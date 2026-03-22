Printemps du Cinéma 2026 : on vous recommande ces films pour 5 euros la séance

Le Printemps du Cinéma offre la possibilité de voir des films en salles au tarif à petit prix. On vous propose une sélection des immanquables du week-end.

La 25e édition du Printemps du Cinéma se déroule du dimanche 22 au mardi 24 mars 2026. Chaque année lors de l'arrivée du printemps, les spectateurs peuvent profiter de 3 jours où la séance est au tarif avantageux de 5 euros, hors séances spéciales (comme la 3D). A ce prix là, on aurait tort de se priver d'aller au cinéma.

Plusieurs films sont à voir en salles en ce moment, quelque soit votre goût. Si vous cherchez un blockbuster de science-fiction qui vous fait voyager dans l'espace, nous vous conseillons de jeter un oeil à Projet dernière chance avec Ryan Gosling. Si les drames historiques français sont plutôt votre tasse de thé, vous ne voudrez pas manquer Les rayons et les ombres, film sur la collaboration avec Jean Dujardin qui est "déjà un classique" selon Le Figaro.

Vous préférez organiser une sortie en familles ? Le film d'animation Pixar Jumper est toujours en salles, tout comme la comédie Marsupilami de Philippe Lacheau ou Les enfants de la Résistance de Christophe Barratier. A l'inverse, si vous cherchez un film d'horreur, Scream 7 est toujours à l'affiche. Cliquez ici pour découvrir tous les films actuellement à l'affiche au cinéma.

Le Printemps du Cinéma permet aux spectateurs de profiter pendant trois jours de festivités cinéphiliques qui permettent aux amateurs de profiter de films à moindre coût mais aussi à ceux qui vont moins régulièrement en salles de se faire une toile pour pas cher. La 25e édition se tient du 22 au 24 mars 2026 inclus.

Prix Printemps du Cinéma

Le Printemps du Cinéma propose un tarif unique de 5€ la séance. On précise que, bien entendu, ce tarif n'est appliqué que dans les salles participantes. Autre information d'importance : cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres tarifaires et que les suppléments concernant les films en 3D, en IMAX ou les séances spéciales doivent être payés en sus des 5 euros que coûte le billet.

Pour le Printemps du cinéma 2026, il y aura plusieurs films à voir en salles pour tous les goûts. En mars, sont sortis le film d'animation Pixar Jumpers, le film fantastique The Bride!, le film de science-fiction Projet dernière chance avec Ryan Gosling ou encore le biopic musical Le testament d'Ann Lee avec Amanda Seyfried. Côté films français, Les rayons et les ombres avec Jean Dujardin est un immanquable, tout comme La maison des femmes. D'autres films sortis courant du mois de février sont toujours être à l'affiche, comme Le Marsupilami de Philippe Lacheau, Gourou avec Pierre Niney, l'adaptation du roman Hurlevent, LOL 2.0, suite avec Sophie Marceau, le film d'horreur ​​​​​​​Scream 7 ou le biopic Marty Supreme avec Timothée Chalamet.