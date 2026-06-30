Fête du Cinéma 2026 : c'est bientôt la fin, quels films voir pour 5 euros ?

Vous pouvez profiter de tarifs avantageux pour voir des films au cinéma jusqu'à ce mercredi 1er juillet inclus.

Envie de vous faire un bon film sans payer trop cher ? Il ne faut pas tarder ! Vous avez encore jusqu'au mercredi 1er juillet 2026 inclus pour profiter de la Fête du cinéma. Cet événement promotionnel permet de découvrir des films en salles obscures à tarif réduit. En effet, la place de cinéma coûte seulement 5 euros, hors séances spéciales qui nécessitent de payer un supplément.

L'occasion de découvrir plusieurs films qui font parler d'eux en ce début de l'été. D'abord, la suite de La Bataille de Gaulle, avancé pour l'occasion, avec Simon Abkarian. Mais aussi le dernier film de Steven Spielberg, Disclosure Day, pour les fans de science-fiction. Pour les enfants et les familles, Toy Story 5 et Des minions et des monstres semblent être les films d'animation idéals. Côté comédie française, vous pourrez vous tourner vers Les Caprices de l'Enfant roi ou Les Parfait(s) : Arnaques en famille, à moins de privilégier les deux phénomènes de l'horreur du moment, Backrooms et Obsession.

Ce mercredi 1er juillet seulement, dernier jour de l'événement, vous pourrez également découvrir pour 5 euros les sorties de la semaine. Parmi elles, citons le film de super-héros DC Supergirl, le film d'animation qui a bouleversé Cannes In Waves, la comédie Permis de détruire avec Kad Merad ou encore On l'appelait Robin des Bois avec Hugh Jackman. Dès ce jeudi 2 juillet en revanche, les tarifs reviennent à la normale.

La Fête du cinéma a lieu sur quatre jours cette année. L'édition 2026 se déroule comme c'est traditionnellement le cas en début de l'été. Elle a débuté le dimanche 28 juin et s'achève le mercredi 1er juillet inclus. L'occasion idéale de profiter de petits prix pour échapper à la chaleur et se faire une toile !

Pendant les quatre jours que dure l'événement, une place de cinéma ne coûte que 5 euros, pour n'importe qui quel que soit l'âge et le tarif réduit qui peut normalement s'appliquer. Notons que ce tarif unique subit une majoration pour ceux qui souhaiteraient assister à une séance spéciale, en 3D, en 4DX ou encore en IMAX.

Traditionnel partenaire de la Fête du cinéma, la banque BNP Paribas a pour habitude de faire gagner plusieurs milliers de places de cinéma sur le site welovecinema.bnpparibas. La banque offre également des milliers de places rendues disponibles pour les clients BNP Paribas dans les agences bancaires. Ces places ne peuvent être utilisées que pendant la période de la Fête du cinéma.