Fête du Cinéma : quels films voir pour 4 euros jusqu'à mercredi ?

[Mis à jour le 5 juillet 2022 à 10h09] La Fête du cinéma bat son plein. Et il est encore temps d'en profiter, puisque l'événement promotionnel, qui vise à ramener les Français dans les salles obscures, se termine ce mercredi 6 juillet 2022. Moyennant 4 euros, il est possible de voir plusieurs films, du film comique au biopic en passant par des drames ou encore des films d'animation. Mais lesquels ne faut-il pas rater ?

Plusieurs films seront à découvrir pour la Fête du cinéma 2022, comme le thriller Decision to leave de Park Chan-Wook, Arthur, malédiction, la comédie Irréductible de et avec Jérôme Commandeur. Il sera également possible de voir, seulement le 6 juillet, le film d'animation Les Minions 2, le drame présenté à Cannes After Yang, ou encore Peter von Kant, qui seront les dernières sorties cinéma du mercredi qui clôture l'événement. A ne pas manquer non plus, les sorties de la semaine dernière comme le biopic Elvis ou encore le dernier film Pixar Buzz L'Eclair.

Pendant les quatre jours que dure l'événement, une place de cinéma ne coûte que 4 euros, pour n'importe qui quel que soit l'âge et le tarif réduit qui peut normalement s'appliquer. Un tarif unique auquel il faut cependant ajouter une majoration pour ceux qui souhaiteraient assister à une séance spéciale, en 3D, en 4DX ou encore en IMAX.

Pour la Fête du cinéma 2022, beaucoup de films sont à découvrir à 4 euros la séance du 3 au 6 juillet 2022. Côté comédies, on peut citer Irréductible de et avec Jérôme Commandeur. Parmi les films à ne pas manquer à cette date, citons Decision to leave de Park Chan-Wook (prix de la mise en scène au Festival de Cannes), le drame After Yang ou encore le biopic Elvis de Baz Luhrmann. Il y en aura aussi pour les plus jeunes, puisque Les Minions 2 (seulement le 6 juillet) et le film Pixar Buzz L'Eclair seront à l'affiche à ce moment-là. Découvrez notre sélection des films à ne pas manquer durant la Fête du Cinéma ici.

Traditionnel partenaire de la Fête du cinéma, la banque BNP Paribas a pour habitude de faire gagner plusieurs milliers de places de cinéma sur le site welovecinema.bnpparibas. La banque offre également des milliers de places rendues disponibles pour les clients BNP Paribas dans les agences bancaires. Ces places ne peuvent être utilisées que pendant la période de la Fête du cinéma.