Golden Globes : les meilleurs moments de la cérémonie 2021

GOLDEN GLOBES 2021. Les grands gagnants des Golden Globes sont désormais connus. Nomadland et Borat 2 ont été sacrés du côté des films, tandis que The Crown est repartie avec plusieurs récompenses.

[Mis à jour le 1er mars 2021 à 14h13] En raison de la pandémie liée au coronavirus, l'édition 2021 des Golden Globes ne ressemblait à aucune autre. Dans un souci de distanciation et de respect des règles sanitaires, la cérémonie avait lieu à Beverly Hills et à New York. Les lauréats réagissaient à leur sacre via zoom. En raison de la fermeture des cinémas, ce sont logiquement les plateformes de streaming qui ont tiré leur épingle du jeu, avec dix récompenses pour les productions Netflix, comme The Crown, Le jeu de la dame ou encore Le Blues de Ma Rainey ou I Care a Lot. Chadwick Boseman a ainsi raflé le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique à titre posthume, le comédien étant décédé en août 2020. Son épouse lui a rendu un vibrant hommage, des sanglots dans la voix : "Mon chéri, ne t'inquiète pas, nous nous retrouverons."

Malgré le règne des plateformes de streaming, c'est un long-métrage qui doit sortir en salle qui a reçu le prix du meilleur film dramatique : Nomadland, de Chloé Zhao, qui a également été récompensée du Golden Globe de la meilleure réalisation. Jusqu'alors, une seule femme avait reçu ce prix, Barbra Streisand, en 1984. Borat 2 a été sacré meilleur film comique, avec un prix pour Sacha Baron Cohen dans la catégorie meilleur acteur comique. Du côté des actrices, Rosamund Pike (I Care a Lot) a reçu le prix de la meilleure actrice dans un film comique, tandis qu'Andra Day (Billie Holliday, une affaire d'Etat) a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film comique. Pour les séries, The Crown a dominé le bal des récompenses en remportant le prix de la meilleure série dramatique, de la meilleure actrice dramatique, du meilleur acteur dans un drame et de la meilleure actrice dans un second rôle. Retrouvez un peu plus bas dans cet article le palmarès complet film et série des Golden Globes. Pour rappel, cette cérémonie est chaque année scrutée de très près, car elle préfigure souvent du palmarès des Oscars, qui se tient le 25 avril 2021.

Le discours poignant de l'épouse de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour le Blues de Ma Rainey, dimanche 28 février 2021. L'acteur est mort quelques mois plus tôt, en août 2020, des suites d'un cancer du pancréas. C'est donc son épouse, Taylor Simone Ledward Boseman, qui a accepté ce prix en son nom, des sanglots dans la voix : "Il remercierait Dieu, ses parents et ses ancêtres qui ont fait des sacrifices et qui lui ont ouvert la voie [...] Il dirait quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, qui vous inspirerait, qui amplifierait cette petite voix à l'intérieur de nous tous et nous toutes qui te dit 'oui, tu dois continuer'. Cette petite voix qui te rappelle ce que tu es censé faire à ce moment." Elle a conclu en larmes par ces mots : "Moi malheureusement, je n'ai pas les mots de Chadwick, mais nous devons saisir tous les instants qui nous sont donnés pour célébrer ceux que nous aimons. Merci à la HFPA qui fait exactement ça. Mon chéri, ne t'inquiète pas, nous nous retrouverons. Merci du fond du coeur."

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband @chadwickboseman at the #GoldenGlobes.pic.twitter.com/UOgdLlnA52 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Chloé Zhao est la seconde femme à recevoir le Golden Globe de la meilleure réalisation

En 1984, Barbra Streisand marquait l'histoire des Golden Globes en devenant la première femme à recevoir la statuette de la meilleure réalisation avec Yentl. Depuis, aucune autre femme n'avait été primée lors de la cérémonie américaine. L'édition 2021 a changé la donne, puisque Chloé Zhao a reçu le Golden Globe de la meilleure réalisation, devenant la seconde femme titrée dans cette catégorie. Son film, Nomadland, dont la sortie est prévue en France pour le 21 avril 2021, a également reçu le Golden Globe du meilleur film dramatique. "Merci à mes co-nommés, merci d'avoir fait des films tellement beaux, merveilleux. Ce prix appartient à toute l'équipe de Nomadland", a-t-elle réagi en recevant son prix via Zoom. "Je suis amoureuse du cinéma et du fait de raconter des histoires, car ça nous donne l'occasion de rire et pleurer ensemble, ça nous donne la possibilité de lutter ensemble et de faire preuve de compassion les uns envers les autres."

Emma Corrin rend hommage à Lady Diana aux Golden Globes

L'actrice Emma Corrin, qui interprète Lady Diana dans la saison 4 de The Crown, a été sacrée meilleure actrice dans une série dramatique. Lors de son discours, elle n'a pas manqué de remercier la princesse de Galles qu'elle a incarné à l'écran, avec beaucoup d'enthousiasme et d'émotion : "Merci à la princesse Diana qui m'a enseignée la compassion, l'empathie, au-delà de ce que j'ai pu imaginer. Je pense qu'il faut continuer à se souvenir de la princesse Diana avec beaucoup d'émotion".

Anya Taylor-Joy et Le jeu de la dame sacrés aux Golden Globes

Les Golden Globes ont récompensé la série Netflix Le jeu de la dame. Véritable succès pour la plateforme, la mini-série a reçu deux prix : celui de la mini-série et celui de la meilleure actrice dans une mini-série pour Anya Taylor-Joy, qui était également nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans un film comique ou musical pour son interprétation dans Emma. Âgée de 24 ans, elle est la deuxième actrice la plus jeune de l'histoire de la cérémonie à recevoir cette statuette.

L'édition 2021 a désigné plusieurs gagnants dans les catégories reines, mais c'est Netflix qui a ramené le plus de trophées (dix statuettes sur 34 nominations) dans un contexte où les salles de cinéma ont été fermées une bonne partie de l'année. C'est toutefois Nomadland qui a été sacré meilleur film dramatique, tandis que sa réalisatrice Chloé Zhao a obtenu le Golden Globe de la meilleure réalisation. Côté films comiques, Borat 2 a reçu le prix, mais aussi celui du meilleur acteur pour Sacha Baron Cohen. Chadwick Boseman, décédé en août 2020 des suites d'un cancer, a reçu le Golden Globe du Meilleur acteur dramatique pour son interprétation dans Le Blues de Ma Rainey. Rosamund Pike a obtenu la statuette de la meilleure actrice dans un film comique, tandis qu'Andra Day a reçu son pendant dans la catégorie meilleur film dramatique. Soul a été sacré meilleur film d'animation, tandis que Minari a reçu le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.

Du côté des séries, car les Golden Globes ont la particularité de récompenser à la fois le cinéma et la télévision, c'est The Crown qui se distingue cette année. La série a reçu le prix de la meilleure série dramatique, du meilleur acteur dans une série dramatique, de la meilleure actrice dans uen série dramatique et du meilleur second rôle féminin. Côté Meilleures séries comiques, ce sont Ted Lasso et Schitt Creeks qui se sont distinguées. Le jeu de la dame a également été couronné de succès avec le prix de la meilleure mini-série et celui de la meilleure actrice dans une mini-série.

Meilleur film dramatique

"The Father"

"Mank"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"Les Sept de Chicago"

Meilleur actrice dans un film dramatique

Viola Davis ("Le Blues de Ma Rainey")

Andra Day ("Billie Holliday, une affaire d'état")

Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman")

Frances McDormand ("Nomadland")

Carey Mulligan ("Promising Young Woman")

Meilleur acteur dans un film dramatique

Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Chadwick Boseman ("Le Blues de Ma Rainey")

Anthony Hopkins ("The Father")

Gary Oldman ("Mank")

Tahar Rahim ("Désigné coupable")

Meilleur film comique ou musical

"Borat 2"

"Hamilton"

"Palm Springs"

"Music"

"The Prom"

Meilleure actrice dans un film comique ou musical

Maria Bakalova ("Borat 2")

Kate Hudson ("Music")

Michelle Pfeiffer ("French Exit")

Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Anya Taylor-Joy ("Emma")

Meilleur acteur dans un film comique ou musical

Sacha Baron Cohen ("Borat 2")

James Corden ("The Prom")

Lin-Manuel Miranda ("Hamilton")

Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield")

Andy Samberg ("Palm Springs")

Meilleur film d'animation

"Les Croods 2 : Une nouvelle ère" (Universal Pictures)

"En avant" (Walt Disney Pictures)

"Voyage vers la lune" (Netflix)

"Soul" (Walt Disney Pictures)

"Le peuple loup" (Cartoon Saloon)

Meilleur film en langue étrangère

"Drunk"

"La Llorona"

"The Life Ahead"

"Minari"

"Deux"

Meilleure actrice dans un second rôle

Glenn Close ("Hillbilly Elegy")

Olivia Colman ("The Father")

Jodie Foster ("Désigné coupable")

Amanda Seyfried ("Mank")

Helena Zengel ("News of the World")

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen ("Les Sept de Chicago")

Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Jared Leto ("The Little Things")

Bill Murray ("On the Rocks")

Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami")

Meilleur réalisateur

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

David Fincher, "Mank"

Regina King, "One Night in Miami"

Aaron Sorkin, "Les Sept de Chicago"

Chloé Zhao, "Nomadland"

Meilleur scénario pour un film

"Promising Young Woman"

"Mank"

"Les Sept de Chicago"

"The Father"

"Nomadland"

Meilleure bande originale

"The Midnight Sky" – Alexandre Desplat

"Tenet" – Ludwig Göransson

"News of the World" – James Newton Howard

"Mank" – Trent Reznor, Atticus Ross

"Soul" – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Meilleure chanson originale

"Fight for You" tiré de "Judas and the Black Messiah"– H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas

"Hear My Voice" tiré de "Les Sept de Chicago" – Daniel Pemberton, Celeste

"Io Si (Seen)" tiré de"La vie devant soi" – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

"Speak Now" tiré de "One Night in Miami" – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

"Tigress & Tweed" tiré de "Billie Holliday, une affaire d'état"

Cecil B. DeMille : Jane Fonda pour l'ensemble de sa carrière

Meilleure série dramatique

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

Meilleure actrice dans une série dramatique

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Emma Corrin ("The Crown")

Laura Linney ("Ozark")

Sarah Paulson ("Ratched")

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman ("Ozark")

Josh O'Connor ("The Crown")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Al Pacino ("Hunters")

Matthew Rhys ("Perry Mason")

Meilleure série comique ou musicale

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"The Great"

"Schitt's Creek"

"Ted Lasso"

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Lily Collins ("Emily in Paris")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Elle Fanning ("The Great")

Jane Levy ("Zoey's Extraordinary Playlist")

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale

Don Cheadle ("Black Monday")

Nicholas Hoult ("The Great")

Eugene Levy ("Schitt's Creek")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Ramy Youssef ("Ramy")

Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm

"Normal People"

"Le jeu de la dame"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Cate Blanchett ("Mrs. America")

Daisy Edgar-Jones ("Normal People")

Shira Haas ("Unorthodox")

Nicole Kidman ("The Undoing")

Anya Taylor-Joy ("Le jeu de la dame")

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Bryan Cranston ("Your Honor")

Jeff Daniels ("The Comey Rule")

Hugh Grant ("The Undoing")

Ethan Hawke ("The Good Lord Bird")

Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un téléfilm

Gillian Anderson ("The Crown")

Helena Bonham Carter ("The Crown")

Julia Garner ("Ozark")

Annie Murphy ("Schitt's Creek")

Cynthia Nixon ("Ratched")

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série ou un téléfilm

John Boyega ("Small Axe")

Brendan Gleeson ("The Comey Rule")

Dan Levy ("Schitt's Creek")

Jim Parsons ("Hollywood")

Donald Sutherland ("The Undoing")

En raison de la pandémie liée au coronavirus et au report des Oscars, les Golden Globes ont été reporté de quelques semaines en 2021. Au lieu de se dérouler au tout début du mois de janvier, comme c'est traditionnellement le cas, la cérémonie a eu lieu dans la nuit du 28 février 2021.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Regarder les cérémonies américaines en direct depuis la France est toujours délicat. En effet, le décalage horaire impose de passer une nuit blanche ou d'avoir un planning de sommeil complètement décalé. En ce qui concerne les Golden Globes, la cérémonie était retransmise en direct sur la chaîne à abonnement Canal+. Un dispositif très intéressant pour les plus curieux des cinéphiles et sérievores. Côté Etats-Unis, c'est sur la chaîne NBC qu'était diffusée la cérémonie. Il est possible de la retrouver en replay sur le site MyCanal.