Festival de Deauville : comment voir les films ? Programme du week-end et prix

FESTIVAL DE DEAUVILLE 2020 - Jusqu'au 13 septembre 2020, le Festival du cinéma américain se tient à Deauville. En raison du coronavirus, la programmation et l'organisation est un peu particulière en 2020.

[Mis à jour le 4 septembre 2020 à 9h24] Le Festival de Deauville 2020 ne ressemblera décidément pas aux précédentes éditions. Exception dans le paysage des festivals dédiés au septième art, l'événement se tient bien jusqu'au 13 septembre 2020. Mieux encore, il accueille des films qui auraient dû être projetés aux festivals de Cannes et Annecy, annulés à cause de la pandémie. Dédié au cinéma outre-Atlantique, aucune star américaine ne foulera le tapis rouge de la ville normande. Qu'à cela ne tienne, le 46e Festival de Deauville sera une célébration du septième art au sens large, en cette année où le cinéma a été bien chahuté.

Les festivités débutent vendredi 4 septembre 2020, avec le tapis rouge des deux jurys (dont l'un est présidé par Vanessa Paradis) et un hommage rendu à Kirk Douglas, disparu en début d'année. Le premier film projeté au Festival de Deauville sera Minari, de Lee Isaac Chung. Durant ce week-end, d'autres hommages à Kirk Douglas seront rendus au détour de différentes projections. Le public pourra également assister à l'avant-première de Peninsula, la suite du Dernier train pour Busan, de Last Word avec Charlotte Rampling, de Teddy mais aussi Les Deux Alfred de Bruno Podalydès. Le public peut bien évidemment assister à ces projections et rencontres, en respectant les mesures d'hygiène et en se dotant du bon pass. On vous détaille plus bas dans cet article les prix des billets du Festival de Deauville, le programme complet du week-end, et les célébrités que l'on pourra croiser lors de l'événement.

Dans ces conditions particulières, on peut s'interroger sur la manière d'assister au Festival de Deauville cette année. Le public peut toujours être présent lors des projections, grâce à différents pass. Attention, notez bien que tous les films sont interdits aux moins de 12 ans, sauf exceptions. Pour réserver un pass et accéder au festival de Deauville, il suffit de se rendre sur le site billetcid.com, ou alors de le retirer le jour même. Attention pour ceux qui tenteraient cette seconde option, le nombre de place pour chaque projection est limité. A noter qu'il existe également des pass écoles, CE et associations, dont le détail est à découvrir sur le site officiel du Festival de Deauville. Retrouvez ci-dessous le détail des billets "classiques" et accès au festival de Deauville :

Pass 1 jour : 35 €, 16 €pour les étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d'emploi. Il permet d'avoir accès à plus de 10 projections dans la journée, à l'exception des séances du soir.

35 €, 16 €pour les étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d'emploi. Il permet d'avoir accès à plus de 10 projections dans la journée, à l'exception des séances du soir. Pass festival : à 160 €, 110 €pour les étudiants de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi. Ce billet permet d'avoir accès à la projection tous les films au choix durant toute la durée de l'événement, à l'exception des séances du soir.

: à 160 €, 110 €pour les étudiants de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi. Ce billet permet d'avoir accès à la projection tous les films au choix durant toute la durée de l'événement, à l'exception des séances du soir. Pass Annecy : 10 €. Il permet d'avoir accès au programme jeunesse, c'est à dire à la projection de Calamity, Lupin III et Petit Vampire.

10 €. Il permet d'avoir accès au programme jeunesse, c'est à dire à la projection de Calamity, Lupin III et Petit Vampire. Pass frisson : 10 €. C'est le Saint Graal pour les amateurs de cinéma de genre, qui pourront découvrir en avant-première Peninsula (la suite du Dernier train pour Busan) et Teddy.

: 10 €. C'est le Saint Graal pour les amateurs de cinéma de genre, qui pourront découvrir en avant-première Peninsula (la suite du Dernier train pour Busan) et Teddy. Pass Brasserie : dès 99 €. Accès à la séance pour un soir (dite "étoile" sur le site du festival) au CID. Après la séance, ce pass permet de bénéficier de champagne et d'un dîner "brasserie" dans un restaurant de la ville normande.

Pour retirer ou acheter ses billets sur place, il suffit de se rendre au Centre international de Deauville (CID) situé rue Sem. Le retrait des pass est possible le vendredi 4 septembre de 14h à 19h à l'accueil Billeterie/Accréditation. Du samedi 5 au dimanche 13 septembre, il suffit de se rendre de 8h30 à 10h à l'accueil du CID, puis de 10h à 19h à l'accueil Billetterie/Accréditation. Pour plus de renseignements, contacter le 02 31 14 14 14 ou rendez-vous sur le site officiel du festival.

S'il est possible pour le public de se rendre à l'événement (on vous explique à quel prix et comment ci-dessous), les festivaliers qui souhaitent se rendre à Deauville vont devoir respecter des conditions d'hygiènes strictes en raison du contexte sanitaire. Le port du masque est obligatoire partout durant la durée du festival, même près du tapis rouge, dans les fies d'attente ou sur les terrasses du festival. La distanciation physique d'1m de distance est également recommandée pour le public. Plus bas dans cet article, retrouvez le prix des billets, le programme détaillé, mais également les célébrités que l'on pourra voir défiler malgré tout sur le tapis rouge de Deauville.

Le Festival de Deauville propose de nombreuses projections, un hommage à Kirk Douglas et des événements durant toute sa durée, jusqu'au 13 septembre 2020. Ci-dessous, nous vous récapitulons le programme de ce week-end (en gras les projections), précisant les horaires et le lieu (Centre international de Deauville, le Casino et Morny). A noter que vous pouvez également retrouver l'agenda complet sur le site officiel du festival.

Vendredi 4 septembre :

18h45, CID (Centre international de Deauville) : tapis rouge jury et jury révélation

19h30, CID : hommage à Kirk Douglas (pour les détenteurs de la carte d'accès séance étoile)

19h30, CID : Minari de Lee Isaac Chung

Samedi 5 septembre :

9h00, Morny : 5b de Paul Haggis et Dan Krauss

9h30, Casino : Kirk Douglas, l'indompté de Hubert Attal

10h30, CID : Photo Call Kirk Douglas, L'indompté

10h45 , CID : Photo Call Kubrick par Kurbri

11h, Casino : Kubrick par Kubrick de Gregory Monro

11h , Morny : La vie passionnée de Vincent van Gogh, de Vincente Minnelli et George Cukor

11h, CID : Photo Call Deauville et le Rêve Américain de Daphné Baiwir

14h, Casino : Minari de Lee Isaac Chung

14h, Morny : Le Secret Magnifique de Douglas Sirk

14h30, CID : Sound of Metal de Darius Marder (en compétition)

16h15, CID : Photo Call Pierre & Lescure

16h30, CID : Photo Call Teddy

16h30, Casino : Pierre & Lescure de Maxime Switek et Philippe Lézin

17h00, Morny : Les trois jours du condor de Sydney Pollack

17h00, CID : Avant-première de Peninsula de Yeon Sang Ho

18h00, Casino : Deauville et le rêve américain de Daphné Baiwir

19h15, CID : Tapis Rouge

19h30, CID : Avant-Première de The Professor and the Madman de Farhad Safinia

20h00, Morny : Les Vikings de Richard Fleischer

20h30, Casino : Avant-Première de The Professor and the Madman de Farhad Safinia

22h30 Morny : La Griffe du passé de Jacques Tourneur

22h00, CID : Avant-première de Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma

: 23h00, Casino : Total Recall de Paul Verhoeven

Dimanche 6 septembre :

9h00, Casino : Weed & Wine de Rebecca Richman Cohen

9h00, Morny : Journal d'une femme en blanc de Claude Autant-Lara

10h30, CID : Last Words de Jonathan Nossiter (en compétition)

11h00, Casino : Billie de James Erksine

11h30, Morny : Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder

12h00, CID : Photocall et séance photo Billie

12h15, CID : Photo Call The Last Hillbilly

12h30, CID : Photo Call et Rencontre Last Words avec Charlotte Rampling, Jonathan Nossiter et Santiago Amigorena

14h00, CID : Rencontre avec l'équipe du film Teddy

14h, Casino : The Last Hillbilly de Diane-Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe

14h, Morny : The Game de David Fincher

14h30, CID : Uncle Frank de Alan Ball (en compétition)

16h00, Casino : Leap of Faith : William Friedkin on The Exorcist de Alexandre O. Philippe

16h30, CID : Photocall et séance photo A Good Man, avec Noémie Merlant, Alysson Paradis, Anne Loiret, Marie-Castille Mention-Shaar et Jonas Ben Ahmed

17h00, CID : Avant-première A Good Man de Marie-Castille Mention-Schaar

17h00, Morny : Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma

18h30, Casino : The Assistant de Kitty Green (en compétition)

19h30, CID : Tapis Rouge

20h00, CID : Avant-première Les deux Alfred de Bruno Podalydès

20h00, Morny : The Professor and the Madman de Farhad Safinia

20h30, Casino : Sound of Metal de Darius Marder (en compétition)

Le 46e Festival de Deauville se déroule cette année du 4 au 13 septembre 2020. L'événement est concentré sur trois lieux de la ville normande : le Centre international de Deauville, Le Casino et le Cinéma Morny.

Plusieurs célébrités vont défiler à Deauville cette année. En premier lieu, le public pourra retrouver les membres du jury du Festival : Vanessa Paradis, la présidente du jury, mais aussi le réalisateur Yann Gonzalez, la comédienne Zita Hanrot, l'auteure, conférencière et rabbin Delphine Horvilleur, l'acteur Vincent Lacoste, la réalisatrice Mounia Meddour, la productrice Sylvie Pialat, le réalisateur et acteur Bruno Podalydès et le rappeur Oxmo Puccino.

Parmi le jury révélation, on retrouve la scénariste et réalisatrice Rebecca Zlotowski, la comédienne Luana Bajrami, l'actrice Mya Bollaers, l'auteur-compositeur et producteur Arnaud Rebotini et l'acteur Antoine Reinartz. Parmi les autres célébrités attendues sur le tapis rouge de Deauville, on note, entre autres, Charlotte Rampling (pour A Good Man), Vincent Dedienne (pour Les Deux Alfred), Clémence Poésie et Felix Moati (pour Résistance), Catherine Frot (pour Des hommes), Maïwenn et Louis Garrel (pour ADN) mais aussi Pio Marmaï, Benoit Poelvoorde, Swann Arlaud (pour Comment je suis devenu super-héros)