DC Fandome : où et quand voir les panels ? Les horaires français

Ce week-end, Warner organise le premier volet de son DC Fandome, événement en ligne destiné à ses fans qui y découvriront, entre autres, de nombreuses annonces pour les futurs films de super-héros du studio.

Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, la Comic Con de San Diego n'a pas eu lieu. A la place, Warner Bros. a décidé d'organiser son propre événement : le DC Fandome. Destiné aux fans des productions audiovisuelles du studio, ce rendez-vous promet de nombreuses annonces au sujet des futurs films et séries de super-héros estampillés DC Comics. On sait d'ores et déjà que Matt Reeves a l'intention de dévoiler les premières images de son Batman avec Robert Pattinson. Un panel et certainement un nouveau trailer de Wonder Woman 1984 est également prévu tandis que James Gunn présentera son nouveau projet The Suicide Squad. Autre panel on ne peut plus attendu, celui de la fameuse "Snyder Cut" de Justice League. Confirmée et annoncée en grandes pompes il y a quelques semaines, cette nouvelle version très attendue du film crossover devrait se montrer lors du DC Fandome ! Les panels seront diffusés à partir du samedi 22 août 2020 19h sur le site officiel DC Fandome.

On attend également des présentations et des annonces de la part des studios de développement de jeux vidéo. Warner Bros Games Montreal a par exemple une annonce de jeu à faire en début de soirée ce samedi tandis que le nouveau jeu Suicide Squad : Kill the Justice League se présentera dans la nuit de samedi à dimanche. Côté séries télévisées, on sait que c'est une grande force de l'univers étendu DC sur nos écrans, certaines d'entre elles ont des panels prévus ce week-end mais une deuxième salve est prévue entre le 12 et le 13 septembre 2020. Ci-dessous, retrouvez les événements majeurs prévus lors du DC Fandome de ce week-end. Les horaires sont donnés à l'heure française. Notez par ailleurs que ces différents panels sont également rediffusés tout au long du dimanche 23 août. Cliquez ici pour le programme détaillé et ne rien rater de l'événement.

Panels majeurs du DC Fandome

Samedi 22 août

Panel Wonder Woman 1984 - 19h

Annonce du studio de jeu vidéo Warner Bros. Games Montréal - 19h25

Panel The Suicide Squad - 20h55

Panel DC Comics surprise - 22h45

Panel Snyder Cut de Justice League - 23h30

Panel de la série The Flash - 23h54

Dimanche 23 août

Panel Black Adam - 00h10

Panel de la série Titans - 00h50

Panel Aquaman - 1h05

Panel Shazam - 1h40

Jeu vidéo Suicide Squad : Kill the Justice League - 2h10

Panel The Batman - 2h30