï Zviaguintsev et Paper Tiger de James Gray. Si le jury y est également sensible, on peut s’attendre à les retrouver au palmarès, samedi soir.

Dernières mises à jour

10:07 - Quel est le programme dans la catégorie Un Certain Regard ? Dans la section Un certain regard, les festivaliers vont pouvoir découvrir Ulya, drame du cinéaste letton Viesturs Kairišs, et le thriller psychologique gothique Victorian Psycho de l'Américain Zachary Wigon. 09:28 - De nombreuses stars attendues sur le tapis rouge aujourd’hui En compétition, Rami Malek attirera l’oeil des photographes lors de la montée des marches de The Man I Love d'Ira Sachs, accompagné de Tom Sturridge, Rebecca Hall, Ebon Moss-Bachrach (vu dans The Bear) et Luther Ford (The Crown). Pour Notre Salut, Swann Arlaud sera entouré du casting belgo-français du film d'Emmanuel Marre. Mais c'est sans doute la montée des marches de La Bataille de Gaulle : L'Âge de fer qui va attirer tous les regards : Simon Abkarian (qui incarne De Gaulle) devrait être présent, accompagné du reste du casting prestigieux, composé de Benoît Magimel, Mathieu Kassovitz, Niels Schneider, Anamaria Vartolomei ou Karim Leklou. Pour Mariage au goût d'orange, Christophe Honoré devrait présenter son nouveau film entouré de son casting, qui réunit Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, Paul Kircher, Nadia Tereszkiewicz, Noée Abita et Malou Khebizi. Et tard dans la nuit, le tapis rouge accueillera Marion Cotillard et Noémie Merlant pour la Séance de Minuit de Roma Elastica. 09:00 - Deux films attendus en compétition ce mercredi Le Festival de Cannes entame sa neuvième journée avec deux propositions très contrastées en compétition. À l'affiche cet après-midi, Notre Salut du cinéaste belge Emmanuel Marre (révélé en 2021 avec Rien à foutre à la Semaine de la Critique), fresque ambitieuse sur la France de Vichy, portée par Swann Arlaud. En clôture de soirée, on retrouvera le réalisateur Ira Sachs pour The Man I Love de l'Américain Ira Sachs, drame musical et fantastique situé dans le New York des années 80, en pleine épidémie de sida, avec Rami Malek (oscarisé pour Bohemian Rhapsody) dans le rôle principal, accompagné de Tom Sturridge et Rebecca Hall.

Film d'ouverture : La Vénus Electrique de Pierre Salvadori

Films en compétition :

Minotaure d'Andrei Zvyagintsev

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

The man I love de Ira Sachs

Fatherland de Paweł Pawlikowski

Moulin de László Nemes

Histoires de la nuit de Léa Mysius

Fjord de Cristian Mungiu

Notre salut d'Emmanuel Marre

Gentle Monster de Marie Kreutzer

Quelques jours à Nagi de Koji Fukada

Hope de Na Hong-jin

Sheep in the box d'Hirokazu Kore-eda

Garance de Jeanne Herry

L'inconnue d'Arthur Harari

Soudain de Ryusuke Hamaguchi

L'aventure rêvée de Valeska Grisebach

Coward de Lukas Dhont

La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo

La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles d'Asghar Farhadi

Autofiction de Pedro Almodovar

Paper Tiger de James Gray

Films dans la catégorie Un certain regard :

De toutes les nuits, les amants de Sode Yukiko

Everytime ed Sandra Wollner

Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg

I'll be gone in june de Katharina Rivilis

de Katharina Rivilis Yesterday, the Eye didn't sleep de Rakan Mayasi

Siempre soy tu animal materno de Valentina Maurel

El deshielo de Manuela Martelli

La mas dulce de Laila Marrakchi

Ula de Viesturs Kairiss

de Viesturs Kairiss Club Kid de Jordan Firstman

Congo Boy de Rafiki Fariala

Ben'imana de Marie-Clémentine Dusabejambo

Le Corset de Louis Clichy

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

de Abinash Bikram Shah Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Films présentés hors-compétition :

Her Private Hell de Nicolas Winding Refn

L'abandon de Vincent Garenq

Diamond d'Andy Garcia

Karma de Guillaume Canet

L'objet du délit d'Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle : L'âge de fer (partie 1) d'Antonin Baudry

Séances spéciales :

John Lennon : the last interview de Steven Soderbergh

Les matins merveilleux d'Avril Besson

Avedon de Ron Howard

Les survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille

de Christophe Dimitri Réveille L'affaire Marie Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

de Lauriane Escaffre et Yvo Muller Cantona de David Tryhorn et Ben Nicholas

Rehearsals for a revolution de Pegah Ahangarani

Séances de minuit :

Colony de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho Roma Elastica de Bertrand Mandico

Sanguine de Marion Le Corroller

Full Phil de Quentin Dupieux

Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Athane

Cannes Première :

Vol de nuit pour Los Angeles de John Travolta

Heimsuchung (Le bois de Klara), de Volker Schlöndorff

Kokurojo (Le château d'Arioka) de Kiyoshi Kurosawa

The Match de Juan Cabral et Santiago Franco

Une nuit de Daniel Auteuil

Les stars mises à l'honneur

Comme chaque année, le Festival de Cannes 2026 a rendu hommage à plusieurs figures majeures du septième art en leur remettant une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) a été célébré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le 12 mai 2026. Pour la cérémonie d'ouverture, le 23 mai, c'était la chanteuse, réalisatrice et actrice Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl, Une étoile est née, Nos plus belles années) qui devait recevoir un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Elle a cependant dû annuler sa venue à quelques jours de l'événement. De son côté, John Travolta a eu la surprise de recevoir une Palme spéciale, alors qu'il venait présenter son premier long-métrage en tant que réalisateur.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix.

Pour établir le palmarès 2026, il sera accompagné de l'actrice américaine Demi Moore (The Substance, Ghost), de l'actrice et productrice irlandaise et éthiopienne Ruth Negga (Loving, Présumé innocent), la réalisatrice belge Laura Wandel (Un monde, L'intérêt d'Adam), la réalisatrice chinoise Chloé Zhao (Hamnet, Les Eternels, Nomadland), le réalisateur chilien Diego Céspedes (Le mystérieux regard du flamand rose), l'acteur ivoirien et américain Isaach de Bankolé (Chocolat, Casino Royale, Black Panther, Muganga - celui qui soigne), le scénariste écossais Paul Laverty (Le vent se lève, Moi, Daniel Blake) et l'acteur suédois Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale, Pirates des Caraïbes, Mamma Mia !, Dune...).

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons.

Longs-métrages

Butterfly Jam de Kantemir Balagov (ouverture)

9 temples to heaven de Sompot Chidgasornpongse

L'apaisement de Reed Van Dyk

Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach

Clarissa de Arie Esiri et Chuko Esiri

Death has no master de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom de Lisandro Alonso

de Lisandro Alonso L'espèce explosive de Sarah Arnold

Gabin de Maxence Voiseux

I see buildings fall like lightning de Clio Barnard

Le journal d'une femme de chambre de Radu Jude

Low Expectations de Eivind Landsvik

Merci d'être venu de Alain Cavalier

Once upon a time in Harlem de William Greaves & David Greaves

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We are aliens de Kohei Kadowaki

Le vertige de Quentin Dupieux

Courts-métrages