Golden Globes : le palmarès 2026 dévoilé

La cérémonie des Golden Globes se déroule le 11 janvier 2026. On fait le point sur les favoris.

La première cérémonie importante de l'année dévoile son palmarès. La 83e cérémonie des Golden Globes se déroule dans la nuit du 11 au 12 janvier 2026. C'est Canal++ qui diffuse la soirée présentée par l'humoriste Nikki Glaser à partir de 01h du matin pour le tapis rouge, puis à 2 heures pour l'intégralité de la cérémonie. Le palmarès complet sera connu aux alentours de 5h30 du matin.

Les Golden Globes sont toujours une cérémonie très suivie par les observateurs : les prix, remis par plus de 300 journalistes de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, préfigurent souvent des favoris à venir pour la cérémonie des Oscars, le 15 mars 2026. La particularité des Golden Globes est toutefois de séparer les genres (drames et comédies/comédies musicales) et de récompenser également les séries télévisées, ce que ne fait pas l'Académie des Oscars (dont les votants sont des membres de l'industrie qui votent chacun dans leur branche de métier).

Parmi les films nommés cette année, on compte Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson (9 nominations), Valeur sentimentale (8 nominations), Sinners de Ryan Coogler (7 nominations), Hamnet de Chloé Zhao (6 nominations), Frankenstein de Guillermo del Toro (5 nominations) ou Marty Supreme de Josh Safdie (3 nominations). Plusieurs longs-métrages internationaux sont également nommés dans des catégories reines, comme L'Agent Secret de Kleber Mendonça Filho (représentant du Brésil) ou Un simple accident de Jafar Panahi (représentant de la France).

Côté séries dramatiques, The White Lotus fait la course en tête des nommés grâce à son grand nombre d'acteurs cités, mais fait face à The Pitt, Pluribus, Severance, The Diplomat ou Slow Horses. Adolescence est également le grand favori de la catégorie mini-série, tandis que la catégorie comédie réunit Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants this, Only Murders in the Building ou encore The Studio.