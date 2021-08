Festival de Deauville : programme, prix... Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2021

FESTIVAL DE DEAUVILLE 2021. Le Festival de Deauville, qui met chaque année le cinéma américain à l'honneur, se déroule du 3 au 12 septembre 2021. Programme, prix des billets.... Toutes les infos.

[Mis à jour le 31 août 2021 à 15h01] Du 3 au 12 septembre 2021, Le Festival de Deauville va animer la côte normande au rythme du cinéma américain. De nombreux films seront à découvrir sur grand écran : certains déjà projetés au Festival de Cannes en juillet dernier, comme Stillwater avec Matt Damon, Flag Day de et avec Sean Penn ou Un héros de Asghar Farhadi, quand d'autres seront inédits pour les cinéphiles français : c'est le cas de The Card Counter avec Oscar Isaac ou City of Lies avec Johnny Depp.

Des célébrités seront également mises à l'honneur lors du Festival de Deauville : c'est le cas de Dylan Penn, à l'affiche de Flag Day réalisé par son père Sean Penn, mais aussi Oliver Stone (réalisateur de JFK) ou Michael Shannon. S'il est possible d'assister aux projections pour le public (moyennant le prix du pass), l'accès au festival se fait sur présentation obligatoire d'un pass sanitaire valide (certificat de vaccination complet, test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48h). On vous détaille plus bas dans cet article les prix des billets du Festival de Deauville, le programme complet du week-end, et les célébrités que l'on pourra croiser lors de l'événement.

Le 47e Festival de Deauville se déroule cette année du 3 au 12 septembre 2021. L'événement est concentré sur trois lieux de la ville normande : le Centre international de Deauville, Le Casino et le Cinéma Morny.

Le Festival de Deauville propose de nombreuses projections. Environ 53 films sont présentés en projection officielle, dont de nombreux qui ont fait sensation lors du Festival de Cannes. Parmi eux, on compte Stillwater avec Matt Damon, La Fracture avec Pio Marmaï, Julie en 12 chapitres. Sont également annoncé en sélection au Festival de Deauville Un fils du Sud de Barry Alexander Brown, City of Lies avec Johnny Depp ou encore Kate de Cédric Nicolas-Troyan. Retrouvez l'agenda et le programme complet sur le site officiel du festival.

En raison de la crise sanitaire, on peut s'interroger sur la manière d'assister au Festival de Deauville cette année. Le public peut toujours être présent lors des projections, grâce à différents pass. Attention, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder au festival. Pour réserver un pass et accéder au festival de Deauville, il suffit de se rendre sur le site billetcid.com, ou alors de le retirer le jour même. Attention pour ceux qui tenteraient cette seconde option, le nombre de place pour chaque projection est limité. A noter qu'il existe également des pass écoles, CE et associations, dont le détail est à découvrir sur le site officiel du Festival de Deauville. Retrouvez ci-dessous le détail des billets "classiques" et accès au festival de Deauville :

Pass 1 jour : 35 €, 16 €pour les étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d'emploi. Il permet d'avoir accès à plus de 10 projections dans la journée, à l'exception des séances du soir.

35 €, 16 €pour les étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d'emploi. Il permet d'avoir accès à plus de 10 projections dans la journée, à l'exception des séances du soir. Pass festival : à 160 €, 110 €pour les étudiants de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi. Ce billet permet d'avoir accès à la projection tous les films au choix durant toute la durée de l'événement, à l'exception des séances du soir.

: à 160 €, 110 €pour les étudiants de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi. Ce billet permet d'avoir accès à la projection tous les films au choix durant toute la durée de l'événement, à l'exception des séances du soir. Pass Brasserie : dès 99 €. Accès à la séance pour un soir (dite "étoile" sur le site du festival) au CID. Après la séance, ce pass permet de bénéficier de champagne et d'un dîner "brasserie" dans un restaurant de la ville normande.

Pour retirer ou acheter ses billets sur place, il suffit de se rendre au Centre international de Deauville (CID) situé rue Sem. Le retrait des pass est possible tous les jours de 8h30 à 10h à l'accueil du CID, puis de 10h à 19h à l'accueil Billetterie/Accréditation. Pour plus de renseignements, contacter le 02 31 14 14 14 ou rendez-vous sur le site officiel du festival.

S'il est possible pour le public de se rendre à l'événement (on vous explique à quel prix et comment ci-dessous), les festivaliers qui souhaitent se rendre à Deauville vont devoir respecter des conditions d'hygiènes strictes en raison du contexte sanitaire. Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les festivaliers, il faut donc pouvoir présenter un QR Code à l'entrée des projections. Un centre de test antigénique sans rendez-vous est également installé au 7 boulevard de la mer, du 2 au 11 septembre 2021. Le port du masque est obligatoire partout durant la durée du festival, même près du tapis rouge, dans les fies d'attente ou sur les terrasses du festival. La distanciation physique d'1m de distance est également recommandée pour le public. Plus bas dans cet article, retrouvez le prix des billets, le programme détaillé, mais également les célébrités que l'on pourra voir défiler malgré tout sur le tapis rouge de Deauville.

Plusieurs célébrités vont défiler à Deauville cette année. En premier lieu, le public pourra retrouver les membres du jury du Festival : Charlotte Gainsbourg, la présidente du jury, mais aussi le réalisateur Bertrand Bonello, la romancière et scénariste Delphine de Vigan, le comédien Denis Podalydès, l'actrice Fatou N'Diaye, l'actrice Garance Marillier, le réalisateur Mikhaël Hers, le musicien SebastiAn et la scénariste Marcia Romano. Parmi le jury révélation, on retrouve l'actrice Clémence Poésy, la comédienne Céleste Brunnquell, l'actrice India Hair, le comédien Kacey Mottet Klein et le rappeur Lomepal.