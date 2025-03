Printemps du Cinéma 2025 : des films à petits prix, lesquels voir et jusqu'à quand ?

Dès ce dimanche 23 mars, le Printemps du Cinéma permet de voir des films en salles au tarif avantageux de 5 euros la séance. Mais jusqu'à quand ?

La 24e édition du Printemps du Cinéma a débuté ce dimanche 23 mars 2025. Chaque année en mars, les spectateurs peuvent profiter de 3 jours où la séance est au tarif avantageux de 5 euros, hors séances spéciales (comme la 3D). Cela reste une belle réduction de prix par rapport aux tarifs standards pratiqués dans certains établissements (sans prendre en compte les abonnements ou les carnets de tickets).

A ce prix là, on aurait tort de se priver d'aller au cinéma. Cette nouvelle édition s'achève ce mardi 25 février, inclus. Vous avez donc trois jours pour vous ruer dans les salles pour vous faire une toile. Parmi les films projetés en ce moment, citons Blanche-Neige, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Mickey 17, On ira, The Insider, ou encore La Cache sont à voir. Sont également toujours diffusés L'Attachement, Captain America : Brave New World,, Les Tuche 5 ou encore Paddington au Pérou ou Bridget Jones : Folle de lui. Cliquez ici pour découvrir tous les films actuellement à l'affiche au cinéma.

Le Printemps du Cinéma permet aux spectateurs de profiter pendant trois jours de festivités cinéphiliques qui permettent aux amateurs de profiter de films à moindre coût mais aussi à ceux qui vont moins régulièrement en salles de se faire une toile pour pas cher. La 24e édition se tient du 23 au 25 mars 2025 inclus.

Prix Printemps du Cinéma

Le Printemps du Cinéma propose un tarif unique de 5€ la séance. On précise que, bien entendu, ce tarif n'est appliqué que dans les salles participantes. Autre information d'importance : cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres tarifaires et que les suppléments concernant les films en 3D, en IMAX ou les séances spéciales doivent être payés en sus des 5 euros que coûte le billet.

Pour le Printemps du cinéma 2025, il y aura plusieurs films à voir en salles pour tous les goûts. Si vous ne souhaitez pas rater le dernier live action Disney, Blanche-Neige avec Rachel Zegler et Gal Gadot est à voir dans les salles. Si vous préférez les films de science-fiction, ne tardez pas pour découvrir Mickey 17 avec double dose de Robert Pattinson. A moins que les comédies dramatiques françaises soient davantage à votre goût ? Dans ce cas, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan (avec Leïla Bekhti et Jonathan Cohen) ainsi que La Cache (dernier film tourné avec Michel Blanc) sont à l'affiche. Sortis quelques semaines plus tôt courant février, Bridget Jones : folle de lui, Paddington au Pérou, Les Tuche 5, Captain America : Brave New World ou encore The Brutalist sont encore diffusés en salles.