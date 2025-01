Golden Globes : le palmarès peut-il prédire le futur gagnant des Oscars ?

La 82e édition des Golden Globes se tient dans la nuit du 5 au 6 janvier 2025. Si la cérémonie est moins connue en France, elle reste toutefois particulièrement scrutée par les spécialistes pour prédire les gagnants de la saison.

C'est le début de la grand-messe du cinéma américain. Les Golden Globes ouvrent la saison des cérémonies de remises de prix à Hollywood. La 82e cérémonie décernera les premières récompenses dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier 2025 à 2 heures du matin (heure française), depuis Los Angeles.

Si les Français ont davantage l'habitude de suivre le palmarès des Oscars, clou final de la saison des récompenses de l'année passée aux Etats-Unis, on aurait tort d'ignorer les résultats des Golden Globes. En effet, cette cérémonie, la première de l'année, permet de découvrir les premiers favoris du petit monde d'Hollywood et de faire de premières prédictions sur le gagnant des Oscars, le 2 mars prochain.

Il n'est pas rare que les gagnants de la catégorie du meilleur film aux Oscars aient auparavant remporté des Golden Globes. C'est le cas d'Oppenheimer (meilleur film dramatique 2024), Nomadland (meilleur film dramatique 2021), Green Book (meilleur film comique en 2019). Idem pour d'autres catégories, comme celles d'interprétations : Cillian Murphy (Oppenheimer), Emma Stone (Pauvres créatures), Will Smith (La Méthode Williams), Michelle Yeoh (Everything, Everywhere all at once) ou encore Joaquin Phoenix (Joker), pour ne citer qu'eux, ont été adoubés par les Golden Globes avant de remporter l'Oscar ces dernières années.

Pour autant, cela ne signifie pas non plus que les prédictions sont 100% fiables, et les votants des Oscars et des Golden Globes ont eut des opinions divergentes ces dernières années. En effet, Everything everywhere all at once a manqué le Golden Globe du meilleur film comique en 2023 avant de remporter l'Oscar du meilleur film. Même topo pour The Fabelmans et Les Banshees d'Inisherin, récompensé aux Golden Globes mais snobé aux Oscars au détriment de Coda en 2022.

Avant les Golden Globes 2025, le grand favori de cette 82e édition était le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Avec pas moins de 10 nominations, la comédie musicale en langue espagnole faisait la course en tête des nominations. Etaient également nommés les films Wicked, The Substance, Anora, Dune : partie 2, Conclave, mais également les longs-métrages que l'on découvrira en début d'année Un parfait inconnu ou The Brutalist. Découvrez l'ensemble des principales nominations (films et séries) ci-dessous.

Meilleur film dramatique

The Brutalist

Un parfait inconnu

Conclave

Dune : partie 2

Nickel Boys

September 5

Meilleure actrice dans un film dramatique

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, La chambre d'à côté

Fernanda Torres, I'm still here

Kate Winslet, Lee

Meilleur acteur dans un film dramatique

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, Un parfait inconnu

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Meilleur film comique ou musical

Anora

Challengers

Emilia Pérez

Pérez A real pain

The Substance

Wicked

Meilleure actrice dans un film comique ou musical

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Zendaya, Challengers

Meilleur acteur dans un film comique ou musical

Jesse Eisenberg, A real Pain

Hugh Grant, Heretic

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Sebastian Stan, A Different Man

Meilleur film d'animation

Flow

Vice-Versa 2

Memoir of a snail

Vaiana 2

Wallace & Gromit : vengeance most fowl

Le robot sauvage

Meilleur film en langue étrangère

All we imagine as light

Emilia Pérez

The Girl with the needle

I'm still here

Les graines du figuier sauvage

Vermiglio

Meilleure actrice dans un second rôle (film)

Selena Gomez, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, The Substance

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Meilleur acteur dans un second rôle (film)

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, Un parfait inconnu

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Denzel Washington, Gladiator II

Meilleure réalisation

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, The Substance

Payal Kapadia, All we imagine as light

Meilleur scénario (film)

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

Meilleure bande-originale (film)

Emilia Pérez

The Brutalist

Dune : partie 2

Le robot sauvage

Challengers

Conclave

Meilleure chanson originale (film)

"Beautiful that way", The last Showgirl

"Compress/Repress", Challengers"

"El Mal", Emilia Pérez

"Forbidden Road", Better Man

"Kiss the sky", Le robot sauvage

"Mi camino", Emilia Pérez

Meilleure série dramatique

The Day of the Jackal

La diplomate

Mr and Mrs Smith

Shogun

Slow Horses

Squid Game

Meilleure actrice dans une série dramatique

Kathy Bates, Matlock

Emma D'Arcy, House of the Dragon

Maya Erskine, Mr and Mrs Smith

Keira Knightley, Black Doves

Keri Russell, La diplomate

Anna Sawai, Shogun

Meilleur acteur dans une série dramatique

Billy Bob Thornton, Landman

Donald Glover, Mr & Mrs Smith

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Gary Oldman, Slow Horses

Hiroyuki Sanada, Shogun

Jake Gyllenhaal, Présumé innocent

Meilleure série comique ou musicale

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody wants this

Only murders in the building

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Kristen Bell, Nobody wants this

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only murders in the building

Kathryn Hahn, Agatha all along

Jean Smart, Hacks

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale

Adam Brody, Nobody wants this

Ted Danson, A man on the inside

Steve Martin, Only murders in the building

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only muders in the building

Jeremy Allen White, The Bear

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série

Tadanobu Asano, Shogun

Javier Bardem, Monstres (saison 2)

Harrison Ford, Shrinking

Jack Lowden, Slow Horses

Diego Luna, La Maquina

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série

Liza Colon-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Jessica Gunning, Mon Petit Renne

Alison Janney, La diplomate

Kali Reis, True Detective : Night Country

Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm

Mon petit renne

Disclaimer

Monstres saison 2

saison 2 The Penguin

Ripley

True Detective : Night Country

Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective : Night Country

Cristin Milioti, The Penguin

Sofia Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud : Capote vs the Swans

Kate Winslet, The Regime

Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm