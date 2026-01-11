Golden Globes : le palmarès 2026 dévoilé
La cérémonie des Golden Globes se déroule le 11 janvier 2026. On fait le point sur les favoris.
La première cérémonie importante de l'année dévoile son palmarès. La 83e cérémonie des Golden Globes se déroule dans la nuit du 11 au 12 janvier 2026. C'est Canal++ qui diffuse la soirée présentée par l'humoriste Nikki Glaser à partir de 01h du matin pour le tapis rouge, puis à 2 heures pour l'intégralité de la cérémonie. Le palmarès complet sera connu aux alentours de 5h30 du matin.
Les Golden Globes sont toujours une cérémonie très suivie par les observateurs : les prix, remis par plus de 300 journalistes de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, préfigurent souvent des favoris à venir pour la cérémonie des Oscars, le 15 mars 2026. La particularité des Golden Globes est toutefois de séparer les genres (drames et comédies/comédies musicales) et de récompenser également les séries télévisées, ce que ne fait pas l'Académie des Oscars (dont les votants sont des membres de l'industrie qui votent chacun dans leur branche de métier).
Parmi les films nommés cette année, on compte Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson (9 nominations), Valeur sentimentale (8 nominations), Sinners de Ryan Coogler (7 nominations), Hamnet de Chloé Zhao (6 nominations), Frankenstein de Guillermo del Toro (5 nominations) ou Marty Supreme de Josh Safdie (3 nominations). Plusieurs longs-métrages internationaux sont également nommés dans des catégories reines, comme L'Agent Secret de Kleber Mendonça Filho (représentant du Brésil) ou Un simple accident de Jafar Panahi (représentant de la France).
Côté séries dramatiques, The White Lotus fait la course en tête des nommés grâce à son grand nombre d'acteurs cités, mais fait face à The Pitt, Pluribus, Severance, The Diplomat ou Slow Horses. Adolescence est également le grand favori de la catégorie mini-série, tandis que la catégorie comédie réunit Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants this, Only Murders in the Building ou encore The Studio.
La cérémonie des Golden Globes 2026 est retransmise en direct à la télévision française. C’est la chaîne cryptée Canal+ qui se charge de diffuser le tapis rouge et l’intégralité de la cérémonie. Il faut donc un abonnement pour pouvoir découvrir le palmarès en temps réel.
Hollywood se rassemble ce dimanche soir pour la première grande cérémonie de remise de prix de l’année 2026. La 83e édition des Golden Globes dévoile son palmarès films et séries cette nuit, à partir de 2 heures du matin heure française (en raison du décalage horaire avec les Etats-Unis). Comme l’an passé, cette édition est animée par l’humoriste Nikki Glaser.
Le palmarès des Golden Globes 2026
- Meilleur film dramatique : A venir
- Meilleure actrice dans un film dramatique : A venir
- Meilleur acteur dans un film dramatique : A venir
- Meilleur film comique ou musical : A venir
- Meilleure actrice dans un film comique ou musical : A venir
- Meilleur acteur dans un film comique ou musical : A venir
- Meilleur film d'animation : A venir
- Meilleur film en langue étrangère : A venir
- Meilleure actrice dans un second rôle (film) : A venir
- Meilleur acteur dans un second rôle (film) : A venir
- Meilleure réalisation : A venir
- Meilleur scénario (film) : A venir
- Meilleure bande-originale (film) : A venir
- Meilleure chanson originale (film) : A venir
- Meilleure série dramatique : A venir
- Meilleure actrice dans une série dramatique : A venir
- Meilleur acteur dans une série dramatique : A venir
- Meilleure série comique ou musicale : A venir
- Meilleure actrice dans une série comique ou musicale : A venir
- Meilleur acteur dans une série comique ou musicale : A venir
- Meilleur acteur dans un second rôle dans une série : A venir
- Meilleure actrice dans un second rôle dans une série : A venir
- Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm : A venir
- Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm : A venir
- Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm : A venir
Les nominations aux Golden Globes 2026
Meilleur film dramatique :
- Frankenstein
- Hamnet
- Un simple accident
- L'agent secret
- Valeur sentimentale
- Sinners
Meilleure actrice dans un film dramatique :
- Jesse Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die my love
- Renate Reinsve, Valeurs sentimentale
- Julia Roberts, After the hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry Baby
Meilleur acteur dans un film dramatique :
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'agent secret
- Jeremy Allen White, Springsteen : Deliver me from nowher
Meilleur film comique ou musical :
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No other choice
- Nouvelle Vague
- Une bataille après l'autre
Meilleure actrice dans un film comique ou musical :
- Rose Byrne, If I had legs I'd kick you
- Cynthia Erivo, Wicked partie 2
- Kate Hudson, Song sung blue
- Chase Infinity, Une bataille après l'autre
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Meilleur acteur dans un film comique ou musical :
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-hun, No other choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Meilleur film d'animation :
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Zootopie 2
Meilleur film en langue étrangère :
- Un simple accident (France)
- No other Choice (Corée du Sud)
- L'agent secret (Brésil)
- Valeur sentimentale (Norvège)
- Sirât (Espagne)
- The Voice of Hind Rajab (Tunisie)
Meilleure actrice dans un second rôle (film) :
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Valeur sentimentale
- Ariana Grande, Wicked partie 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Une bataille après l'autre
Meilleur acteur dans un second rôle (film) :
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Seann Penn, Une bataille après l'autre
- Paul Mescal, Hamnet
- Benicio del Toro, Une bataille après l'autre
- Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale
Meilleure réalisation :
- Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un simple accident
- Joachim Trier, Valeur sentimentale
- Chloe Zhao, Hamnet
Meilleur scénario (film) :
- Une bataille après l'autre
- Marty Supreme
- Sinners
- Un simple accident
- Valeur sentimentale
- Hamnet
Meilleure bande-originale (film) :
- Frankenstein
- Sinners
- Une bataille après l'autre
- Sirât
- Hamnet
- F1
Meilleure chanson originale (film) :
- "Dream as one", Avatar Fire and Ash
- "Golden", K-Pop Demon Hunters
- "I lie to you", Sinners
- "No place like home", Wicked partie 2
- "The girl in the bubble", Wicked, partie 2
- "Train Dreams", Train Dreams
Meilleure série dramatique :
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Meilleure actrice dans une série dramatique :
- Kathy Bates, Matlock
- Brit Lowers, Severance
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsay, The Last of Us
- Kerri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Meilleur acteur dans une série dramatique :
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Meilleure série comique ou musicale :
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants this
- Only murders in the building
- The Studio
Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :
- Kristen Bell, Nobody wants this
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only murders in the building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :
- Adam Brody, Nobody wants this
- Steve Martin, Only murders in the building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the building
- Jeremy Allen White, The Bear
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série :
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série :
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O'hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm :
- Adolescence
- All her fault
- The Beast in me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :
- Claire Danes, The Beast in me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long bright river
- Sarah Snook, All her fault
- Michelle Williams, Dying for sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :
- Jacob Elordi, The narrow road to the deep north
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monstres saison 3
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me