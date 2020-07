Cinémathèque française : expo Louis de Funès, horaires, prix... les infos

La cinémathèque française, située à Paris, est une organisation dédiée au septième art. Une exposition consacrée à Louis de Funès est à voir en ce moment. Horaires, prix, voici tout ce qu'il faut savoir.

Jusqu'au 31 juillet 2021, la Cinémathèque française propose une exposition événement consacrée à Louis de Funès. C'est la première fois que cet établissement louant le septième art rend un tel hommage à un acteur. Le comédien, qui a brillé dans Rabbi Jacob, La grande Vadrouille ou Les gendarmes (pour ne citer qu'eux) est mort en 1983, à 68 ans. Pourtant, son héritage comique et artistique reste encore bien présent dans la cinéphilie française, justifiant une exposition de cette ampleur.

Pour assister à l'exposition Louis de Funès, la réservation en ligne est obligatoire en cliquant ici. Les tarifs varient entre 10 € (plein tarif), 7,50 € (moins de 26 ans, avec justificatif), 5 €(moins de 18 ans, avec justificatif) et 22 € (familles de deux adultes et trois enfants). Le billet imprimé ou téléchargé sur le smartphone doit être présenté à l'entrée. A noter qu'il n'est pas possible d'assister à cette exposition au sein d'un groupe de plus de dix personnes. A noter que l'organisme est fermé les lundis et les mardis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Cinémathèque française.

En savoir plus sur la cinémathèque française

La Cinémathèque française est un organisme privé français dédié au septième art. Créé en 1936 par Henri Langois et Georges Franju, le bâtiment est situé depuis 2005 à Bercy, au coeur de Paris. En plus des nombreuses expositions et rétrospectives et des projections, la Cinémathèque est un haut lieu de savoir sur le cinéma mondial grâce aux 40 000 films et milliers de documents dont dispose l'organisme. La Cinémathèque possède comme missions, entre autres, de préserver et restaurer les oeuvres, mais aussi de contribuer à la diffusion du septième art.

Du 15 juillet au 30 août, la Cinémathèque française est ouverte du mercredi au dimanche, de 11 heures à 20 heures. Le bâtiment est fermé les lundis et mardis. Du 2 septembre au 31 mai, la cinémathèque est ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredi de 12h à 19h, les samedis de 11h à 22h et les dimanches de 11h à 20h (fermeture les mardis).

Les séances de cinéma sont organisées du mercredi au dimanche à 16h et 19h30. La librairie est quant à elle ouverte du mercredi au dimanche, de 12h à 20h. Le restaurant est lui aussi accessible en continue sur les horaires d'ouverture. Le musée est temporairement fermé et rouvrira le 13 janvier 2021. La bibliothèque du film est également fermée, tandis qu'il faut prendre rendez-vous pour avoir accès à l'espace chercheur et l'iconothèque.

Le public de la Cinémathèque française a le choix entre des billets uniques pour des visites ponctuelles ou un abonnement, qui permet d'avoir accès plus fréquemment aux expositions, projections et aux autres trésors de l'organisation. Retrouvez ci-dessous le détail de chaque formule.

Les abonnements à la Cinémathèque française :

Il existe plusieurs abonnements à la cinémathèque française. D'abord, le libre pass qui offre un accès illimité à la Cinémathèque, des invitations à des événements spéciaux et des offres de partenaires. Le prix est de 11,90 € par mois, ou 10 € par mois pour les moins de 26 ans, et 19 € par mois pour deux personnes. Toutefois, l'engagement dure un an. Il existe également le forfait 6 places de cinéma à 30 € à utiliser librement pour les projections de la Cinémathèque française, mais aussi une carte ciné famille à 12 €, offrant pendant un an des réductions : l'entrée aux expositions est gratuite pour les moins de 18 ans, tandis que les places de cinéma coûtent 3 € pour les moins de 18 ans et 5 € pour les adultes. Enfin, la carte de bibliothèque donne accès aux archives et aux nombreux documents disponibles à la Cinémathèque française, mais aussi des séances de cinéma à 5 €. Elle coûte 34 € en plein tarif, 20 € pour les étudiants et enseignants, 10 € pour les moins de 26 ans.

Les tarifs pour visiter la Cinémathèque française :

Il est possible de visiter la Cinémathèque française ponctuellement sans abonnement. Les tarifs des billets pour l'exposition du moment, consacrée à Louis de Funès, sont fixés à 10 €. En tarif réduit, le prix descend à 7,50 €, tandis que le pack tribu permet d'avoir cinq tickets (deux adultes, trois enfants) pour 22 €. Les tarifs pour visiter le musée de la Cinémathèque sont à 5 €, 4 € en tarif réduit et 2,50 € pour les moins de 18 ans. La séance de cinéma, en plein tarif, est à 7 €, tandis que les personnes bénéficiant du tarif réduit peuvent en profiter pour 5,50 €, les moins de 18 ans pour 4 €, les détenteurs de la carte ciné famille pour 5 € (adultes) et 3 € (enfants). L'accès à la bibliothèque coûte 3,50 € et les rencontres/conférences/leçons de cinéma à 5 €, 4 € en tarif réduit.

Les règles d'hygiènes en vigueur à la Cinémathèque Française

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la Cinémathèque française a rouvert avec des mesures d'hygiènes strictes. Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans. Il est imposé de mettre du gel hydroalcoolique à l'entrée de la Cinémathèque, tandis que des signalétiques pour organiser la circulation sont mises en place, dans le but de respecter la distanciation physique. Le paiement par carte bancaire et les réservations sont à privilégier pour les visiteurs. Le vestiaire reste fermé pour le moment.

La Cinémathèque française est située à Paris. Il suffit de se rendre au 51 rue de Bercy pour découvrir les expositions temporaires et permanentes dédiées au septième art. Si vous souhaitez vous y rendre en transports en commun, il suffit de rejoindre les lignes de métro 14 ou 6, et de descendre à l'arrêt Bercy. Il est également possible de prendre les bus 24, 64 ou 87.

En référence à Henri Langlois, Henri est un service de collection de films en ligne mis en place par la Cinémathèque française au cours de l'année 2020, durant le confinement. L'organisation propose des films rares et peu connus, qu'elle possède et dont elle dispose des droits de diffusion, accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'abonnement, pour découvrir le catalogue d'Henri, il suffit de cliquer sur ce lien.