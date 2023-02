Printemps du Cinéma : dates, films, tarifs... Toutes les infos

PRINTEMPS DU CINEMA. Les dates du Printemps du Cinéma ont été dévoilées pour l'édition 2023. Notons que le prix des places va augmenter pour la première fois depuis des années. Voici ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 15 février 2023 à 15h17] Tous les ans, le Printemps du Cinéma propose aux cinéphiles de profiter d'un tarif préférentiel pour se rendre dans les salles obscures. 2023 ne fera pas exception puisque l'événement revient les 19, 20 et 21 mars prochain avec un objectif : faire le plein dans les salles de cinéma participantes. A noter cependant que, pour la première fois depuis des années, le tarif exceptionnel augmente de 4 à 5€ la séance. Un tarif qui reste cependant en dessous du prix moyen d'une place de cinéma en France.

L'édition 2023 du Printemps du Cinéma se tiendra du dimanche 19 mars au mardi 21 mars 2023. Trois jours de festivités cinéphiliques qui permettront aux amateurs de profiter de films à moindre coût mais aussi à ceux qui vont moins régulièrement en salles de se faire une toile pour pas cher.

Prix Printemps du Cinéma

Cette année, le tarif unique du Printemps du Cinéma augmente. Après des années à 4€ la séance, le Printemps du Cinéma 2023 proposera désormais un tarif unique de 5€ la séance. On précisera que, bien entendu, ce tarif ne sera appliqué que dans les salles participantes. Autre information d'importance : cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres tarifaires et que les suppléments concernant les films en 3D, en IMAX ou les séances spéciales doivent être payés en sus des 5 euros que coûte le billet.

Les films seront nombreux en salles au moment de la période du Printemps du Cinéma. Parmi les films à voir durant le Printemps du Cinéma, citons le film dramatique The Whale de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser nommé aux Oscars. Scream 6, la suite de la saga d'horreur avec Jenna Ortega sera également en salles. On pourra aussi découvrir le thriller de science-fiction 65 : la Terre d'avant avec Adam Driver. Côté film français, on pourra s'intéresser à Sage-Homme, une comédie dramatique avec Karine Viard. Si vous souhaitez quelque chose de plus loufoque, la comédie noire intitulée Crazy Bear où un ours est rendu fou par l'ingestion de cocaïne pourrait vous surprendre. Signalons également la ressortie de The Host, film catastrophe de Bong Joon-Ho (Parasite).